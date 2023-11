Informe del lunes – The New York Times

Israel publica videos del hospital Al-Shifa

En el quinto día de su operación dentro del hospital Al-Shifa en la Ciudad de Gaza, el ejército israelí publicó videos de lo que dijo era una sección de 55 metros (180 pies) de un túnel fortificado que corre a 10 metros bajo el complejo, buscando fortalecer sus acusaciones de que Hamas lo ha utilizado como un centro para sus operaciones militares.

El ejército israelí también publicó imágenes que, según dijo, mostraban a dos rehenes siendo llevados dentro del hospital el 7 de octubre, horas después de la incursión de Hamas en Israel. Funcionarios israelíes dijeron que no sabían dónde están los dos rehenes en la actualidad. The Times verificó la ubicación de las imágenes como el hospital, pero no las identidades de los mostrados o los sellos de tiempo.

Todavía no se ha revelado la prueba de la existencia de un extenso centro de mando de Hamas bajo el hospital. Hamas ha negado acusaciones de que utiliza infraestructura civil, incluidos edificios residenciales, mezquitas y hospitales, para esconder sus fortificaciones militares y centros de mando. El grupo dice que Israel está cometiendo crímenes de guerra al apuntar a centros civiles.

Ataque aéreo: Un ataque a una escuela en el norte de Gaza dirigida por la ONU que estaba siendo utilizada como refugio por miles de personas desplazadas mató al menos a 24 personas, dijo un funcionario de la ONU.

Una guerra oculta sobre ondas de radio

Una batalla está teniendo lugar en Ucrania en el reino invisible de las ondas electromagnéticas, con señales de radio que se utilizan para abrumar los enlaces de comunicación a drones y tropas, localizar objetivos y engañar a las armas guiadas.

Conocidas como guerra electrónica, las tácticas se han convertido en un juego del gato y el ratón entre Rusia y Ucrania, impulsando silenciosamente cambios de impulso en el conflicto de 21 meses y obligando a los ingenieros a adaptarse. Rusia ha utilizado potentes interferencias y misiles señuelo para inundar las defensas aéreas ucranianas, dejando a Ucrania dependiente de aviones para enfrentarse a los aviones rusos.

Análisis: “La guerra electrónica ha impactado en la lucha en Ucrania tanto como el clima y el terreno”, dijo Bryan Clark, miembro senior del Instituto Hudson, una institución de investigación en Washington.

Relacionado: Las naciones europeas, incluida Alemania, Noruega y Gran Bretaña, están aumentando la producción de armas para ayudar a Kyiv. Pero la ayuda puede llegar demasiado tarde, ya que el invierno se acerca y la contraofensiva de Ucrania contra Rusia se detiene.

Argentina elige a Javier Milei

En una victoria para el movimiento de extrema derecha global, los argentinos eligieron a Javier Milei, un economista y libertario de extrema derecha que ha sido comparado con Donald Trump, como su próximo presidente. Será investido el 10 de diciembre.

Milei irrumpió en la tradicionalmente cerrada escena política argentina con un estilo audaz, una aceptación de teorías de conspiración y una serie de propuestas extremas, incluyendo promesas de recortar el gasto y los impuestos, cerrar el banco central de Argentina y reemplazar la moneda nacional por el dólar estadounidense. También ha propuesto prohibir el aborto y flexibilizar las regulaciones de armas.

Nasreen Parveen, una joven poeta talentosa de la India, quería más libertad de la que su familia le daría, y huyó a Delhi para escapar de un matrimonio arreglado. Eventualmente, encontró una ruta de escape de la opresión patriarcal a través de un camino que nunca esperó: el romance. Lee su historia.

Lives Lived

Rosalynn Carter, la esposa de Jimmy Carter que se convirtió en la primera dama más políticamente activa desde Eleanor Roosevelt, ha fallecido a los 96 años.

Una estrella que murió jugando al fútbol: recordando a Raphael Dwamena, quien colapsó en un campo en Albania la semana pasada.

Copa del Mundo de Críquet: La dominante carrera de la India en la Copa del Mundo terminó con una derrota ante Australia en la final.

En Suecia, primero los fanáticos: Mientras la mayoría de las ligas de fútbol de Europa luchan por obtener la mayor cantidad de dinero posible, Suecia ha elegido un modelo diferente.

Rivalidad tenística: Novak Djokovic despidió a Carlos Alcaraz en las Finales de la ATP.

Preservando el legado de un escritor

Las novelas de Bessie Head son enseñadas en las aulas de toda África, pero ella nunca alcanzó la fama de algunos de sus homólogos masculinos en el continente. Ahora, a medida que más escritoras africanas están ganando reconocimiento, Head está siendo celebrada como pionera, y un pequeño museo en su ciudad adoptiva está tratando de preservar su archivo para las futuras generaciones.

Head, activista, periodista y autora, nació en Sudáfrica en 1937 y más tarde buscó asilo en Botswana del régimen del apartheid. Su colección se encuentra en un museo comunitario en Serowe, Botswana, donde vivió hasta su muerte en 1986 a los 48 años.

Los curadores buscan socios y financiación para digitalizar la colección, que incluye cintas de conversaciones entre Head y la poeta estadounidense Nikki Giovanni. Las novelas de Head, como “When Rain Clouds Gather” y “Maru,” evitan las grandes narrativas políticas de los años 60 y 70 en favor de historias sobre personas comunes que enfrentan preguntas morales.

— Lynsey Chutel, escritora de News Explainers con sede en Johannesburgo

