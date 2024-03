Informe del Lunes – The New York Times

Biden y Netanyahu chocaron por la guerra en Gaza

El presidente Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel intercambiaron críticas en medio de una disputa pública sobre las tácticas de Israel en Gaza.

Biden dijo en una entrevista que Netanyahu “debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo” y que “está perjudicando a Israel más de lo que está ayudando a Israel”.

Netanyahu respondió en una entrevista posterior que si Biden pensaba que Netanyahu iba en contra “del deseo de la mayoría de los israelíes y que esto está perjudicando los intereses de Israel, entonces está equivocado en ambos casos”.

El enfrentamiento surge mientras las Naciones Unidas y las agencias de ayuda advierten sobre una inminente hambruna en el enclave sitiado de aproximadamente 2.2 millones de personas. Funcionarios de salud en Gaza informaron que al menos 25 personas, la mayoría de ellos niños, han muerto por desnutrición y deshidratación en los últimos días.

Un buque del Ejército de los EE. UU. se dirigía a Gaza con equipo para construir un muelle flotante que eventualmente podría usarse para entregar alrededor de dos millones de comidas al día al enclave. Pero el Pentágono ha dicho que el proyecto podría tardar semanas en completarse. Los funcionarios estadounidenses reconocieron que las entregas terrestres de ayuda eran más efectivas, pero Israel las ha limitado en gran medida.

Más de Gaza:

Haití envuelto en crisis

Haití enfrenta un levantamiento sin precedentes en décadas.

El primer ministro del país, Ariel Henry, está atrapado en Puerto Rico y se niega a renunciar al poder, a pesar de las llamadas de EE. UU. y las naciones caribeñas para que lo haga.

Las pandillas se están uniendo en ataques concertados contra el Estado, dejando a millones de personas en todo el país atrapadas en medio de la violencia. Muchos tienen miedo de salir de sus hogares por temor a quedar atrapados en el fuego cruzado. Tienen hambre. Se están quedando sin agua limpia y gasolina. Están desesperados.

“Es una zona de guerra”, dijo un doctor allí.

A medida que empeora la situación de seguridad, también lo hace la inseguridad alimentaria. Casi un millón de los 11 millones de personas de Haití están al borde de la hambruna, según la ONU.

Una foto avivó rumores sobre la Princesa de Gales

Agencias de noticias dijeron que una fotografía del Palacio de Kensington de Catalina, Princesa de Gales, había sido manipulada por el palacio. (The New York Times eliminó la foto de un artículo al respecto, al igual que otras organizaciones de noticias.)

La acusación de que la fotografía fue manipulada probablemente profundizará el misterio en torno a Catalina, de 42 años, quien no ha aparecido en público desde que fue sometida a una cirugía abdominal hace casi dos meses.

Los medios de comunicación británicos han luchado con la forma de cubrir a Catalina, debatiéndose entre un público curioso por noticias sobre una futura reina y la costumbre británica de dar privacidad incluso a figuras públicas en asuntos de salud.

Política Internacional

Alrededor del Mundo

LOS ÚLTIMOS DATOS

Un enfoque estricto de la educación se está volviendo cada vez más popular en las escuelas británicas.

Los defensores dicen que un control estricto del comportamiento de los estudiantes beneficia a los niños de entornos desfavorecidos. Pero algunos educadores argumentan que si bien ese enfoque produce resultados académicos, no fomenta la autonomía ni el pensamiento crítico.

Vidas vividas: Akira Toriyama creó la franquicia de anime y manga “Dragon Ball”. Murió a los 68 años.

NOTICIAS DEPORTIVAS

ARTES E IDEAS

Los Óscars de 2024

Los Óscars de 2024 han llegado y se han ido, y casi todo salió según lo esperado.

“Oppenheimer” dominó, ganando siete premios en total: mejor película; mejor director (Christopher Nolan, arriba); mejor actor (Cillian Murphy); mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.); y mejor cinematografía, edición y banda sonora original.

“Poor Things” se llevó cuatro premios, ganando el de mejor actriz (Emma Stone), vestuario, diseño de producción, y maquillaje y peluquería.

Da’Vine Joy Randolph ganó como mejor actriz de reparto por su papel en “The Holdovers”.

“The Zone of Interest” ganó como mejor largometraje internacional; “20 Days in Mariupol” como mejor documental; “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki como mejor largometraje animado; “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” de Sean Lennon como mejor cortometraje animado; y “The Wonderful Story of Henry Sugar” de Wes Anderson como mejor cortometraje de acción en vivo. (Aquí está la lista completa de ganadores.)

“Barbie”, el éxito taquillero de Greta Gerwig, ganó solo un Óscar, al mejor canción original (la canción “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O’Connell). La interpretación de Ryan Gosling de “I’m Just Ken” de “Barbie”, con la participación especial de Slash de Guns n’ Roses, fue uno de los momentos más memorables del espectáculo.

RECOMENDACIONES

