Informe del Lancet Countdown muestra el impacto del cambio climático en la salud.

Climate change continues to have a worsening effect on health and mortality around the world, according to an exhaustive report published on Tuesday by an international team of 114 researchers.

One of the starkest findings is that heat-related deaths of people older than 65 have increased by 85 percent since the 1990s, according to modeling that incorporates both changing temperatures and demographics. People in this age group, along with babies, are especially vulnerable to health risks like heat stroke. As global temperatures have risen, older people and infants now are exposed to twice the number of heat-wave days annually as they were from 1986 to 2005.

The report, published in the medical journal The Lancet, also tracked estimated lost income and food insecurity. Globally, exposure to extreme heat, and resulting losses in productivity or inability to work, may have led to income losses as high as $863 billion in 2022. And, in 2021, an estimated 127 million more people experienced moderate or severe food insecurity linked to heat waves and droughts, compared with 1981-2010.

“We’ve lost very precious years of climate action and that has come at an enormous health cost,” said Marina Romanello, a researcher at University College London and the executive director of the report, known as The Lancet Countdown. “The loss of life, the impact that people experience, is irreversible.”

The indicators of public health tracked in the report have generally declined over the nine years the researchers have produced editions of the assessment.

The analysis also examined health outcomes for individual countries, including the United States. Heat-related deaths of adults 65 and older increased by 88 percent between 2018 and 2022, compared with 2000-04. An estimated 23,200 older Americans died in 2022 because of exposure to extreme heat.

For health practitioners, the statistics are not abstract or faceless.

“These numbers remind me of the elderly patients I see in my own hospital with heatstroke,” said Dr. Renee Salas, an emergency medicine physician at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Dr. Salas is one of the report’s co-authors and said she viewed the project like tracking vital signs in a patient, but on a national and international scale.

The data can help fill a gap for federal policymakers.

“We have a limited set of indicators for climate change and health that are routinely collected in the United States,” said Dr. John Balbus, director of the office of climate change and health equity in the U.S. Department of Health and Human Services. He did not contribute to this report and is not currently involved with The Lancet Countdown, but previously served as a scientific adviser to the project’s funder.

Dr. Balbus cautioned that this report mostly measures people’s exposure to climate-related risks rather than actual health outcomes, such as rates of disease. In order to get from exposures to real health outcomes, he said more investment in research was needed.

For the first time, this year’s Lancet Countdown included projections for the future. If the global average temperature rises by 2 degrees Celsius compared with pre-industrial temperatures, an increasingly likely future unless society significantly reduces greenhouse gas emissions, the number of heat-related deaths each year will increase by 370 percent by the middle of this century, the report found.

At the same time, the researchers point out that reducing fossil fuel pollution is proving beneficial for global health. Deaths from air pollution related to fossil fuels have decreased by 15 percent since 2005, with most of that improvement a result of less coal-related pollution entering the atmosphere.

The value of The Lancet Countdown is its ongoing monitoring of climate change’s effects on global health, said Sharon Friel, director of the Planetary Health Equity Hothouse at the Australian National University.

Dr. Friel was not involved in the report, but read it and wrote an accompanying commentary.

Dr. Howard Frumkin, a former special assistant to the director for climate change and health at the Centers for Disease Control and Prevention, said the report was a valuable dashboard but that the climate impacts he most worried about were not the obvious ones highlighted. Researchers and policymakers need to pay attention to the health effects of people being displaced by climate change and migrating, Dr. Frumkin said.

“If you’re on cancer chemotherapy or if you are getting kidney dialysis or if you’re getting addiction treatment and you have to move suddenly, that’s terribly disruptive and threatening,” he said. Dr. Frumkin was not involved in the new report but was a co-author on previous editions.

Over the years, the health experts involved in this project have included more research about the continued use of fossil fuels being the root cause of health issues.

“The diagnosis in this report is very clear,” Dr. Salas said. “Further expansion of fossil fuels is reckless and the data clearly shows that it threatens the health and well-being of every person.”

The researchers point out that health care systems, and other societal infrastructure health care depends on, haven’t adapted quickly enough to our current level of global warming.

“If we haven’t been able to cope today, chances are we won’t be able to cope in the future,” Dr. Romanello said.

The report is likely to be discussed at the annual United Nations climate summit in the United Arab Emirates that starts in a few weeks. This year the summit will include a greater focus on human health.

El cambio climático sigue teniendo un efecto empeoramiento en la salud y la mortalidad en todo el mundo, según un exhaustivo informe publicado el martes por un equipo internacional de 114 investigadores.

Uno de los hallazgos más impactantes es que las muertes relacionadas con el calor de personas mayores de 65 años han aumentado un 85 por ciento desde la década de 1990, según un modelado que incorpora tanto los cambios de temperatura como la demografía. Las personas de este grupo de edad, junto con los bebés, son especialmente vulnerables a riesgos para la salud como el golpe de calor. A medida que las temperaturas globales han aumentado, las personas mayores y los bebés ahora están expuestos al doble de días de olas de calor anuales de lo que estaban de 1986 a 2005.

El informe, publicado en la revista médica The Lancet, también rastreó la pérdida de ingresos estimada y la inseguridad alimentaria. A nivel mundial, la exposición al calor extremo y las consiguientes pérdidas de productividad o la imposibilidad de trabajar, pueden haber provocado pérdidas de ingresos de hasta $ 863 mil millones en 2022. Y, en 2021, un estimado de 127 millones de personas más experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave vinculada a olas de calor y sequías, en comparación con 1981-2010.

“Hemos perdido años muy preciosos de acción climática y eso ha tenido un enorme costo para la salud”, dijo Marina Romanello, investigadora de University College London y directora ejecutiva del informe, conocido como The Lancet Countdown. “La pérdida de vidas, el impacto que las personas experimentan, es irreversible”.

Los indicadores de salud pública rastreados en el informe generalmente han disminuido a lo largo de los nueve años en los que los investigadores han producido ediciones de la evaluación.

El análisis también examinó los resultados de salud para los países individuales, incluidos Estados Unidos. Las muertes relacionadas con el calor de adultos mayores de 65 años aumentaron un 88 por ciento entre 2018 y 2022, en comparación con 2000-04. Un estimado de 23,200 estadounidenses mayores murieron en 2022 debido a la exposición al calor extremo.

Para los profesionales de la salud, las estadísticas no son abstractas ni anónimas.

“Estos números me recuerdan a los pacientes ancianos que veo en mi propio hospital con golpe de calor”, dijo la Dra. Renee Salas, médica de emergencias en el Hospital General de Massachusetts y en la Facultad de Medicina de Harvard.

La Dra. Salas es una de las coautoras del informe y dijo que veía el proyecto como rastrear los signos vitales de un paciente, pero a nivel nacional e internacional.

Los datos pueden ayudar a llenar un vacío para los responsables de políticas federales.

“Tenemos un conjunto limitado de indicadores para el cambio climático y la salud que se recopilan de manera rutinaria en Estados Unidos”, dijo el Dr. John Balbus, director de la oficina de cambio climático y equidad para la salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. No contribuyó a este informe y actualmente no participa en The Lancet Countdown, pero anteriormente sirvió como asesor científico del financiador del proyecto.

El Dr. Balbus advirtió que este informe principalmente mide la exposición de las personas a los riesgos relacionados con el clima en lugar de los resultados de salud reales, como las tasas de enfermedad. Para pasar de las exposiciones a resultados de salud reales, dijo que se necesitaba más inversión en investigación.

Por primera vez, el Lancet Countdown de este año incluyó proyecciones para el futuro. Si la temperatura promedio mundial aumenta en 2 grados Celsius en comparación con las temperaturas preindustriales, un futuro cada vez más probable a menos que la sociedad reduzca significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el número de muertes relacionadas con el calor aumentará en un 370 por ciento para mediados de este siglo, encontró el informe.

Al mismo tiempo, los investigadores señalan que la reducción de la contaminación por los combustibles fósiles está resultando beneficiosa para la salud mundial. Las muertes por la contaminación del aire relacionada con los combustibles fósiles han disminuido un 15 por ciento desde 2005, y la mayor parte de esa mejora es el resultado de una menor contaminación relacionada con el carbón que entra en la atmósfera.

El valor de The Lancet Countdown es su monitoreo continuo de los efectos del cambio climático en la salud mundial, dijo Sharon Friel, directora de Planetary Health Equity Hothouse en la Universidad Nacional Australiana.

La Dra. Friel no participó en el informe, pero lo leyó y escribió un comentario adjunto.

El Dr. Howard Frumkin, ex asistente especial del director de cambio climático y salud en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que el informe era un panel valioso, pero que los impactos del clima que más le preocupaban no eran los obvios destacados. Investigadores y responsables políticos deben prestar atención a los efectos de salud de las personas desplazadas por el cambio climático y la migración, dijo el Dr. Frumkin.

“Si está en quimioterapia contra el cáncer o si está recibiendo diálisis renal o tratamiento para la adicción y tiene que mudarse de repente, eso es tremendamente disruptivo y amenazante”, dijo. El Dr. Frumkin no participó en el nuevo informe, pero fue coautor de ediciones anteriores.

Con el paso de los años, los expertos en salud involucrados en este proyecto han incluido más investigaciones sobre el uso continuo de los combustibles fósiles como la causa principal de problemas de salud.

“El diagnóstico de este informe es muy claro”, dijo la Dra. Salas. “La expansión adicional de los combustibles fósiles es imprudente y los datos muestran claramente que amenaza la salud y el bienestar de cada persona”.

Los investigadores señalan que los sistemas de atención médica y otra infraestructura social en la que depende la atención médica no se han adaptado lo suficientemente rápido a nuestro nivel actual de calentamiento global.

“Si no hemos podido lidiar hoy, es probable que no podamos lidiar en el futuro”, dijo el Dr. Romanello.

Es probable que el informe se discuta en la cumbre anual sobre cambio climático de las Naciones Unidas en los Emiratos Árabes Unidos que comienza en unas semanas. Este año, la cumbre se centrará más en la salud humana.