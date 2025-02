Informe del jueves: Trump y Putin discuten el fin de la guerra en Ucrania.

Trump y Putin conversaron sobre poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Trump dijo ayer que tuvo una llamada “altamente productiva” con el presidente Vladimir Putin de Rusia, caracterizándola como el inicio de una negociación para poner fin a la guerra en Ucrania.

Después, Trump dijo que habló con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Para Putin, la conversación fue un hito importante, marcando el colapso de los esfuerzos occidentales para aislarlo diplomáticamente por la invasión de Ucrania.

Trump no dijo cómo los intereses de Ucrania influirían en las negociaciones. Pero horas antes de la llamada telefónica, el Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en una reunión de la OTAN en Bruselas que era “irrealista” que Ucrania esperara un acuerdo de paz que restaurara sus fronteras anteriores a 2014. Trump, agregó, no apoya la membresía de Ucrania en la OTAN como parte de un plan de paz realista.

Antecedentes: Rusia anexó Crimea en 2014 y respaldó una insurgencia prorrusa en el este de Ucrania antes de llevar a cabo una invasión a gran escala en 2022. Rusia ahora ocupa aproximadamente el 20 por ciento de Ucrania.

Modi espera mantener a India fuera de la lista de objetivos de Trump

Se espera que el primer ministro Narendra Modi intente reducir cualquier fricción potencial entre EE. UU. e India cuando se reúna con el presidente Trump hoy en Washington. Modi ha hablado de una relación cálida con el presidente, pero Trump puede ser un amigo inconstante.

Un par de problemas evidentes podrían complicar los objetivos de Modi: comercio e inmigración. Modi “tratará de mostrar a Trump que está cooperando con su obsesión por los aranceles y la inmigración ilegal”, me dijo Mujib Mashal, nuestro jefe de la oficina de Asia del Sur. “Trump ha señalado a India como uno de los principales abusadores de aranceles que tiene un déficit comercial con EE. UU., mencionando a India en la misma frase que China.”

El superávit comercial de India con EE. UU. está creciendo, y Modi podría ofrecer aranceles más bajos a los bienes estadounidenses como el bourbon y las nueces, que se producen principalmente en estados republicanos.

Deportaciones: India también es la fuente más grande de inmigración ilegal a EE. UU. fuera de América Latina. El gobierno de Modi ha dejado claro que cooperará con el esfuerzo de deportación de Trump, incluso cuando causó un alboroto en India la semana pasada.