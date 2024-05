Informe del Jueves – The New York Times

La presión crece para permitir ataques a Rusia con armas estadounidenses. El Secretario de Estado Antony Blinken sugirió ayer que la administración Biden podría estar abierta a tolerar ataques por parte del ejército ucraniano dentro de Rusia utilizando armas hechas en América. Dijo que Estados Unidos, que hasta ahora se había opuesto a tales ataques, “adaptaría y ajustaría” su postura en función de las condiciones en el campo de batalla. Varios líderes europeos, incluido Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, han instado al presidente Biden a eliminar estas limitaciones a Ucrania. Blinken hizo sus declaraciones en Chisináu, la capital de Moldavia, la primera parada en un viaje destinado a mostrar el apoyo estadounidense a naciones que enfrentan una Rusia hostil. En Estados Unidos, una planta aún en construcción en Texas pronto producirá 30,000 proyectiles de artillería al mes para los obuses de 155 milímetros que se han vuelto cruciales para el esfuerzo de guerra de Kiev, aproximadamente duplicando la producción actual de Estados Unidos. Echemos un vistazo adentro. Nueva Delhi suda en su día más caluroso en la historia registrada. Fueron 52.3 grados Celsius, o 126 grados Fahrenheit, en la capital de la India ayer, en medio de una ola de calor que ha mantenido las temperaturas en varios estados indios por encima de los 43 grados Celsius durante semanas. El récord anterior de la temperatura más alta, de alrededor de 48 grados Celsius, se ha superado repetidamente en los últimos días. Los hospitales han estado reportando un aumento en los casos de golpe de calor. “El 90% de los indios trabajan en el sector informal, muchos de los cuales tienen que estar al aire libre,” dijo Somini Sengupta, reportera de clima internacional de The Times. “No pueden trabajar al mismo ritmo en estas temperaturas tan castigadoras. El gobierno de Delhi dijo hoy que pagaría a los trabajadores de la construcción por salarios perdidos cuando las temperaturas alcancen cierto umbral, aunque no está claro exactamente cómo se administrará eso.” La ofensiva de Israel en Gaza durará todo el año, según un alto funcionario. El asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, dijo ayer que esperaba “otros siete meses de combate” en Gaza, poniendo en duda la idea de que la guerra podría llegar a su fin después de la ofensiva contra Hamás en Rafah. Israel ha enfrentado una mayor presión internacional desde que su bombardeo provocó un incendio que mató al menos a 45 personas en un área en Rafah donde se refugiaban los palestinos desplazados. Una investigación visual de The Times encontró que EE. UU. hizo las bombas utilizadas en el ataque. El comedor de los atletas olímpicos en París este verano, una antigua central eléctrica de 700 pies de largo que servirá 45,000 comidas al día, está siendo llamado el restaurante más grande del mundo. Pero no servirá papas fritas ni foie gras, en un intento de refrescar la imagen global de la cocina francesa. Nostalgia por una era pasada. El programa de televisión “Extremadamente Inapropiado!” presenta a un profesor de educación física malhablado y cascarrabias que aborda un autobús público en Japón en 1986 y se encuentra transportado a 2024. Deja una época en la que era perfectamente aceptable azotar a los estudiantes con bates de béisbol, y llega a una en la que los gerentes monitorean obsesivamente a los empleados por acoso. Un éxito sorpresa, el drama cómico fue hecho por generación X-ers de 50 años nostálgicos por los años dorados más despreocupados de su juventud, y presenta personajes que ocasionalmente se lanzan a números musicales disparatados. Estas representaciones tocan la fibra en Japón, donde ha habido quejas de que la “corrección política” se está utilizando como una “amenaza” para restringir la expresión o suavizar programas de televisión o películas. Aunque los críticos han llamado a la serie retrógrada, algunos espectadores más jóvenes dicen que el programa los ha hecho cuestionar normas sociales que antes daban por sentadas. Eso es todo por el resumen de hoy. Gracias por pasar parte de su mañana con nosotros, y nos vemos mañana. – Justin Puede comunicarse con Justin y el equipo en [email protected].