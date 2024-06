Informe del Aeropuerto de Hong Kong sobre el tráfico de pasajeros y carga en mayo.

Modo Oscuro/Luz

(26/06/24)

El Aeropuerto de Hong Kong (HKG) manejó 4.07 millones

de pasajeros y 29,855 movimientos de vuelos en mayo de 2024, lo que corresponde

a aumentos año tras año de 30.8% y 34.5%, respectivamente.

Las vacaciones del “Golden Week” del Día del Trabajo de China continental, que comenzaron a fines de abril, contribuyeron

a un crecimiento significativo del tráfico en todos los segmentos de pasajeros en mayo.

El tráfico hacia y desde el Sudeste Asiático, la China continental y Japón registró los aumentos más notables durante el mes.

El volumen de carga experimentó un aumento año tras año de

19% a 416,000 toneladas en mayo, con el tráfico de exportación como el

principal impulsor del crecimiento, registrando un aumento del 30.1% en comparación

con el mismo mes del año pasado.

Foto de un Boeing 747F de Cathay Pacific Cargo despegando del Aeropuerto de Hong Kong. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Entre las regiones comerciales clave,

el tráfico de carga hacia y desde Norteamérica, Europa y Medio Oriente aumentó significativamente durante el mes.

Durante los primeros cinco meses de este año, el

aeropuerto manejó 21 millones de pasajeros, un 58.9% más alto que la base baja

durante el mismo período en 2023.

Los movimientos de vuelos aumentaron un 50.5% año tras año a

145,140, mientras que el volumen de carga aumentó un 18% año tras año a más de

1.9 millones de toneladas.

En un periodo continuo de 12 meses, el volumen de pasajeros fue

47.3 millones, un aumento del 157.9% en comparación con el

período comparable anterior.

Los movimientos de vuelos aumentaron un 76.3% año tras año a

324,805, mientras que el volumen de carga también creció un 13.1% año tras año a

4.6 millones de toneladas.

En cuanto al desarrollo de rutas, HK Express Airways

lanzó cuatro vuelos por semana entre Hong Kong y el Aeropuerto de Sanya Phoenix

(SYX) en Hainan el 10 de mayo.

Estrategia de Mejora de la Ecología Marina y Pesquerías

en el Aeropuerto de Hong Kong

ACI Green Airports Recognition 2024 recién

reconoció el proyecto “Estrategia de Mejora de la Ecología Marina y Pesquerías” del aeropuerto con el Premio Platino en la mayor

categoría de capacidad de aeropuertos de más de 35 millones de pasajeros por año.

“Nos sentimos honrados de recibir este premio, que elogia nuestros

esfuerzos voluntarios y continuos para explorar y mejorar la

biodiversidad marina local y los recursos pesqueros alrededor de HKIA y las aguas de Lantau Norte,” dijo Peter Lee, Gerente General de Sostenibilidad de

AAHK. “Los esfuerzos, a saber, la mejora ecológica de los diseños de muros de contención,

la implementación de arrecifes artificiales y arrecifes de bivalvos, y el repoblamiento de peces,

fueron investigados por expertos, con pruebas piloto

posteriores para determinar la viabilidad y el valor real en el mundo real

de mejoras prometedoras. Con impactos positivos en la biodiversidad identificados, estamos en proceso de escalar estas

iniciativas alrededor de HKIA, y, lo que es más importante, estos

esfuerzos basados en la naturaleza servirán como una referencia útil para una futura implementación

por otros en aguas más amplias de Hong Kong.”

