Informe de filtraciones épicas de Gurman antes del WWDC.

Viernes, 7 de junio de 2024

Más información sobre el informe de Gurman publicado el viernes antes de la WWDC en Bloomberg. Pero antes de comenzar a citar, hombre, su informe parece como si hubiera recibido las notas de alguien que ya ha visto el keynote del lunes.

Parece que eso es lo que sucedió, dado cuánto de esto nadie había reportado antes de hoy. ¡El titular de Bloomberg incluso afirma audazmente “Esto es todo lo que Apple planea mostrar en su evento de la WWDC centrado en la IA”.

Solo tengo conocimiento de una característica para una plataforma que no está en su informe, pero no es algo sorprendente, así que no me sorprendería si simplemente estuviera por debajo de su umbral de relevancia noticiosa. Miren, estoy en el negocio de los medios de Apple, por lo que sé que mis obsesiones de “dentro del béisbol” son inusuales, pero a pesar de todas las pepitas interesantes que Gurman suelta en este artículo, lo que más me intriga es cómo obtuvo todo esto. ¿Quién filtró? ¿Por qué medios? Es extraordinario. Y no piensen ni por un segundo que se trata de una filtración deliberada. Las personas dentro de Apple están, les aseguro, furiosas por esto, e incrédulas de que uno de sus propios colegas lo haya filtrado a Gurman.

Así que: no sigan el enlace a Bloomberg y no sigan leyendo este artículo si no quieren ver una serie de spoilers, varios de los cuales ni siquiera fueron rumoreados hasta que Gurman los soltó. Es asombroso cuánto de lo que supuestamente sabemos sobre los anuncios del keynote de la WWDC de Apple proviene enteramente de Gurman. Si cambiara a otro tema, estaríamos casi completamente a oscuras; hasta ahora, aparentemente ha arruinado la mayoría de lo que se presentará el lunes.

En primer lugar, dice que sí, Apple va a hacer un chatbot, impulsado por OpenAI:

El nuevo sistema de IA de la compañía se llamará Apple Intelligence,

y llegará a nuevas versiones de los sistemas operativos del iPhone,

iPad y Mac, según personas familiarizadas con los planes. También

habrá una asociación con OpenAI que impulsará un chatbot similar

a ChatGPT. Y la multinacional tecnológica está preparando para

mostrar nuevo software para el casco Vision Pro, Apple Watch y plataformas de TV.

Una pregunta que el informe de Gurman no responde es dónde estará este chatbot. ¿Será una nueva aplicación, un chatbot de IA dedicado? ¿Cómo se llamaría esa aplicación? “Siri”? ¿O vivirá dentro de Spotlight, una interfaz de usuario a nivel de sistema con la que entras y sales temporalmente, no una aplicación? Spotlight funciona hoy en día porque más o menos solo puedes preguntar una cosa a la vez; una aplicación de chat es algo con persistencia, al que puedes cambiar de una cosa a otra con un simple comando.

¿O Apple haría de Siri una persona con la que puedas chatear en Mensajes? No creo que Apple lo ponga en Mensajes, pero si lo hacen, ¿podremos incluirlo en chats grupales? Eso parece divertido en la superficie (y lo es, en Wavelength) pero un problema de privacidad en un pensamiento más profundo. Cuando estoy hablando con Siri uno a uno, espero que Siri sepa sobre mí. Si Siri/Apple IA/sea como se llame estuviera en un chat grupal de Mensajes, tendría que ser privado, lo que lo convertiría en un Siri/Apple IA/lo que sea diferente de lo que obtienes en un contexto uno a uno.

Existen muchas preguntas incluso si la respuesta es que se trata de una nueva aplicación independiente. ¿Las conversaciones se sincronizarán entre dispositivos? Si es así, ¿cómo se relaciona con el procesamiento en el dispositivo? Si inicio una conversación con un chatbot en mi Mac, ¿puedo continuarla en mi iPhone? ¿Cómo funcionaría si la conversación se refiere, por ejemplo, a archivos o datos que solo están en mi Mac? O viceversa, si se trata de contenido en una aplicación que solo está en mi iPhone? El procesamiento en el dispositivo plantea preguntas que no existen con el procesamiento basado solo en la nube.

También me hace preguntarme cuál es el punto de un chatbot de Apple impulsado por OpenAI cuando OpenAI hace muy buenas aplicaciones ChatGPT tanto para iOS como para Mac. Su nueva aplicación para Mac es bastante buena, escrita en AppKit y SwiftUI, no algún desastre de un contenedor web como la mayoría de estos chatbots de IA.

Una característica que probablemente recibirá mucha atención entre la Generación Z, y quizás el resto de la población, serán los emoji creados por IA. Esto utilizará la IA para crear emojis personalizados sobre la marcha que representen frases o palabras mientras se están escribiendo. Eso significa que habrá muchas más opciones que las que se encuentran en la biblioteca de emoji estandarizada que ha estado integrada en el iPhone desde hace mucho tiempo.

Esto suena a Memoji, pero ¿para todo? ¿Será exclusivo de Mensajes o algo a nivel del sistema, en el selector de emoji?

La aplicación Mensajes está recibiendo algunas mejoras no relacionadas con la IA, incluido un cambio en la función de efectos — la característica que te permite enviar fuegos artificiales y otros elementos visuales a las personas con las que envías mensajes de texto. Los usuarios ahora podrán activar un efecto con palabras individuales, en lugar de toda la frase. Habrá nuevos iconos coloridos para los Tapbacks, que te permiten responder rápidamente a un mensaje con un corazón, un signo de exclamación u otro carácter (actualmente son grises). Y los usuarios tendrán la capacidad de Tapbackear un mensaje con cualquier emoji. También habrá otra característica solicitada con frecuencia: la capacidad de programar un mensaje para que se envíe más tarde.

No estoy seguro de cuál es la diferencia entre “Tapbacks coloridos” y “Tapbackear un mensaje con cualquier emoji”, pero esta vez es una característica completamente legítima.

Safari en macOS 15, con el nombre código Glow, está recibiendo algunos cambios, pero parece poco probable que Apple revele su propio bloqueador de anuncios, algo que se ha reportado como una posibilidad. Los anunciantes ya se han opuesto fuertemente al seguimiento de aplicaciones de Apple, o ATT, en iOS 14 hace algunos años, y la empresa no necesita otro dolor de cabeza relacionado con la privacidad.

El bloqueo de anuncios integrado en Safari no sería una molestia de privacidad; bloquear anuncios solo puede aumentar la privacidad. Sería una molestia de cuestiones de competencia/regulatorias. El argumento de los oponentes de ATT es que dirige a los anunciantes hacia la compra de anuncios en la App Store, donde las reglas de ATT no se aplican. Apple no rastrea lo que los usuarios hacen dentro de las aplicaciones, por supuesto — lo cual es el problema de privacidad legítimo que ATT intenta abordar — pero como operador de la App Store, sí sabe qué aplicaciones tiene y usa un usuario. Así que Apple puede, por ejemplo, recomendar el juego C porque juegas a los juegos A y B, incluso si A, B y C provienen de desarrolladores diferentes.