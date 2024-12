Informe de ética alega que Gaetz pagó a una joven de 17 años por sexo.

Una larga investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre el exrepresentante Matt Gaetz encontró “evidencia sustancial” de que el republicano de Florida cometió violación estatutaria, solicitó prostitutas y usó drogas ilegales, según una copia del informe obtenida por POLITICO.

La acusación más explosiva del informe, que Gaetz ha negado durante mucho tiempo, es que tuvo relaciones sexuales dos veces con una chica de 17 años en una fiesta en julio de 2017, cuando tenía 35 años y servía en la Cámara. Los investigadores del Comité de Ética encontraron que luego le pagó a la chica, como parte de una tendencia descrita en el informe de él pagando a mujeres después de los encuentros sexuales.

Gaetz ha negado repetidamente que haya infringido leyes. “Estas acusaciones serían destruidas en un tribunal, por eso nunca se presentaron en mi contra en ningún tribunal”, dijo a POLITICO el viernes por la mañana.

Pero el informe de 37 páginas del comité, que decidió publicar en una votación secreta a principios de este mes, alega varias instancias de conducta ilegal por parte del ex candidato a fiscal general de Donald Trump. Gaetz se retiró de la consideración como fiscal general de Trump el mes pasado, ya que la posible publicación de la investigación afectó sus posibilidades de confirmación en el Senado.

“El Comité concluyó que hay evidencia sustancial de que el Representante Gaetz violó las Normas de la Cámara, las leyes estatales y federales, y otros estándares de conducta que prohíben la prostitución, la violación estatutaria, el uso ilícito de drogas, la aceptación de regalos inadmisibles, la provisión de favores y privilegios especiales, y el obstrucción del Congreso”, dijo el panel de ética en su informe, agregando que “buscó con conocimiento de causa obstaculizar” la investigación.

Los hallazgos podrían provocar conmoción en la política republicana, en parte debido a los estrechos lazos de Gaetz con Trump. Gaetz, que renunció al Congreso cuando Trump lo eligió para liderar el Departamento de Justicia, ha sido mencionado como un posible candidato a gobernador de Florida en 2026, y algunos republicanos creen que aún podría recibir un nombramiento en la segunda administración de Trump. Gaetz también consideró públicamente postularse para el escaño probablemente vacante del senador Marco Rubio (R-Florida). Los hallazgos del informe podrían dificultar el futuro político de Gaetz, aunque Trump tiene un historial de desestimar acusaciones de comportamiento criminal contra sus aliados.

La investigación del Comité de Ética no encontró “evidencia suficiente” para mostrar que Gaetz violó las leyes federales de trata de personas, una acusación que también investigó el Departamento de Justicia. El DOJ no acusó a Gaetz.

Gaetz ha expresado arrepentimiento por haber participado mucho en fiestas y maltratado a mujeres, y ha dicho que ahora es una persona diferente. En respuesta a las acusaciones de que estuvo con alguien menor de 18 años, ha dicho “categóricamente que no”.

Además de las acusaciones de conducta sexual y uso de drogas, la investigación de Ética encontró que Gaetz violó las normas de la Cámara al aceptar regalos excesivos, incluido transporte y alojamiento, en relación con un viaje a las Bahamas en 2018. También alega que Gaetz violó otra regla de ética en 2018 cuando hizo que su principal asesor ayudara a “una mujer con la que tuvo actividad sexual a obtener un pasaporte, indicando falsamente al Departamento de Estado de EE. UU. que era una electora”.

La decisión del Comité de Ética de publicar el informe, un movimiento que requirió una mayoría de votos en un panel dividido equitativamente entre republicanos y demócratas, es controvertido dentro de la Cámara. Los miembros del comité y otros legisladores, incluido el presidente Mike Johnson, argumentaron que el panel no debería romper con su práctica habitual de dar por terminada una investigación después de que un miembro abandona la Cámara. Pero la mayoría de los miembros del panel concluyeron que todavía era “de interés público publicar sus hallazgos”.

La publicación del informe significa que al menos un republicano en el panel se puso del lado de los demócratas en una votación secreta. Gaetz tiene varios enemigos en la cámara, especialmente después de liderar la destitución del ex presidente Kevin McCarthy. Gaetz culpó al ex presidente por la investigación de Ética que se inició en abril de 2021, aunque el floridano ha negado que ese sea el motivo por el que se movió para expulsar a McCarthy. Y McCarthy, en ese momento, argumentó que no tenía control sobre la investigación interna.

Las acusaciones de violación estatutaria

En una fiesta en julio de 2017 en la casa de un lobista de Florida, Gaetz tuvo relaciones sexuales dos veces con una chica de 17 años, quien acababa de completar su último año de secundaria, según el informe. La edad de consentimiento en Florida es de 18 años.

En el testimonio de la joven, ahora de 24 años y referida como “Víctima A”, dijo que tuvo relaciones sexuales con Gaetz al menos una vez en presencia de otros asistentes a la fiesta y que recibió $400 en efectivo de Gaetz, que entendió como un pago por sexo. La mujer también testificó que había ingerido éxtasis antes del encuentro sexual y dijo que Gaetz también usó cocaína esa misma noche.

Los investigadores de Ética recibieron evidencia de que Gaetz no sabía que Víctima A era menor de edad “hasta más de un mes después de sus primeros encuentros sexuales”, pero señalaron que “la violación estatutaria es un delito de responsabilidad objetiva”, lo que significa que es ilegal independientemente de si era consciente de su edad o no. Incluso después de enterarse de que era menor, Gaetz siguió en contacto con ella y luego “se volvió a encontrar con ella para tener sexo comercial” menos de seis meses después de cumplir 18 años, según alega el informe.

Los investigadores dijeron haber escuchado el testimonio de la chica de 17 años en cuestión, así como “múltiples individuos que corroboran la acusación”, incluidos algunos que han declarado bajo juramento. Y encontraron que mientras Gaetz ha negado haber hecho algo mal, también “se ha negado a responder preguntas específicas relacionadas con sus interacciones con la Víctima A”.

El panel también señala que aunque ha pasado el plazo de prescripción para presentar cargos estatales contra Gaetz, esas mismas limitaciones de tiempo no se aplican a los hallazgos del panel.

Acusaciones de prostitución

Más tarde, Gaetz presumió de haber dormido con varias mujeres en la misma fiesta donde supuestamente tuvo sexo con la chica de 17 años, según el testimonio recibido por el panel de Joel Greenberg, uno de los asociados de Gaetz en ese momento. Y no fue la única vez que pagó a mujeres después de encuentros sexuales, según el informe.

Greenberg conocería a mujeres más jóvenes en SeekingArrangement.com, un sitio del cual varias mujeres afirmaron al comité que se utilizaba para conectar con posibles clientes que pagarían por compañía o sexo. Las mujeres luego solían asistir a fiestas a invitación de Greenberg y a menudo participaban en sexo, recibiendo compensación después.

“El Comité escuchó el testimonio de más de una docena de testigos que asistieron a fiestas, eventos y viajes con el Representante Gaetz de 2017 a 2020. Casi todas las mujeres jóvenes entrevistadas por el Comité confirmaron que habían sido pagadas por sexo por, o en nombre de, el Representante Gaetz”, dice el informe.

Algunas mujeres también testificaron que vieron a Gaetz consumir drogas ilícitas, incluida cocaína o éxtasis.

En un caso, el informe detalla que una mujer le pidió ayuda financiera a Gaetz para pagar su matrícula cuando tenía 21 años. Gaetz estuvo de acuerdo y le pidió que se encontrara con él en una habitación de hotel para entregarle un cheque, lo que ella encontró “interesante” porque normalmente usaba Venmo. Cuando llegó, Gaetz estaba allí con Greenberg y una mujer de 20 años, que ella no esperaba que estuviera. Ella testificó que había una “expectativa” de un “encuentro sexual”, y los cuatro tuvieron sexo. Después, Gaetz le entregó un cheque de $750 con “reembolso de matrícula” escrito en la línea de memo.

“La mujer de 21 años le dijo al Comité que creía que el encuentro ‘podría ser potencialmente una forma de coerción porque realmente necesitaba el dinero'”, dice el informe.

El informe indica que todas las mujeres que testificaron describieron sus encuentros sexuales con Gaetz como consensuales, pero el panel agrega que a veces había “un desequilibrio de poder explotador”. Los investigadores lo acusaron de aprovecharse de la vulnerabilidad económica de las mujeres jóvenes para atraerlas hacia la actividad sexual por la cual recibían un promedio de unos cientos de dólares después de cada encuentro. Y las mujeres dijeron que Gaetz las hacia sentir mal por acostarse con él o Greenberg en varios momentos. Una mujer testificó que se siente “violada” cuando reflexiona sobre su encuentro.

El comité también tenía evidencia documentada de que Gaetz pagaba a las mujeres, tanto a través de “varios servicios de pago electrónico de igual a igual”, como Venmo, así como cheques y efectivo. También encontró que Greenberg a veces pagaba a las mujeres por tener relaciones sexuales con Gaetz y Gaetz luego le reembolsaba. El comité encontró que Gaetz pagó más de $90,000 a 12 mujeres entre 2017 y 2020, sin incluir sus pagos a Greenberg.

En un caso, una de las mujeres que Greenberg conoció en SeekingArrangement.com y presentó a Gaetz en marzo de 2017 más o menos luego se convirtió en la novia de Gaetz. El informe afirmaba que tenían una relación abierta, y que ella no solo participaba en encuentros sexuales con otras mujeres involucradas en acuerdos de sexo por dinero, sino que también actuaba “como intermediaria entre el Representante Gaetz y las mujeres a las que pagaba por sexo”.

Entonces, la ex novia invocó su derecho de Quinta Enmienda contra la autoincriminación en respuesta a varias preguntas, incluido el propósito de pagos específicos y si Gaetz alguna vez le pagó por sexo. Ella recibió más de $60,000 dólares durante su relación, pero el panel señala que esto no incluye los $50,025 que Gaetz le pagó a sus abogados al comienzo de la investigación del Departamento de Justicia.

El comité señaló que algunos de los pagos a esta única persona pueden ser “legítimos en su naturaleza”, pero basado en la afirmación de sus derechos de “evidencia recibida de otras fuentes”, el Comité encontró razones sustanciales para creer que la mayoría de estos pagos eran para tal actividad.

El panel señala que no pudo entrevistar a todas las mujeres que recibieron pagos y se sospechaba que formaban parte de los arreglos de pagos por sexo. Algunas expresaron temor a “represalias o no estaban dispuestas a revivir voluntariamente sus interacciones con el Representante Gaetz”.

El Viaje a las Bahamas

Un viaje a las Bahamas, donde Gaetz se unió a otros dos hombres que estaban supuestamente vinculados a la industria de la marihuana medicinal y seis mujeres, fue el foco de la investigación del Departamento de Justicia sobre tráfico humano. Si bien el informe del Comité de Ética no encontró evidencia de esas acusaciones, encontró otros problemas con el viaje.

El panel acusó a Gaetz de evadir compartir documentación para demostrar que pagó por su parte del alojamiento y un vuelo privado para el viaje de septiembre de 2018. Aceptar cualquiera de eso como un “regalo” violaría las normas de la Cámara.

“Contrariamente a las afirmaciones del Representante Gaetz de que proporcionó ‘evidencia sustancial’ al Comité ‘demostrando su inocencia’ en esta acusación, no proporcionó evidencia que mostrara cómo pagó por los costos de viaje que no fueran su vuelo a las Bahamas, a pesar de que se le dieron múltiples oportunidades para hacerlo”, dice el informe.

Este fue uno de varios casos en los que el comité dijo que encontró a Gaetz “poco cooperativo”. El informe dice que proporcionó “documentación mínima” en respuesta a sus solicitudes de registro y rechazó solicitudes tanto de una entrevista voluntaria como de una citación para su testimonio el 11 de julio.

El comité concluye que los “intentos de Gaetz de engañar y disuadir al Comité de investigarlo implicaron leyes penales federales relacionadas con declaraciones falsas y obstrucción del Congreso. Incluso si la conducta obstructora del Representante Gaetz en esta investigación no llegó al nivel de una violación criminal, fue ciertamente inconsistente con el requisito de que los miembros actúen de manera que refleje credibilidad en la Cámara.”

Culpando al Departamento de Justicia por retrasos

El panel señaló que su informe se retrasó porque los abogados del Departamento de Justicia les pidieron que pospusieran su investigación criminal, como es la práctica estándar. Después de que los fiscales concluyeron su investigación sin cargos, el Comité de Ética dijo que luego no cooperaron con ninguna solicitud de información.

“La solicitud inicial de aplazamiento del DOJ y la posterior falta de cooperación con la revisión del Comité causaron retrasos significativos en la investigación; esos retrasos se vieron agravados por los esfuerzos obstructoristas del Representante Gaetz”, dice el informe.

El panel dedica varias páginas del informe a detallar sus esfuerzos para obtener del DOJ información. Pero a pesar de múltiples solicitudes e incluso una citación búsqueda lo que el comité describió como “demandas particularizadas” – incluyendo “cualquier evidencia exculpatoria” – dicen que los fiscales seguían citando una base no legal que ellos no publican “información no pública sobre investigaciones policiales que no resultan en cargos.”

El panel no suele publicar sus conclusiones después de que un miembro abandona la Cámara, como señaló en el informe. Pero apoyándose en precedentes anteriores, el informe del panel dijo que “determinó que era de interés público publicar sus conclusiones incluso después de la renuncia de un miembro del Congreso”, mientras señalaba que “no lo hicieron a la ligera.”