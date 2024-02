Informe afirma que el iPhone 17 finalmente obtendrá una pantalla siempre activa.

Ahora estamos comenzando a recibir actualizaciones bastante regulares sobre el iPhone 16 que llegará más adelante este año, pero de vez en cuando el rumoresfera también arroja algo relacionado con una generación posterior. Tal es el caso de las noticias de esta semana de que Apple planea mejorar la tecnología de pantalla en toda la gama del iPhone 17 el próximo año.

En este momento, los iPhones de Apple utilizan una mezcla de tipos de pantallas OLED: LTPO (óxido policristalino de baja temperatura) en los modelos Pro, y LTPS (silicio policristalino de baja temperatura) en el resto. LTPO es una opción más avanzada y en general mejor debido a su capacidad para ajustar dinámicamente la frecuencia de actualización dependiendo de lo que se muestra en la pantalla y, consecuentemente, reducir el consumo de energía. En otras palabras, LTPO está estrechamente relacionado con la tecnología ProMotion de Apple, que puede ajustar la frecuencia de actualización de los iPhones de clase Pro hasta 120Hz sin agotar la batería.

Quizás más importante para los usuarios, LPTO también permite a Apple bajar la frecuencia de actualización hasta 1Hz para habilitar su función siempre activa que te permite ver la hora y widgets sin agotar la batería. Apple introdujo la función siempre activa con el iPhone 15 pero hasta ahora la ha mantenido como una característica de los teléfonos Pro. La tecnología LPTO abrirá la puerta para que Apple la lleve también a los iPhones más económicos, al igual que la Dynamic Island con el iPhone 15.

Limitar una característica importante a los modelos más caros en una gama tiene sentido comercialmente, ya que impulsa a los clientes a gastar más dinero. (Ya hemos escrito antes sobre la estrategia de venta cruzada a la que Apple se ha estado inclinando en los últimos años.) Pero eventualmente, necesita difundirse en una gama más amplia… y para ProMotion, ese momento parece estar programado para el otoño de 2025. Según The Elec, los cuatro modelos de iPhone 17 recibirán pantallas LTPO, lo que probablemente significa que todos tendrán la función siempre activa y probablemente también ProMotion.

The Elec cita a un funcionario de la industria que dice (a través de Google Translate del coreano original): “Debido a que el cambio de producto entre el iPhone 15 del año pasado y la serie iPhone 16 de este año es pequeño, la serie iPhone 17 necesita diferenciarse aplicando LTPO a la línea inferior”.

La complicación en todo esto se relaciona con BOE, un proveedor chino que ha estado fabricando pantallas OLED para los iPhones de Apple desde 2021. BOE tiene la capacidad de hacer pantallas LTPO: The Elec señala que ya lo hace para algunas compañías de teléfonos inteligentes chinas como Huawei, pero no está a la altura de hacerlo para Apple, presumiblemente debido a problemas de control de calidad. The Elec predice que Apple “se espera que realice algún tipo de ‘entrenamiento’ para mejorar la tecnología LTPO de BOE”. Si esto no resuelve el problema, revela esa misma fuente de la industria, Apple seguirá adelante con el plan sin la ayuda de BOE.