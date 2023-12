Información del martes – The New York Times

Encuentros entre funcionarios israelíes y estadounidenses

Importantes funcionarios de Estados Unidos han nuevamente presionado a Israel para que haga más para proteger a los civiles en la Franja de Gaza y buscan reiniciar las conversaciones destinadas a liberar a los rehenes retenidos por Hamas. La presión está aumentando internacionalmente sobre Israel para reducir su guerra en Gaza, que ha matado a casi 20,000 personas, según el ministerio de salud dirigido por Hamas, y ha desplazado a la gran mayoría de los 2.2 millones de residentes de Gaza.

El secretario de Defensa Lloyd Austin, en su segundo viaje a Israel desde los ataques de Hamas el 7 de octubre, declaró que el apoyo de Estados Unidos a la seguridad de Israel “sigue siendo inquebrantable”, y reiteró el “derecho fundamental de Israel a defenderse”. Pero subrayó que “proteger a los civiles palestinos en Gaza es tanto un deber moral como un imperativo estratégico”, y instó a Israel a aumentar el flujo de ayuda a Gaza.

La administración de Biden imagina una nueva fase en la guerra, que implica grupos más pequeños de fuerzas de élite israelíes penetrando dentro y fuera de centros de población; misiones más precisas para encontrar y matar a líderes de Hamas; el rescate de los rehenes capturados en Israel el 7 de octubre; y la destrucción de los túneles de Hamas.

En otras noticias de la guerra:

BP está deteniendo los envíos de petroleros a través del Mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes respaldados por Irán han estado atacando buques mercantes. Los precios mundiales del petróleo subieron con la noticia.

Un volcán entra en erupción en Islandia

Un volcán en el suroeste de Islandia entró en erupción ayer, con chorros de lava que alcanzaron gran altura en el aire y el resplandor era visible a kilómetros de la capital, Reikiavik. Miles de terremotos desde finales de octubre habían indicado que era probable una erupción; el mes pasado, se declaró el estado de emergencia y se evacuó la ciudad cercana de Grindavík.

Ha habido otras erupciones en la Península de Reykjanes, la esquina más poblada de Islandia, en los últimos años. Funcionarios dijeron que esta, que ocurrió cerca de una planta de energía, fue más grande de lo previsto y que la dirección del flujo de lava era impredecible.

Citable:”Esto es más grande que las erupciones anteriores en Reykjanes”, afirmó Magnus Gudmundsson, un vulcanólogo que la observó desde el aire. Una portavoz del Departamento de Protección Civil instó a la gente a mantenerse alejada, enfatizando que este “no es un volcán turístico”.

Terremoto causa más de 100 muertos en China

Un terremoto en el noroeste de China ha matado al menos 111 personas y ha herido a más de 200 en dos provincias, informaron los medios de comunicación estatales chinos. Los rescatistas estaban buscando sobrevivientes después del terremoto, que sacudió el condado de Jishishan en la provincia de Gansu la noche pasada.

El terremoto tuvo una magnitud de 5.9, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, derribando edificios y dejando sin agua, electricidad y conexiones de transporte en algunas partes de Gansu. La provincia, al igual que gran parte del país, está soportando un período de frío intenso, y los supervivientes del terremoto estaban prendiendo fuego para mantenerse calientes.

Curt Bloch, un judío alemán, pasó más de dos años escondido en un pequeño ático en Enschede, una ciudad holandesa cerca de la frontera alemana, mientras los nazis ocupaban los Países Bajos. Los ayudantes guardaron sus secretos y le dieron alimentos, así como bolígrafos, pegamento, periódicos y otros materiales impresos.

Bloch usó estos materiales para producir su propia revista semanal de poesía satírica, con 95 ediciones entre agosto de 1943 y abril de 1945, cuando fue liberado.

La corona navideña de Mariah Carey

En 2019, el éxito estacional de Mariah Carey de 1994, “All I Want for Christmas Is You”, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 por primera vez, convirtiéndose en la primera canción navideña en llegar a la cima desde “The Chipmunk Song” en 1958.

La canción de Carey ha vuelto repetidamente a la cima, y lo ha vuelto a hacer, durante su decimotercera semana acumulativa en el número 1.

Al igual que la mayoría de los milagros navideños, el origen de “All I Want for Christmas Is You” es tanto discutible como envuelto en misterio. Carey, que no reconoce su edad ni el paso del tiempo, bromeó que cuando escribió la canción, estaba “en el útero, cariño”. La verdad es que su sello en ese momento, Columbia Records, tuvo la idea de un álbum navideño y que inicialmente vaciló.

“No soy una para estar dando todo tipo de crédito a ejecutivos de compañías discográficas”, dijo Carey a The Times en 2019, “pero creo que resultó ser una jugada comercial brillante”.

