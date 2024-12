Información del Departamento de Justicia revela que la policía de Memphis discrimina contra personas negras y usa fuerza excesiva.

El Departamento de Policía de Memphis utiliza fuerza excesiva y discrimina a las personas negras, según las conclusiones de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. lanzada después de la muerte por golpizas de Tyre Nichols después de una parada de tráfico en 2023.

Un reporte lanzado el miércoles marcó la conclusión de la investigación que comenzó seis meses después de que Nichols fue golpeado, golpeado y golpeado con un bastón por la policía al intentar arrestarlo después de huir de una parada de tráfico.

El reporte dice que “los oficiales de policía de Memphis violan regularmente los derechos de las personas a las que juraron servir”.

“La gente de Memphis merece un departamento de policía y una ciudad que protejan sus derechos civiles y constitucionales, generen confianza y los mantengan seguros”, dijo en una declaración por correo electrónico la Asistente del Fiscal General Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Tyre Nichols, visto en una foto proporcionada por su familia. Cortesía de la familia Nichols a través de AP

La ciudad dijo en una carta lanzada más temprano el miércoles que no estaría de acuerdo en negociar la supervisión federal de su departamento de policía hasta que pudiera revisar y desafiar los resultados de la investigación.

Los funcionarios de la ciudad no tuvieron comentarios inmediatos sobre el reporte, pero dijeron que planean realizar una conferencia de prensa el jueves después de que los funcionarios del Departamento de Justicia realicen su propia conferencia de prensa en Memphis el jueves por la mañana para abordar los hallazgos.

Un video policial mostró a los oficiales rociando con gas pimienta a Nichols y golpeándolo con una pistola Taser antes de que huyera de una parada de tráfico. Cinco oficiales persiguieron a Nichols y lo golpearon, patearon y golpearon con un bastón de policía a solo unos pasos de su casa mientras él pedía por su madre. El video mostraba a los oficiales dando vueltas, hablando y riendo mientras Nichols luchaba con sus heridas.

Nichols murió el 10 de enero de 2023, tres días después de la golpiza. Los cinco oficiales – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin, Desmond Mills Jr. y Justin Smith – fueron despedidos, acusados en la corte estatal de asesinato e imputados por un gran jurado federal por cargos de violación de derechos civiles y obstrucción a la justicia.

Nichols era negro, al igual que los ex oficiales. Su muerte llevó a protestas nacionales, aumentó la presión en llamados a reformas policiales en EE. UU., y dirigió una intensa atención hacia el departamento de policía de Memphis, una ciudad mayoritariamente negra.

El reporte menciona específicamente el caso de Nichols, y aborda la práctica del departamento de policía de usar paradas de tráfico para abordar el crimen violento. El departamento de policía ha alentado a los oficiales en unidades especializadas, fuerzas especiales y patrullas a priorizar la implementación en las calles, y los oficiales y miembros de la comunidad han descrito este enfoque como “saturación”, o inundar vecindarios con paradas de tráfico, dijo el reporte.

“Esta estrategia implica un contacto frecuente con el público y otorga una amplia discreción a los oficiales, lo que requiere una supervisión cercana y reglas claras para dirigir la actividad de los oficiales”, dijo el reporte. “Pero el MPD no se asegura de que los oficiales se conduzcan de manera legal”.

El reporte dice que fiscales y jueces le dijeron a los investigadores federales que los oficiales no entienden los límites constitucionales de su autoridad. Los oficiales detienen y retienen a personas sin una justificación adecuada, y realizan registros invasivos de personas y vehículos, dijo el reporte.

“Las personas negras en Memphis experimentan de manera desproporcionada estas violaciones”, dijo el reporte. “El MPD nunca ha evaluado sus prácticas en busca de evidencia de discriminación. Encontramos que los oficiales tratan a las personas negras de manera más severa que a las personas blancas que se involucran en conductas similares”.

La investigación descubrió que los oficiales de Memphis recurren a la fuerza probablemente para causar dolor o lesiones “casi de inmediato en respuesta a infracciones de bajo nivel, no violentas, incluso cuando las personas no son agresivas”.

El reporte dice que los oficiales rociaron con gas pimienta, patearon y dispararon una pistola Taser a un hombre desarmado con una enfermedad mental que intentó llevarse una soda de $2 de una gasolinera. Para el final del encuentro fuera de la estación de gas, al menos nueve patrullas y 12 oficiales respondieron al incidente, por el cual el hombre pasó dos días en la cárcel por robo y desorden público.

En una carta a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia lanzada anteriormente el miércoles, la Abogada de la Ciudad de Memphis Tannera George Gibson dijo que la ciudad había recibido una solicitud del DOJ para ingresar en un acuerdo que requeriría que “negociara un decreto de consentimiento destinado a servicios policiales y de emergencia institucionales”.

Un decreto de consentimiento es un acuerdo que requiere reformas supervisadas por un monitor independiente y aprobadas por un juez federal. La supervisión federal puede continuar durante años, y las violaciones podrían resultar en multas pagadas por la ciudad.

Queda por ver qué sucederá con los intentos de llegar a dichos acuerdos entre ciudades y el Departamento de Justicia una vez que el Presidente entrante Donald Trump regrese al cargo e instale un nuevo liderazgo en el departamento. El Departamento de Justicia bajo la primera administración de Trump limitó el uso de decretos de consentimiento, y se espera que el presidente electo republicano vuelva a dar forma radical a las prioridades del departamento en torno a los derechos civiles.

“Hasta que la Ciudad haya tenido la oportunidad de revisar, analizar y desafiar las acusaciones específicas que respaldan su informe de resultados próximos, la Ciudad no puede – y no lo hará – estar de acuerdo en trabajar hacia o ingresar a un decreto de consentimiento que probablemente esté en vigencia durante años y le costará a los residentes de Memphis cientos de millones de dólares”, decía la carta.

Los oficiales en el caso de Nichols formaban parte de un equipo de supresión de delitos llamado Unidad Escorpión, que fue desmantelado tras la muerte de Nichols. El equipo se enfocaba en drogas, armas ilegales y delincuentes violentos, con el objetivo de acumular números de arrestos, mientras a veces usaba la fuerza contra personas desarmadas.

La policía de Memphis nunca adoptó políticas y procedimientos para dirigir la unidad, a pesar de las alarmas de que estaba mínimamente supervisada, según el informe del Departamento de Justicia. Algunos fiscales dijeron a los investigadores del departamento que había algunas incongruencias “escandalosas” entre las imágenes de las cámaras corporales y los informes de arresto, y si los casos llegaban a juicio, serían “rechazados de la corte”. El reporte encontró que la mala conducta de la unidad llevó a que se desestimaran docenas de casos penales.

En los procedimientos judiciales relacionados con la muerte de Nichols, Martin y Mills se declararon culpables de los cargos federales bajo acuerdos con los fiscales. Los otros tres oficiales fueron condenados a principios de octubre por obstrucción a la justicia relacionada con el encubrimiento de la golpiza. Bean y Smith fueron absueltos de cargos de derechos civiles por usar fuerza excesiva y ser indiferentes a las graves lesiones de Nichols.

Haley fue absuelto de violar los derechos civiles de Nichols causando la muerte, pero fue condenado por dos cargos menores de violar sus derechos civiles causando lesiones corporales. Los cinco hombres enfrentarán una sentencia por un juez federal en los próximos meses.

Se espera que Martin y Mills también cambien sus declaraciones de no culpable en la corte estatal, según abogados involucrados en el caso. Bean, Haley y Smith también se han declarado no culpables de cargos estatales de asesinato en segundo grado. Un juicio en el caso estatal ha sido programado para el 28 de abril.

Los investigadores del Departamento de Justicia han enfocado otras ciudades con investigaciones similares en años recientes, incluyendo a Minneapolis después del asesinato de George Floyd, y Louisville, Kentucky, después de una investigación provocada por el tiroteo fatal de Breonna Taylor.

En su carta, la ciudad de Memphis dijo que la investigación del DOJ “solo tomó 17 meses en completarse, en comparación con un promedio de 2-3 años en casi cada otra instancia, implicando una prisa para emitir un juicio”.