Información de transmisión en vivo del partido Santa Clara Broncos vs. Pepperdine Waves, hora de inicio, canal de TV: Cómo ver baloncesto de la NCAA en TV y en línea.

Informe de la Mitad

Solo una mitad más separa a Santa Clara de la victoria que se esperaba que obtuvieran esta noche. Con un marcador de 52-43, han parecido ser el mejor equipo, ¡pero todavía queda una mitad por jugar!

Santa Clara llegó al enfrentamiento habiendo ganado cinco seguidos y están a solo una mitad de otro triunfo. ¿Lograrán ser seis, o Pepperdine dará la sorpresa? Pronto lo sabremos.

Quiénes Juegan

Pepperdine Waves @ Santa Clara Broncos

Registros Actuales: Pepperdine 6-7, Santa Clara 8-5

Cómo Ver

Lo que Debes Saber

Pepperdine ha disfrutado de una racha de cinco juegos en casa, pero pronto tendrán que sacar sus uniformes de visitante. Ellos y los Santa Clara Broncos se enfrentarán en una batalla de la costa oeste a las 7:00 p.m. ET el sábado en el Leavey Center. Estén atentos al marcador: ambos equipos han tenido altas puntuaciones en sus juegos anteriores.

Pepperdine llegará al partido del sábado en ascenso: sufrieron una derrota por tres puntos en su último enfrentamiento, pero no permitieron que eso sucediera contra UC Davis el sábado. Pepperdine se llevó el juego con facilidad, con una victoria de 85-46 sobre UC Davis. Los pronosticadores estaban del lado de las Waves, pero no les dieron suficiente crédito ya que el margen fue inesperadamente amplio.

Pepperdine consiguió la victoria gracias a varios jugadores clave, pero fue Dovydas Butka quien lideró con un doble-doble de 18 puntos y diez rebotes. El equipo también recibió ayuda de Jaxon Olvera, quien tuvo un rendimiento de 6 de 8 en camino a 15 puntos y tres robos.

Mientras tanto, ganar siempre es bueno, pero hacerlo con una puntuación máxima de la temporada es aún mejor (pregúntale a Santa Clara). Derrotaron a South Dakota 98-81 el sábado. Ganar nunca pasará de moda, pero los Broncos se están acostumbrando a ello con su quinta victoria consecutiva.

La victoria de Santa Clara fue el resultado de varias actuaciones ofensivas impresionantes. Una de las más destacadas fue la de Adama-Alpha Bal, quien tuvo un balance de 8 de 13 en camino a 20 puntos, además de cinco asistencias y cinco rebotes. Eso es la mayor cantidad de asistencias que Bal ha tenido desde enero. Otro jugador que marcó la diferencia fue Johnny O’Neil, quien tuvo un rendimiento de 5 de 8 en camino a 15 puntos, además de seis asistencias y cinco rebotes.

Pepperdine ha estado jugando bien recientemente, ya que han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, lo que ha impulsado su récord de 6-7 en esta temporada. En cuanto a Santa Clara, su victoria fue su tercera seguida en casa, lo que elevó su récord a 8-5.

El rebote será probablemente un factor importante en este enfrentamiento: Pepperdine ha estado luchando en las tablas esta temporada, con un promedio de 38 rebotes por juego. Sin embargo, no es como si Santa Clara tuviera problemas en ese departamento, ya que han estado promediando 38.9. Con ambos equipos luchando por capturar los tiros fallidos, veremos si uno de ellos puede tomar la delantera.

Pepperdine debe saber que están librando una batalla cuesta arriba, dada la diferencia de 16 puntos contra la que están.

Probabilidades

Santa Clara es un favorito abrumador por 16 puntos contra Pepperdine, según las últimas probabilidades de baloncesto universitario.

Los pronosticadores tuvieron una buena sensación en la línea para este juego, ya que el partido comenzó con los Broncos como favoritos por 15.5 puntos.

El over/under es de 150.5 puntos.

Consulta los pronósticos de baloncesto universitario para cada juego, incluido este, del modelo computacional avanzado de SportsLine. Obtén los pronósticos ahora.

Historial de la Serie

Santa Clara ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos contra Pepperdine.

25 de enero de 2024 – Santa Clara 94 vs. Pepperdine 71

06 de enero de 2024 – Santa Clara 78 vs. Pepperdine 72

23 de febrero de 2023 – Santa Clara 91 vs. Pepperdine 82

05 de enero de 2023 – Santa Clara 89 vs. Pepperdine 79

24 de febrero de 2022 – Santa Clara 89 vs. Pepperdine 73

06 de marzo de 2021 – Pepperdine 78 vs. Santa Clara 70

20 de febrero de 2021 – Santa Clara 86 vs. Pepperdine 82

06 de marzo de 2020 – Pepperdine 84 vs. Santa Clara 73

06 de febrero de 2020 – Pepperdine 91 vs. Santa Clara 77

23 de enero de 2020 – Pepperdine 90 vs. Santa Clara 86

“