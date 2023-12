Información breve del miércoles – The New York Times

‘Cuentas horripilantes de crueldad inimaginable’

El presidente Biden condenó la “crueldad inimaginable” de los atacantes de Hamas que violaron y mutilaron a mujeres en Israel el 7 de octubre, y culpó a la negativa del grupo terrorista de liberar a las rehenes femeninas restantes por el fracaso en las conversaciones de alto al fuego. Hamas ha rechazado las acusaciones. Lea un análisis de la estrategia de política exterior de Biden.

“Las sobrevivientes y testigos de los ataques han compartido cuentas horripilantes de crueldad inimaginable”, dijo Biden. “Reportes de mujeres violadas, repetidamente violadas,y sus cuerpos mutilados mientras aún estaban vivos, de cadáveres de mujeres siendo profanados. Terroristas de Hamas infligiendo todo el dolor y sufrimiento posible a mujeres y niñas y luego asesinándolas.”

Matt Miller, vocero del Departamento de Estado, dijo que “un número de personas cree” que Hamas no quería liberar a las rehenes femeninas debido a las historias que contarían sobre cómo fueron tratados. Pero dijo que no podía hablar con una evaluación definitiva de que ese es el caso.

En la ONU: Una presentación organizada en parte por Sheryl Sandberg, la ejecutiva del Silicon Valley, acusó a la organización de ignorar la violación y mutilación de mujeres por Hamas y relató detalles espeluznantes de testigos.

En Gaza: Una crisis humanitaria se está deteriorando minuto a minuto como resultado de los combates renovados, dijo la OMS, apelando a la protección de civiles, mientras decenas de miles de personas son desplazadas y los hospitales sufren intensos bombardeos. Vea mapas de los ataques.

En otras noticias de la guerra:

Un vacilante impulso por más ayuda de EE. UU. a Ucrania

El presidente Biden busca reponer el cofre de guerra de Ucrania y enviar ayuda a Israel. Pero ese impulso está al borde del colapso en el Senado, ya que los republicanos se preparan para bloquear el financiamiento a menos que los demócratas acuerden restringir la migración que viene de México.

Una votación para bloquear la ayuda destacaría la disminución de la resolución de Estados Unidos en un momento crítico de la guerra de Ucrania contra Rusia. La contraofensiva del país contra las fuerzas rusas atrincheradas en el sur de Ucrania hasta ahora no ha cumplido sus objetivos, y las fuerzas de Moscú han ido a la ofensiva en el este.

Se esperaba que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se dirigiera a los senadores a través de un video seguro para hacer un llamamiento personal para más ayuda. Pero canceló en el último minuto, dejando la presentación a funcionarios de la administración Biden. No se dio ninguna explicación.

Crimenes de guerra: Los fiscales en Ucrania han comenzado una investigación para determinar si las tropas rusas dispararon y mataron a dos soldados ucranianos que estaban en acto de rendirse.

Vladimir Putin: El líder ruso hará un raro viaje hoy a Oriente Medio, donde está previsto que discuta relaciones bilaterales, petróleo y asuntos internacionales en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Juicio federal de Donald Trump

Cuando Donald Trump vaya a juicio por cargos de conspirar para anular las elecciones de 2020, los fiscales federales tienen la intención de contar una historia amplia, informando al jurado sobre todo, desde su apoyo a los grupos de extrema derecha Proud Boys hasta su historia de una década de hacer afirmaciones infundadas sobre fraude electoral, según una declaración judicial desarchivada.

Los documentos del tribunal, presentados originalmente bajo sello en el Tribunal de Distrito Federal de Washington, contenían una serie de acusaciones contra el expresidente que los fiscales que trabajan para el fiscal especial Jack Smith quieren presentar en el juicio por interferencia electoral. Técnicamente, algunas pruebas caen fuera del alcance de los cargos de conspiración que enfrenta el ex presidente.

Biden: El presidente sugirió que tal vez hubiera estado contento de servir solo un mandato si su predecesor no intentara recapturar la Casa Blanca. “Si Trump no estuviera postulándose, no estoy seguro de si me estaría postulando”, dijo. “Pero no podemos dejar que él gane”.

ULTIMAS NOTICIAS

Alrededor del mundo

Liz Flatt tenía 8 años cuando mataron a su hermana mayor, Debbie. Debbie, de 18, acababa de casarse, y era el mundo entero de Flatt.

Casi 50 años después, el asesinato sigue sin resolverse, y Flatt, desesperada, recurrió a creadores de podcasts de crimen real. Luego, ellos la atacaron.

NOTICIAS DEPORTIVAS

El año de Luis Suárez en Brasil: “Como ver a un extraterrestre jugar con humanos”.

Glentoran vs Linfield: La historia del derbi de Belfast.

La temporada deprimente de 2023 de Mercedes: Una campaña sin victorias que podría reavivar al equipo.

Un perro guía se convierte en una estrella del arte

Emilie Gossiaux era estudiante de arte en la ciudad de Nueva York cuando, en 2010, un camión la atropelló. Sufrió una lesión cerebral traumática y perdió la vista. Su carrera artística, que una vez se había beneficiado de su agudo sentido de la vista, se detuvo.

Pero después de aprender a “ver” con las manos, el sueño de infancia de Gossiaux de exhibir su trabajo en museos está cobrando vida. “Other-Worlding,” su primera exposición en solitario, se abre esta semana en el Queens Museum de la ciudad de Nueva York. La muestra celebra a su perra guía de 13 años, London, y su mutua dependencia.

“Yo la protejo, y ella me protege”, dijo.

