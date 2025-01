‘Infierno en la tierra’: La deportación se cierne sobre los uigures detenidos en Tailandia.

Incluso aquellos uigures que lograron llegar a Turquía deben lidiar con su incierto estatus allí y con la interrupción de toda comunicación con sus familias en Xinjiang. “No he escuchado la voz de mi madre durante 10 años”, dice Hasan Imam, un refugiado uigur que ahora trabaja como conductor de camiones en Turquía. Él estaba en el mismo grupo que Niluper atrapado en la frontera de Malasia en 2014. Recuerda cómo al año siguiente las autoridades tailandesas los engañaron sobre su plan de deportar a algunos de ellos a China. Dice que les dijeron que algunos hombres serían trasladados a un lugar diferente, porque el espacio en el que estaban era demasiado abarrotado. Esto fue después de que algunas mujeres y niños fueran enviados a Turquía, y, inusualmente, a los hombres en el campamento también se les permitió hablar con sus esposas e hijos en Turquía por teléfono. “Éramos todos felices y llenos de esperanza”, dice Hassan. “Los seleccionaron, uno por uno. En este punto, no tenían idea de que serían enviados de regreso a China. Fue solo más tarde, a través de un teléfono ilegal que teníamos, que nos enteramos desde Turquía de que los habían deportado.” Esto llenó a los detenidos restantes de desesperación, recuerda Hasan, y dos años después, cuando fue trasladado temporalmente a otro campamento de detención, él y otros 19 lograron escapar de manera notable, usando un clavo para hacer un agujero en una pared desmoronada. Once fueron recapturados, pero Hasan logró cruzar la frontera boscosa hacia Malasia y desde allí llegó a Turquía. “No sé en qué condición se encuentran mis padres, pero para aquellos que todavía están detenidos en Tailandia es aún peor”, dice. Temen ser enviados de regreso y encarcelados en China, y también temen que esto signifique un castigo más severo para sus familias, explica. “La presión mental para ellos es insoportable”.