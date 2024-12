Indra seleccionada para implementar su tecnología de tráfico y peaje más innovadora en los carriles exprés de la SR 400 de Atlanta por Investing.com.

“



Indra implementará su plataforma de gestión de tráfico, comunicaciones, sistemas de tráfico inteligente (ITS), un centro operativo dinámico y una solución de peaje en carreteras abiertas (ORT) para aumentar la seguridad y brindar el mejor servicio a los viajeros.

El alcance de Indra en el proyecto es implementar su tecnología de gestión de movilidad inteligente más innovadora en los carriles expreso SR 400 en Atlanta.

Indra será el socio tecnológico del consorcio SR 400 Peach Partners formado por ACS Infrastructure Development, Acciona y Meridiam, que ha sido seleccionado por el Departamento de Transporte de Georgia (GDOT, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Carreteras de Peaje del Estado de Georgia (SRTA) para diseñar, construir, financiar, operar y mantener el proyecto en Atlanta, la tercera ciudad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, durante los próximos 55 años.

La tecnología de Indra apoyará la gestión del tráfico e implementará un sistema de carriles gestionados por peaje ORT avanzado con precios dinámicos a lo largo de más de 16 millas de autopista.

La solución de Indra se implementará en la nube e incorporará tecnologías avanzadas para realizar predicciones de tráfico, mejorar la clasificación de vehículos, aumentar la eficiencia y reducir los costos de mantenimiento.

La tecnología que desplegaremos en los carriles expreso SR 400 creará una nueva era de movilidad sostenible. Los nuevos carriles expreso serán opcionales y facilitarán soluciones de movilidad avanzadas y flexibles, reduciendo la congestión y las emisiones y permitiendo a los viajeros disfrutar de un excelente servicio y una seguridad absoluta. No es el futuro, es el presente, y un país tan tecnológicamente avanzado como Estados Unidos se compromete con ello, explicó Raúl Ripio, director general de Movilidad y Tecnología de Indra.

Indra tiene una sólida presencia en los Estados Unidos y los carriles expreso SR 400 no son el primer proyecto de movilidad de Indra en los Estados Unidos. Por ejemplo, la compañía también ha equipado los carriles expreso de I-66 Outside the Beltway en Virginia con un sistema ORT, detección automática de Vehículos de Alta Ocupación (HOV) y tecnologías de LiDAR y vehículos conectados, un proyecto por el cual recibió el Premio a la Excelencia en Peajes de la IBTTA. Indra también está desplegando algunas de sus soluciones más innovadoras en la I-485 en Carolina del Norte y en las interestatales I-95, I-495 e I-395 en el norte de Virginia.

