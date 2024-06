IndiGo duplicará el número de vuelos entre Mumbai y Jeddah, Arabia Saudita 

Modo Oscuro/Claro

(25/06/24)

IndiGo ha confirmado planes para lanzar vuelos adicionales,

sin escalas entre Mumbai y Jeddah, Arabia Saudita.

Programado para despegar el 15 de agosto de 2024, el vuelo 6E

0057 está programado para salir de Mumbai a las 02:15, llegando a Jeddah

a las 04:30.

Desde Jeddah, el vuelo 6E 0058 está programado para salir a las

05:30 y llegar a Mumbai a las 14:05.

Imagen de la aeronave de IndiGo. Fotografía de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Mumbai actualmente tiene dos horas y media de adelanto

respecto a Jeddah.

Los nuevos vuelos diarios duplicarán el número de

servicios que IndiGo opera en la ruta a 14 por semana.

“Con estos vuelos adicionales operaremos 42

vuelos semanales a Jeddah desde cinco ciudades en India,” dijo Vinay

Malhotra, Jefe de Ventas Globales de IndiGo. “Estos vuelos no solo

incrementarán las oportunidades comerciales y turísticas entre India y el

Medio Oriente, sino que también brindarán a los clientes aún más opciones para

viajar al Reino de Arabia Saudita.”

IndiGo es una de las aerolíneas de bajo costo de mayor crecimiento en el mundo. La compañía cuenta con una flota de más de 350 aeronaves que operan alrededor de 2,000 vuelos diarios conectando más de 85 destinos nacionales y más de 30 destinos internacionales.

