Indignación por cambio del himno nacional de Nigeria

Algunos nigerianos han expresado indignación después de que el himno nacional del país fue cambiado con poca consulta.

El presidente Bola Tinubu firmó el miércoles la ley para revertir al antiguo himno nacional de Nigeria, que fue eliminado por un gobierno militar en 1978.

El nuevo himno readoptado, que comienza con “Nigeria, te saludamos”, fue escrito por Lillian Jean Williams en 1959 y compuesto por Frances Berda.

Hablando en su primer aniversario en el cargo, el presidente Tinubu dijo que el himno simbolizaba la diversidad de Nigeria.

Pero muchos han cuestionado sus prioridades en medio de la crisis económica.

Reaccionando en línea, algunos nigerianos dijeron que el país tenía problemas más apremiantes como la inseguridad, la inflación creciente y una crisis en el tipo de cambio.

El usuario X @Gospel_rxx publicó: “Un nuevo himno nacional es la prioridad para Tinubu y compañía en un momento como este, cuando nuestra gente no puede comer, la inseguridad es desenfrenada y la vida es un infierno? ¡Qué broma tan sordida! ¡Vamos a ver cómo lo implementan!”

Otro usuario X, Fola Folayan, dijo que era vergonzoso que el parlamento hubiera aprobado rápidamente la ley.

“Cambiar el himno nacional de Nigeria escrito por un nigeriano, por la canción escrita por los colonizadores es una decisión estúpida y es vergonzoso que nadie en la Asamblea Nacional haya pensado en oponerse”.

La exministra de Educación Oby Ezekwesili publicó en X que nunca cantaría el nuevo viejo himno.

“Que se sepa por todos que yo, Obiageli “Oby” Ezekwesili siempre, cuando se me pida que cante el Himno Nacional de Nigeria, cantaré:”

Luego publicó las palabras de “Arise O Compatriots” – el himno que se ha utilizado durante los últimos 46 años.

El ex asistente presidencial Bashir Ahmad tenía una opinión interesante mientras los nigerianos continúan debatiendo el tema en las redes sociales.

“Después del cambio de nuestro himno nacional, algunas personas ahora piden que también se cambie el nombre de Nigeria y la bandera nacional. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos mantener el nombre de Nigeria?”

Pero Tahir Mongunu, presidente del comité parlamentario que empujó la ley, rechazó la crítica generalizada, diciendo que era “apropiada, oportuna e importante”.

“Sin duda inspirará un ánimo de patriotismo y cooperación. Promoverá el patrimonio cultural. Cambiar el himno nacional trazará un camino hacia una mayor unidad”, dijo Tahir.

Y Habu Shamsu, residente de Kano, está de acuerdo, diciéndole a la BBC: “Creo que es más abarcador y me gusta cómo fluye”.

¿Cómo se comparan los himnos?

“¡Alzad, oh compatriotas, obedeced el llamado de Nigeria. Servir a nuestra patria. Con amor y fuerza y fe. La labor de nuestros héroes pasados, nunca será en vano. Servir con corazón y poder. Una nación unida en libertad, paz y unidad.” Haz clic aquí para ver la letra completa.

“Nigeria te aclamamos. Nuestra querida tierra natal. Aunque las tribus y las lenguas puedan diferir. En fraternidad nos mantenemos. Todos los nigerianos están orgullosos de servir. A nuestra madre patria soberana.” Haz clic aquí para ver la letra completa.

