Indignación después de que supuestamente murieran 45 personas en un ataque israelí cerca de Rafah

La autoridad de salud dirigida por Hamas en Gaza informó el lunes que 45 personas murieron y docenas resultaron heridas en un ataque aéreo israelí que golpeó tiendas que albergaban a personas desplazadas cerca de la ciudad sureña de Rafah. La mayoría de las víctimas del ataque aéreo eran mujeres y niños, describiendo la autoridad de salud el incidente como una “masacre”. La información no pudo ser verificada de manera independiente al principio, pero la Media Luna Roja Palestina dijo anteriormente en la plataforma de redes sociales X que hubo “numerosas” personas muertas y heridas en el bombardeo al noroeste de Rafah. El incidente ha provocado horror y indignación internacional. Mientras tanto, un intercambio de disparos entre tropas israelíes y egipcias cerca de la frontera con la Franja de Gaza también generó nuevas preocupaciones sobre una posible escalada de la guerra en Gaza. Un soldado egipcio falleció, confirmó un portavoz militar egipcio el lunes. Es la primera fatalidad pública conocida en las filas del ejército egipcio desde el inicio de la guerra en Gaza hace casi ocho meses. El ejército de Israel confirmó el intercambio de disparos. Dijo que el incidente está siendo investigado y que se están llevando a cabo conversaciones con Egipto. La situación en el cruce fronterizo de Rafah se ha vuelto cada vez más tensa. Las organizaciones de ayuda informan sobre docenas de muertos en un ataque israelí. La Media Luna Roja Palestina dijo que el raid aéreo golpeó una zona humanitaria designada para aquellos que tuvieron que evacuar Rafah debido al enfrentamiento israelí. Las imágenes de la escena mostraron los refugios improvisados ardiendo. No estaba claro cuántas personas quedaron atrapadas o bajo los escombros. La organización de ayuda Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que una instalación médica que apoya en la zona trató a docenas de heridos, mientras que más de 15 personas muertas fueron llevadas a su punto de estabilización de trauma. “Estamos horrorizados por este evento mortal, que muestra una vez más que en ninguna parte se está seguro. Seguimos pidiendo un alto el fuego inmediato y sostenido en Gaza”, dijo MSF en X. Israel investiga el incidente. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron a través de X que dos altos funcionarios de Hamas murieron en el ataque aéreo. “La huelga se llevó a cabo contra objetivos legítimos según el derecho internacional, utilizando municiones precisas y basadas en inteligencia precisa que indicaba el uso de la zona por parte de Hamas”, dijo la IDF en un comunicado. “La IDF está al tanto de informes que indican que, como resultado de la huelga y del fuego que se desencadenó, varias personas civiles en la zona resultaron heridas. El incidente está bajo revisión”, agregó el comunicado. La huelga se produjo días después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenara a Israel detener su asalto a Rafah. La abogada militar principal de Israel describió el incidente como “muy serio”. “Es natural que ocurran incidentes graves en una guerra de esta magnitud e intensidad”, dijo la General Mayor Yifat Tomer-Yerushalmi en una conferencia legal en la ciudad portuaria del sur de Israel, Eilat, el lunes. “Algunos de los incidentes – como el de ayer en Rafah – son muy graves”. El ejército de Israel siempre lamenta cuando resultan heridos inocentes, dijo. Países árabes reaccionan con enojo. Varios países árabes condenaron el ataque aéreo israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto dijo que el “bombardeo deliberado de tiendas de personas desplazadas en la ciudad palestina de Rafah” fue una “nueva y flagrante violación de las disposiciones del derecho internacional”. Qatar también condenó el ataque como una “grave violación de las leyes internacionales que agravará la crisis humanitaria en la Franja asediada”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar expresó su preocupación de que el último ataque complicaría los esfuerzos de mediación en marcha y obstaculizaría un acuerdo de alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Hamas confirmó más tarde a dpa que estaba suspendiendo las negociaciones de alto el fuego que se esperaba que se reanudaran esta semana. En declaraciones separadas, Jordania y Kuwait condenaron los “crímenes de guerra” cometidos por Israel en Gaza y pidieron a la comunidad internacional que obligara a Israel a cumplir con el fallo de la CIJ sobre Rafah. Alemania califica el ataque como un “error”. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, dijo el lunes que el ataque aéreo fue presumiblemente “un error” y volvió a defender el “derecho de Israel a defenderse dentro del marco del derecho internacional”. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de crímenes de guerra israelíes en Gaza, Hebestreit dijo que el gobierno alemán se abstendría de hacer juicios. “La conclusión sobre si se trata de un crimen de guerra en términos de derecho internacional es algo que debe dejarse a abogados que conocen los hechos exactos”, dijo Hebestreit en Berlín. Si hay evidencia de tal crimen, el gobierno alemán ciertamente lo condenaría, dijo Hebestreit. Pero advirtió que tales conclusiones no pueden deducirse de fotos espeluznantes de las secuelas del ataque y señaló los recientes cohetes lanzados desde Rafah hacia Tel Aviv. “Primero investigue qué sucedió exactamente y luego haga un juicio. Y no haga un juicio inmediato basado en imágenes”, dijo Hebestreit. Macron condena el ataque aéreo israelí en Rafah. El presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionó mucho más fuertemente, pidiendo un alto el fuego inmediato y el cumplimiento total del derecho internacional. “Estas operaciones deben detenerse”, escribió un “indignado” Macron en X. “No hay zonas seguras para los civiles palestinos en Rafah”. La guerra en Gaza fue desencadenada por la masacre de más de 1,200 personas por terroristas del grupo islamista palestino Hamas y otros militantes el 7 de octubre. Israel respondió con bombardeos masivos y una ofensiva terrestre. Las críticas internacionales a Israel han aumentado a medida que aumenta el número de muertos entre los palestinos. Actualmente se sitúa en más de 35,000 personas asesinadas, según las autoridades de Hamas en Gaza. Los palestinos inspeccionan sus tiendas destruidas tras un ataque aéreo israelí, que resultó en numerosas muertes y heridas, en la zona de Al-Mawasi, bombardeada con varios misiles en las tiendas de personas desplazadas al oeste de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Abed Rahim Khatib / dpa