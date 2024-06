Índices cierran la primera mitad de 2024 con pérdidas aún después de un alentador informe de inflación.

US indexes terminaron el día a la baja, a pesar de la emoción del mercado por los últimos datos del PCE. Tanto los índices de consumo personal principales como básicos se situaron en un 2.6% año tras año. El mercado de valores cerró fuertemente la primera mitad de 2024, con el S&P 500 subiendo casi un 15%. Los índices estadounidenses cayeron el viernes después de alcanzar temporalmente nuevos récords, mientras los inversores celebraban el último informe inflacionario. El índice de precios del gasto en consumo personal, un medidor de inflación preferido por la Reserva Federal, registró su lectura más baja de tres años. Tanto el PCE básico como el principal cayeron al 2.6% año tras año en mayo, ligeramente por debajo de la lectura del mes anterior. El gasto personal también aumentó mes a mes, con un repunte en el gasto en bienes reales tras un débil abril. “Los datos de inflación suave reforzarán la idea de que la Fed puede comenzar a recortar las tasas en los próximos meses”, dijo el economista jefe de LPL Financial, Jeffrey Roach. “Siempre y cuando los ingresos crezcan a un ritmo saludable, los consumidores seguirán gastando. La clave es el mercado laboral, por lo que ahora deberíamos centrar nuestra atención en el próximo informe de nóminas no agrícolas de la semana que viene para obtener una nueva visión del mercado laboral.” Aunque esto no ha traído cambios en las expectativas de política monetaria en mayo, los inversores siguen convencidos de recortes en las tasas de interés este año. Actualmente, los mercados de futuros están calculando las probabilidades de dos. La lectura suave de inflación no fue suficiente para mantener a los índices en verde hasta el viernes, pero el mercado de valores cerró fuertemente la primera mitad de 2024. Año tras año, el S&P 500 ganó un 14,1%, superado por el aumento del 16,6% del Nasdaq. “Pero todavía hay áreas de relativa debilidad”, escribió el analista de mercado senior de Trade Nation, David Morrison. “El viejo Dow solo logró añadir un 4%, mientras que el Russell ganó un mísero 1%. ¿Podrían ser estos presagios de debilidad por venir, o se convertirán en líderes del mercado en la segunda mitad?” Entre los problemas que se presentan ahora está una preocupante bifurcación del mercado, donde solo un puñado de acciones realmente lideran las ganancias del índice. Al mismo tiempo, las tasas de interés siguen elevadas entre señales de una economía en desaceleración, mientras que la caída de $430 mil millones de Nvidia esta semana agregó preocupaciones sobre la perspectiva a largo plazo de un repunte liderado por la IA. Aquí es donde se ubicaron los índices de Estados Unidos en la campana de cierre de las 4 p.m. el viernes: En cuanto a materias primas, bonos y criptomonedas: El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 0.53% a $81.3 por barril. El crudo Brent, referente internacional, bajó un 0.18% a $84.77 por barril. El oro bajó un 0.12% a $2,326 por onza. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos al 4.349%. El Bitcoin se mantuvo prácticamente estable en $60,809.21.