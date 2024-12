India investiga a tres empresas de vehículos eléctricos por fraude de subsidios de $35 millones.

El Ministerio de Asuntos Corporativos de la India (MCA) ha anunciado una investigación en curso sobre tres fabricantes de vehículos eléctricos (VE) por supuestamente beneficiarse fraudulentamente de subsidios gubernamentales.

El total en cuestión asciende a aproximadamente Rs2.97bn (unos $35m).

Las empresas bajo escrutinio, Hero Electric Vehicles, Benling India Energy and Technology y Okinawa Autotech; están acusadas de violar las pautas vinculadas a FAME II.

FAME II fue lanzado en 2019 por el Ministerio de Industrias Pesadas de la India (MHI), que tenía como objetivo promover la fabricación local de VE y promover la electrificación en la India. Se centra principalmente en los VE de dos ruedas y la cadena de suministro asociada para las tecnologías.

Las búsquedas realizadas por la Oficina de Investigación de Fraudes Graves revelaron que estas empresas podrían haber importado partes restringidas de China, directa o indirectamente, en contra de las reglas del esquema.

El MCA ha confirmado que actualmente se está llevando a cabo una investigación.

En su declaración, el MCA dijo: “Las tres compañías, para reclamar subsidios, mostraron de manera engañosa cumplimiento con las pautas aplicables al MHI, lo cual posteriormente se descubrió que era incorrecto y falso.”

El mercado de motocicletas eléctricas de la India, aunque aún pequeño, está creciendo rápidamente, representando aproximadamente el 5% de las ventas totales de motocicletas en el año fiscal 2023-2024.

El Gobierno de la India ha estado investigando a Hero Electric y a Okinawa desde el año pasado por supuestamente utilizar indebidamente subsidios bajo el esquema FAME, informó CNBC TV 18.

Tras quejas de informantes, las agencias de pruebas gubernamentales, la Asociación de Investigación Automotriz de la India (ARAI) y el Centro Internacional de Tecnología Automotriz (ICAT), realizaron investigaciones sobre estas empresas.

Además de Hero Electric y Okinawa, el gobierno está examinando el posible mal uso de subsidios por parte de al menos otros 14 fabricantes de VE.

Estos incluyen a Benling, Okaya, Jitendra New EV, Greaves Electric Mobility, Revolt Intellicorp, Kinetic Green Energy, Avon Cycles, Lohia Auto, Thukral Electric y Victory Electric.

