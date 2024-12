India introducirá ALMM para celdas solares fotovoltaicas a partir de junio de 2026.

El Gobierno de la India ha anunciado la introducción de una Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes (ALMM) para celdas solares PV, efectiva a partir del 1 de junio de 2026. Según la nueva orden, todos los módulos solares PV utilizados en proyectos respaldados por el gobierno, proyectos de medición neta e iniciativas de energía renovable de acceso abierto deben obtener sus celdas solares de la Lista ALMM II a partir de junio de 2026, según un informe de The Economic Times. Este movimiento tiene como objetivo fortalecer la transición de la energía verde de la India asegurando el uso de celdas solares PV de calidad en proyectos energéticos. La iniciativa es parte de la estrategia más amplia de la India para mejorar su sector de energía solar. Este requisito tiene por objeto asegurar la calidad y fiabilidad de las celdas solares PV en la infraestructura energética de la India, según el Ministerio de Energía Nueva y Renovable (MNRE). El MNRE declaró: “El MNRE anuncia una enmienda significativa a la Orden ALMM de 2019, la cual tendrá implicaciones de largo alcance para el sector de la energía solar de la India y su transición a la energía limpia. Se aplicará una excepción a los proyectos adjudicados o completados antes de la emisión de esta orden, permitiéndoles seguir adelante sin utilizar celdas de la Lista II. Según el informe, será obligatorio para las futuras licitaciones obtener tanto los módulos solares PV como las celdas de las respectivas listas ALMM, marcando un cambio hacia la garantía de calidad y sostenibilidad en el sector de la energía solar de la India. La orden ALMM fue introducida inicialmente en 2019 para los módulos solares con el objetivo de impulsar la fabricación y uso de paneles solares fabricados en India. Al imponer el uso de las celdas solares PV de la Lista ALMM II, el Gobierno tiene como objetivo fomentar una sólida cadena de suministro nacional de celdas solares PV, reducir la huella de carbono asociada a las importaciones de módulos solares y reforzar la seguridad energética de la India. Los módulos solares de película delgada de unidades de fabricación integradas cumplirán con el nuevo requisito. En los próximos meses, el MNRE emitirá pautas detalladas de procedimientos para incluir las celdas solares PV en la Lista ALMM II, según el informe. Estas pautas proporcionarán instrucciones claras para los fabricantes y desarrolladores de proyectos sobre cómo cumplir con los requisitos actualizados, simplificando el proceso regulatorio. Esta iniciativa se alinea con el objetivo de la India de alcanzar 500GW de capacidad de energía no basada en combustibles fósiles para 2030. El Gobierno tiene como objetivo mantener la posición de la India en la vanguardia del desarrollo global de energía limpia a través de estos esfuerzos. “India introducirá ALMM para celdas solares PV a partir de junio de 2026” fue originalmente creado y publicado por Energy Monitor, una marca propiedad de GlobalData. Historia continua La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No tiene la intención de constituir asesoramiento en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su precisión o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.