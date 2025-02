India enfadada al juez liberar al hombre acusado de violar a su esposa, quien luego murió.

Advertencia: Este informe contiene algunos detalles perturbadores

La decisión de un tribunal indio de que un hombre obligado a tener “sexo antinatural” con su esposa no sea un delito ha provocado una gran indignación y ha generado renovados llamamientos a una mejor protección de las mujeres casadas.

La polémica sentencia también ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la violación conyugal en un país que se ha negado rotundamente a criminalizarla.

A principios de esta semana, un juez de la alta corte en el estado central indio de Chhattisgarh liberó a un hombre de 40 años que fue condenado por un tribunal en 2019 por violación y sexo antinatural con su esposa, quien murió pocas horas después del supuesto asalto.

El tribunal inferior también encontró al hombre culpable de “homicidio culposo que no llega a ser asesinato”. Fue condenado a “10 años de prisión rigurosa” por cada cargo, con todas las sentencias que se ejecutarán de manera concurrente.

Pero el lunes, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Narendra Kumar Vyas, absolvió al hombre de todos los cargos, diciendo que dado que India no reconoce la violación conyugal, el esposo no podía ser considerado culpable de sexo no consensual o de cualquier acto sexual antinatural no consensuado.

La decisión ha sido recibida con indignación, ya que activistas, abogados y defensores han renovado sus llamados a la criminalización de la violación conyugal en India.

“Ver a este hombre salir impune es inaceptable. Esta sentencia puede ser correcta legalmente, pero es ética y moralmente aborrecible”, dijo la abogada y activista de derechos de género Sukriti Chauhan.

“Una orden que absuelve a un hombre de un crimen así, decir que no es un crimen, es la hora más oscura de nuestro sistema legal”, dijo a la BBC.

“Nos ha sacudido hasta la médula. Esto necesita cambiar y cambiar rápidamente.”

La violencia contra las mujeres es rampante en India [Getty Images]

Priyanka Shukla, abogada en Chhattisgarh, dijo que una sentencia como esta “envía el mensaje de que porque eres el esposo, tienes derechos. Y puedes hacer cualquier cosa, incluso salir impune de un asesinato”.

Añadió que esta no es la primera vez que un tribunal emite una sentencia de este tipo, y siempre hay indignación.

“Esta vez, la indignación es mayor porque es tan espantoso y la mujer murió.”

Los documentos judiciales hacen una lectura sombría.

Según la fiscalía, el incidente ocurrió la noche del 11 de diciembre de 2017, cuando el esposo, que trabajaba como conductor, “cometió sexo antinatural con la víctima contra su voluntad… causándole mucho dolor”.

Después de que él se fue al trabajo, ella buscó ayuda de su hermana y otro pariente, quienes la llevaron al hospital donde murió unas horas después.

En su declaración a la policía y su declaración moribunda ante un magistrado, la mujer dijo que se puso enferma “debido a la relación sexual forzada por su esposo”.

Una declaración moribunda tiene peso en los tribunales y los expertos legales dicen que generalmente es suficiente para la condena, a menos que sea contradicha por otras pruebas.

Mientras condenaba al hombre en 2019, el tribunal de primera instancia se basó considerablemente en su declaración moribunda y el informe de autopsia, que afirmaba que “la causa de la muerte fue peritonitis y perforación rectal” – simplemente dicho, lesiones graves en su abdomen y recto.

Sin embargo, el juez Vyas vio las cosas de manera diferente: cuestionó la “santidad” de la declaración moribunda, señaló que algunos testigos habían retractado sus declaraciones y, lo más importante, dijo que la violación conyugal no era un delito en India.

Se han presentado varias peticiones en los últimos años buscando criminalizar la violación conyugal [Getty Images]

La condena del tribunal inferior fue “un caso extremadamente raro”, dijo la Sra. Shukla, “probablemente porque la mujer murió”.

“Pero lo impactante de la orden de la alta corte es que ni siquiera hay un comentario compasivo del juez.”

Dada la naturaleza del asalto, la orden de la alta corte ha sido un shock para muchos, que creen que el juez no debería haber desestimado el caso tan ligeramente.

India se encuentra entre más de 30 países – junto con Pakistán, Afganistán y Arabia Saudita – donde la violación conyugal no es un delito penal.

Se han presentado varias peticiones en los últimos años buscando derogar la Sección 375 del Código Penal indio, que ha estado en vigencia desde 1860.

La ley de la era colonial británica menciona varias “excepciones” – o situaciones en las que el sexo no es violación – y una de ellas es “por parte de un hombre con su esposa” si no tiene menos de 15 años.

Gran Bretaña prohibió la violación conyugal en 1991, pero India, que recientemente reescribió su código penal, mantuvo la ley regresiva en su nuevo estatuto.

La idea se basa en la creencia de que el consentimiento para el sexo está “implícito” en el matrimonio y que una esposa no puede retractarse más tarde. Los defensores dicen que tal argumento es insostenible en esta época y que el sexo forzado es violación, independientemente de quién lo haga.

Pero en un país donde el matrimonio y la familia se consideran sagrados, el tema ha polarizado opiniones y existe una fuerte resistencia a la idea de criminalizar la violación conyugal.

El gobierno indio, líderes religiosos y activistas de derechos de los hombres se han opuesto firmemente a la medida.

En octubre del año pasado, el gobierno dijo a la Corte Suprema que la criminalización de la violación conyugal sería “excesivamente severa”. El Ministerio del Interior federal dijo que “podría conducir a serias perturbaciones en la institución del matrimonio”.

Las autoridades también insisten en que existen suficientes leyes para proteger a las mujeres casadas contra la violencia sexual. Pero los defensores dicen que India no puede esconderse detrás de leyes arcaicas para negar a las mujeres la autonomía corporal.

[Getty Images]

“Mucha gente dice que la constitución no puede entrar en tu dormitorio”, dijo la Sra. Chauhan.

“Pero ¿no les otorga a las mujeres – como a todos los ciudadanos – derechos fundamentales a la seguridad? ¿En qué tipo de país obsoleto vivimos para que permanezcamos en silencio cuando una mujer tiene que enfrentar este nivel de violencia?” pregunta.

La violencia dentro del matrimonio es rampante en India.

Según una encuesta gubernamental reciente, el 32% de las mujeres casadas sufren violencia física, sexual o emocional por parte de sus esposos y el 82% han experimentado violencia sexual por parte de sus esposos.

E incluso eso no refleja verdaderamente la magnitud del problema, dijo la Sra. Shukla, porque la mayoría de las mujeres no denuncian la violencia, especialmente la sexual, por vergüenza.

“En mi experiencia, a las mujeres no se les cree cuando se quejan, todos dicen que debe ser falso. La única vez que se toman en serio estos casos es cuando una mujer muere o el asalto es particularmente espantoso”, dijo la abogada.

La Sra. Chauhan cree que nada cambiará hasta que la ley lo haga.

“Necesitamos criminalizar la violación conyugal. La esposa no obtener justicia después de un incidente tan espantoso merece una campaña nacional, que no nazca de la ira sino que sea seria, reflexionada”, dijo.

Añadió que el gobierno y los activistas de los hombres tratan de presentarlo como un debate de “hombre contra mujer”.

“Pero la demanda de criminalizar la violación conyugal no es contra los hombres, sino por la seguridad y el bienestar de las mujeres. ¿No es importante asegurar la seguridad de las mujeres?”