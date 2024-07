Increíblemente, Apple y Epic Games todavía no se llevan bien.

Epic Games, hace dos días en X:

Apple ha rechazado nuestra presentación de notarización de la Epic Games Store dos veces ahora, alegando que el diseño y la posición del botón “Instalar” de Epic son demasiado similares al botón “Obtener” de Apple y que nuestra etiqueta “Compras dentro de la aplicación” es demasiado similar a la etiqueta “Compras dentro de la aplicación” de la App Store.

Estamos utilizando las mismas convenciones de nombres “Instalar” y “Compras dentro de la aplicación” que se utilizan en las tiendas de aplicaciones populares en múltiples plataformas, y estamos siguiendo convenciones estándar para los botones en aplicaciones de iOS. Solo estamos tratando de construir una tienda que los usuarios móviles puedan entender fácilmente, y la divulgación de compras dentro de la aplicación es una práctica recomendada por la regulación seguida por todas las tiendas hoy en día.

El rechazo de Apple es arbitrario, obstructivo y viola la DMA, y hemos compartido nuestras preocupaciones con la Comisión Europea. Salvo más obstáculos por parte de Apple, estamos listos para lanzar la Epic Games Store y Fortnite en iOS en la UE en los próximos meses.

Más tarde ese mismo día:

Actualización: Apple nos ha informado que nuestra presentación previamente rechazada de notarización de la Epic Games Store ha sido aceptada ahora.

Tim Sweeney:

Epic había respaldado la notarización durante Epic contra Apple con la base de que el escaneo obligatorio de malware de Mac podría agregar valor a iOS. Ahora es desalentador ver a Apple torcer su proceso de notarización una vez honesto en otro vector para manipular y obstaculizar la competencia.

Al preguntarle si proporcionaría capturas de pantalla de las pantallas rechazadas, Sweeney respondió:

Hemos compartido capturas de pantalla con los reguladores de la CE. Queremos competir con otras tiendas teniendo un gran lanzamiento de producto emocionante, lo que significa no revelar lentamente los medios públicamente antes del lanzamiento con la prensa fanática de Apple haciendo un análisis detallado utilizando puntos de conversación elaborados por Phil Schiller.

Definitivamente, Epic no está obligado a revelar capturas de pantalla de su mercado de juegos en iOS en progreso, pero sin capturas de pantalla, tampoco hay razón para que alguien acepte su propia descripción de la disputa de notarización con Apple tal cual. Epic Games es un narrador poco confiable. El año pasado, la FTC multó a Epic con $245 millones “para resolver cargos de que la compañía utilizó patrones oscuros para engañar a los jugadores para que realicen compras no deseadas y permitió que los niños acumularan cargos no autorizados sin participación de los padres”.

¿Fue el rechazo de Apple a la presentación de notarización de Epic tan tonto y ridículo como parece Epic? ¡Quizás! O tal vez la tienda de juegos de Epic está diseñada para engañar a los usuarios haciéndoles creer que es la tienda oficial de aplicaciones de Apple, y entonces el rechazo no es nada tonto en absoluto. Pero en ese caso, aún podría ser ilegal bajo la DMA que Apple rechace la presentación de notarización, la DMA bien podría requerir que Apple notarice una aplicación de mercado de terceros que es una copia de píxel a píxel de la aplicación de la App Store, siempre y cuando no sea malware.

El punto es que no sabemos. Y una parte, Apple, apenas comenta sobre la disputa, y la otra, Epic, acaba de ser multada con un cuarto de billón de dólares por engañar a los usuarios, incluidos los niños, para que realicen compras no deseadas.