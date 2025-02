Increíble ‘desfile planetario’ mostrará siete planetas en el cielo el viernes por la noche

Una sorprendente fuga cósmica está en tienda para los residentes de los Estados Unidos el viernes por la noche cuando siete planetas se alinearán en un espectáculo espectacular, denominado desfile de planetas, que se puede ver sin tener que viajar lejos de casa. Tal vista no será visible de nuevo hasta 2040.

“7 planetas serán visibles en el cielo nocturno”, dijo Bill Cooke, astrónomo de la NASA con sede en el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Alabama, a Fox News Digital.

“Y tres de ellos serán fácilmente visibles.”

Emocionados cazadores de planetas con la esperanza de echar un vistazo al espectáculo espectacular solo necesitan algunos artículos simples para la experiencia óptima: clima despejado, un cielo oscuro y un par de binoculares o un telescopio para ver los más elusivos.

La acción comienza justo al atardecer, después de lo cual solo habrá una ventana de 30 minutos en la que se puedan ver los siete planetas alineados sobre el horizonte.

Sal afuera y mira hacia el cielo nocturno para ver los siete planetas exhibidos en todo su esplendor. (Imágenes de Educación/Grupo de Imágenes Universales a través de Getty Images)

“Si miras hacia el oeste después del atardecer, muy cerca del sol estará el planeta Saturno”, dijo Cooke.

“Pero estará tan cerca que se perderá en el resplandor crepuscular, por lo que necesitarás un par de binoculares.”

Saturno estará aproximadamente a nueve grados sobre el horizonte.

“Tendrás unos 20 minutos para ver a Saturno, que se pondrá muy pronto después del atardecer”, dijo Cooke.

Bill Cooke, astrónomo de la NASA con sede en el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama, habló con Fox News Digital sobre el espectáculo fuera de este mundo que será visible el viernes por la noche. (NASA)

“Por lo que si quieres ver los siete, tienes esta estrecha ventana que comienza con Saturno.”

Después en la lista estará el planeta Neptuno.

“Neptuno requerirá un telescopio, no hay lugar a dudas al respecto”, dijo Cooke.

Un poco más arriba estará el planeta Mercurio, que Cooke dijo que también requerirá binoculares.

Pero luego habrá tres planetas muy fácilmente visibles.

Podrás ver el planeta Mercurio a través de un par de binoculares, dijo un experto. (iStock)

“Luego estará la cosa más brillante en el cielo después de la luna”, dijo. “El planeta Venus. Será esa cosa brillante como una estrella que la gente ve en el oeste después del atardecer. Súper fácil de ver.”

Después de Venus, habrá un planeta débil que es difícil de ver.

“Aquéllos son los tres objetivos fáciles para tus ojos. Saturno, Mercurio y Urano los puedes ver con un par de binoculares, pero Neptuno requeriría un telescopio”. – Bill Cooke

“Sí vas más hacia el este, necesitarás un par de binoculares para ver el planeta Urano”, dijo Cooke.

Después de Urano estará otra estrella de aspecto brillante, que es el planeta Júpiter.

“Y después de Júpiter, el más al este de todos ellos será el planeta Marte”, dijo Cooke, “que se verá como esta pálida estrella rojiza. Esos son tus planetas.”

Si tienes una noche clara y un cielo relativamente oscuro, ver al menos tres planetas es casi seguro.

No todos los planetas requerirán la ayuda de binoculares o un telescopio para ser vistos; algunos serán visibles a simple vista. (iStock)

“Venus te deslumbrará, así que no puedes dejar de verlo”, dijo Cooke.

“Júpiter, que también es muy brillante, y Marte, esos son los tres objetivos fáciles para tus ojos. Saturno, Mercurio y Urano los puedes ver con un par de binoculares, pero Neptuno requeriría un telescopio.”

Cooke señaló que una aplicación de teléfono de planetario puede ayudar al ojo inexperto a identificar los planetas, y varias de ellas son gratuitas y buenas para principiantes.

No tienes que viajar a Texas del Oeste o Utah para ver el desfile de planetas.

Simplemente salir de los límites de la ciudad puede mejorar significativamente los efectos de la contaminación lumínica, que desvanece el contraste entre las estrellas y planetas y el cielo nocturno.

Es mejor viajar fuera de los límites de la ciudad para evitar cualquier obstrucción física potencial y encontrar un cielo despejado. (iStock)

También reduce las obstrucciones físicas, como edificios altos.

La próxima vez que los siete planetas formen un desfile será en 2040, pero en octubre de 2028 habrá otro desfile que incluirá cinco planetas.

“Este es un poco inusual en el sentido de que, en teoría, los siete son visibles en el cielo nocturno al mismo tiempo”, dijo Cooke.

“Incluso con teléfonos, como los modernos Androids o iPhones, puedes configurar eso para tomar una secuencia de imágenes y capturar el eclipse completo.”

“Tuvimos un desfile de planetas el año pasado con unos cuantos planetas brillantes, pero no los siete visibles al mismo tiempo”.

Algunos otros eventos celestiales de este año también pueden ser de interés para astrónomos aficionados. El próximo es una luna de sangre, programada para el 13-14 de marzo.

Cooke dijo que el fenómeno ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el sol y la luna.

El año pasado hubo un desfileplanetario más pequeño con solo algunos planetas visibles y cinco de los siete principales se verán en 2028. (iStock)

“Cuando la luna pasa a la sombra de la Tierra, uno pensaría que se volvería negra”, dijo Cooke, “pero debido a que la atmosfera dobla la luz, especialmente la parte roja del espectro, la luna parece que es roja.”

Agregó que la luna de sangre es una buena oportunidad para que incluso los fotógrafos aficionados capturen un evento celestial.

“Incluso con teléfonos, como los modernos Androids o iPhones, puedes configurar eso para tomar una secuencia de imágenes y atrapar todo el eclipse”, dijo.

“Así que no solo puedes verlo, sino que puedes crear un registro de ello, simplemente con la cámara de tu teléfono.”

Un desfile completo de planetas mostrando los siete planetas no se volverá a ver hasta 2040. (Apollo 17; Apollo 8; Apollo 12; Pioneer Venus; Voyager I; Mariner 10; Pioneer 11.)

Varias lluvias de meteoritos – Líridas, Perseidas y Gemínidas – también cruzarán los cielos a lo largo del año, pero Cooke tiene sus favoritos.

“Hay dos buenas lluvias de meteoritos cada año”, dijo.

“Las Perseidas y los Géminis. Todo lo demás es solo aceptable.”

La lluvia de meteoritos de las Perseidas tendrá lugar del 12 al 13 de agosto, pero Cooke dijo que este año la luna interferirá un poco.

Hay todo tipo de fenómenos cósmicos que serán visibles este año, incluido el desfile planetario el viernes por la noche, 28 de febrero, que mostrará los siete planetas en el sistema solar. (iStock)

La lluvia de meteoritos más impresionante del año será la de las Gemínidas a mediados de diciembre.

“Esa va a ser la grande”, dijo Cooke.

“Las Líridas son una lluvia de intensidad moderada”, dijo.

“Para ser honesto, no enviaría a nadie a ver esa.”

Gretchen Eichenberg es una reportera colaboradora para Fox News Digital.