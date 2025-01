Incluso Las Casas Que Evitan el Fuego Enfrentan Riesgo de Cenizas Tóxicas, Según Estudios.

Armado con dos mangueras de jardín conectadas a un grifo que goteaba, Matthew Craig luchó contra el fuego y el humo para salvar su casa del asedio de las llamas que devastaron gran parte de Altadena, un rincón una vez frondoso del condado de Los Ángeles. El viento se sentía como el aliento de un dragón, dijo, y “todos estábamos comiendo humo”.

Sin embargo, aunque su casa está asegurada, se necesitará mucho tiempo antes de que él y su familia se sientan lo suficientemente seguros como para regresar. Cada habitación de la casa, dijo, estaba cubierta de ceniza, polvo, hollín y suciedad que el viento había soplado hacia adentro. “Mi hijo de 5 años, mi esposa, mi perro y yo no queremos vivir en un páramo tóxico”.

medida que los residentes comienzan a regresar a los vecindarios arrasados por el fuego, están lidiando con una serie de peligros tóxicos en el humo y la ceniza persistente que los expertos dicen que pueden causar problemas respiratorios y peores.

Cuando los vecindarios se incendian, queman todo tipo de materiales hechos por el hombre, vehículos, tuberías de plomo, pintura, plásticos, que pueden liberar humo y gases tóxicos que pueden perdurar. Un estudio reciente encontró que incluso para las casas que se salvan de la destrucción, el humo y la ceniza barridos hacia adentro podrían adherirse a las alfombras, sofás y paneles de yeso, creando peligros para la salud que pueden permanecer durante meses.

“Hay tantas personas que han perdido sus hogares en esto, y eso es devastador”, dijo Colleen Reid, quien estudia los efectos en la salud de la contaminación del aire en la Universidad de Colorado Boulder, y quien dirigió la investigación. “Pero incluso las personas que se sienten afortunadas de que su hogar esté bien, podrían estar expuestas a muchas sustancias tóxicas”, dijo. “El viento se colará por cada grieta “.

Eso fue un problema particular, dijo la profesora Reid, porque algunas personas pueden ser más propensas a regresar más rápido o a enfrentar la limpieza por sí mismas si sus compañías de seguros no reconocen este tipo de daños por ceniza y hollín. Y tamizar la ceniza podría enviar partículas peligrosas de nuevo al aire. Hubo un movimiento en algunos estados para intentar obligar a más compañías de seguros a compensar la intrusión de humo y ceniza, dijo.

El humo y la calidad general del aire siguieron siendo un riesgo, dijo Yifang Zhu, profesora de salud ambiental en la Universidad de California, Los Ángeles. El hollín y otras partículas finas, conocidas como PM2.5, pueden penetrar en los pulmones y el corazón, e incluso entrar en el torrente sanguíneo, afectando a todo el cuerpo.

Irónicamente, un debilitamiento de los vientos de Santa Ana que podrían ayudar en los esfuerzos de extinción de incendios también significaba que más humo se quedaría por más tiempo, dijo. Y las lecturas de calidad del aire, que se centran en la contaminación por material particulado como el hollín, tampoco eran un buen indicador de los otros complejos peligros de contaminación del aire que los incendios habían desencadenado, dijo.

El índice típico de calidad del aire no captura compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, que pueden causar dolores de cabeza y náuseas y están vinculados al cáncer y otras enfermedades a largo plazo. Y las mascarillas N-95 no son tan efectivas contra esos otros contaminantes.

“Había tantas cosas que se quemaron, y tantos otros tóxicos en el aire”, dijo. “Por eso puedes oler algo, incluso si los monitores de aire no lo detectan.”

Para las personas que regresan a sus hogares en vecindarios afectados, hay medidas que pueden tomar para protegerse, dijo. Los respiradores con cartucho de carbono funcionan mejor contra la contaminación del aire tóxico que las mascarillas. Los niños y los ancianos, así como las personas embarazadas o que tienen asma o afecciones respiratorias o cardíacas subyacentes, no deben participar en la limpieza.

Busque atención médica para cualquier síntoma serio que surja, dolor en el pecho, sibilancias, tos intensa, y evite el ejercicio intenso. Si es posible, manténgase en el interior y haga funcionar purificadores de aire equipados con filtros de carbón activado, además de los HEPA. “Es simplemente una buena idea ser cuidadoso”, dijo el Dr. Zhu.