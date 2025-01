Inclinando la rodilla. Otra vez. – por Charlie Sykes

El efecto Streisand es una consecuencia no intencionada de los intentos de ocultar, eliminar o censurar información, donde el esfuerzo aumenta en lugar de disminuir la conciencia pública sobre la información.

El dibujo de la ganadora del Premio Pulitzer Ann Telnaes que fue censurado por el Washington Post.

Comenzamos el 2025 prácticamente de la misma manera en que terminó el año anterior: Con otro vergonzoso caso de capitulación prematura. Sin embargo, de alguna manera el Washington Post logró combinar cobardía, auto-sabotaje y un timing espantoso en un paquete ordenado de vileza. Y le costó a la caricaturista ganadora del Premio Pulitzer.

Hemos recorrido un largo camino desde “La democracia muere en la oscuridad” hasta este momento de vergüenza periodística.

Por si te perdiste esta historia: La caricaturista Ann Telnaes renunció al Post el viernes después de que los editores censuraran un dibujo que mostraba a magnates multimillonarios de los medios de comunicación, incluyendo al dueño del Post, Jeff Bezos, genuflexionando ante Donald Trump mientras le ofrecían dinero.

Junto a Bezos, la caricatura censurada mostraba al jefe de Meta, Mark Zuckerberg, y al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ofreciendo sacos de tributo a Trump. El propietario del Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, está ofreciendo un tubo de lápiz labial, mientras que Mickey Mouse, representando a Disney/ABC, yace postrado ante el coloso trumpiano.

Pero, por supuesto, fue la imagen de Bezos —quien cenó con Trump y Elon Musk en Mar-a-Lago— la que desencadenó la Perfil de Decadencia de Wapo en un momento especialmente inoportuno: El Post todavía se está recuperando de la enorme pérdida de suscriptores después de que Bezos matara el respaldo del periódico a Kamala Harris, y el periódico está en proceso de perder a periodistas estrella, que están huyendo de la implosión inducida por Bezos de la institución legendaria.

Ahora, como resultado de la decisión de censurar la caricatura, el Post una vez más parece débil y comprometido, al mismo tiempo que ha logrado atraer mucha, mucha, mucha más atención a la caricatura de la que de otra manera habría obtenido.

David Shipley, quien tiene la profunda desgracia de ser el editor de la página editorial del periódico de Bezos, está negando ansiosamente que la decisión de matar la caricatura fuera “un reflejo de una fuerza maligna”. Más bien, insiste en que su intento de eutanasiar la imagen “fue guiado por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema que la caricatura y ya habíamos programado otra columna —esta vez una sátira— para su publicación. El único sesgo fue contra la repetición.”

Pero esto es una tontería, y todo el mundo lo sabe.

Al anunciar su renuncia al Post, Telnaes escribió que en su década y media dibujando caricaturas, “nunca había tenido una caricatura censurada por quién o qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora.”

Aunque no es raro que los editores de la página editorial objeten las metáforas visuales dentro de una caricatura si parecen poco claras o no transmiten correctamente el mensaje pretendido por el caricaturista, esa crítica editorial no fue el caso con esta caricatura. Para ser claro, ha habido casos en los que se han rechazado bocetos o se han solicitado revisiones, pero nunca debido al punto de vista inherente en el comentario de la caricatura. Eso cambia el juego…y es peligroso para una prensa libre.

Por supuesto, hay objeciones desde las butacas baratas. Algunos críticos sugerirán que al incluir a Bezos en la caricatura, Telnaes estaba poniendo a Shipley y a los otros editores en una posición imposible —y desafiando al Post a censurarla. Y es cierto que pocos medios han presentado imágenes burlonas de sus propietarios. Tengo un buen amigo que cree que representar a Bezos en realidad fue demasiado lejos, y se preguntaba si el legendario Herblock habría “salido indemne con una caricatura de m…”. Esa es una pregunta interesante. Pero, de nuevo, Katie Graham nunca mereció una caricatura de m… tan rica como Jeff Bezos.

Pero es justo decir que Telnaes estaba, de hecho, probando los límites de “La democracia muere en la oscuridad”. Bravo por ella.

Escribió Telnaes en Substack:

Habrá gente que dirá: “Hey, trabajas para una empresa y esa empresa tiene derecho a esperar que los empleados se adhieran a lo que es bueno para la empresa”. Eso es cierto, excepto que estamos hablando de organizaciones de noticias que tienen obligaciones públicas y que están obligadas a fomentar una prensa libre en una democracia. Los propietarios de tales organizaciones de prensa son responsables de proteger esa prensa libre y tratar de congraciarse con un autócrata en ciernes solo resultará en socavar esa prensa libre.

Como dibujante editorial, mi trabajo es responsabilizar a personas e instituciones poderosas. Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico. Así que he decidido dejar el Post. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que sea desestimada porque solo soy un caricaturista. Pero no dejaré de decirle la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen, “La democracia muere en la oscuridad”.

Última opinión: Para absorber completamente la profunda estupidez de la decisión del Wapo, considera la línea de tiempo alternativa en la que el periódico publicó el dibujo de Telnaes. Si el Wapo lo hubiera publicado, tanto el periódico como Bezos habrían lucido… mejor. El periódico habría reafirmado un mínimo de independencia e integridad; e incluso Bezos se habría beneficiado.

En lugar de verse como un autócrata de piel fina y cobarde, habría parecido alguien lo suficientemente grande como para tolerar la crítica.

En cambio, nos dijo —de nuevo— quién es realmente.

A través del Hollywood Reporter:

Algo extraño ha estado sucediendo con The Apprentice, que a pesar de su aguda actualidad y una calificación del 83 por ciento en Rotten Tomatoes ha sido desechada por la industria. La mayoría de los ejecutivos de distribución no la tocarían; los actores no hablarían de ella. La película muestra cómo el enfoque de Cohn a puño limpio moldeó a un joven Trump. Y ya sea que los artistas teman validar la relevancia de Trump o se preocupen por represalias por parecer críticos con su poder, han evitado el tema. ¿Qué pasaría si hicieran una película sobre Roy Cohn y todos tuvieran miedo de una lista negra?

En esta víspera del 6 de enero… (Por cierto: los suscriptores recibirán un boletín especial mañana por la mañana.)

La decisión del presidente Joe Biden de otorgar a Liz Cheney la Medalla Presidencial de Ciudadanos previsiblemente desencadenó críticas de MAGA y sus aduladores de Fox News.

Birt Hume de Fox declaró que la decisión era “repugnante”. Repitiendo las quejas de Trump, Hume se quejó de que las audiencias del Comité del 6 de enero eran un “juicio show”. Se quejó de que todos sus miembros fueron “elegidos por Nancy Pelosi, y fue producido como un programa de televisión. No hubo un contrainterrogatorio de testigos. Los medios se lo creyeron, pero fue completamente parcial”.

Por lo tanto, este es quizás un buen momento para recordarnos que el comité fue, de hecho, parcial, porque el GOP trumpificado mató todos los intentos de tener una investigación bipartidista.

En mayo de 2023, el entonces líder del GOP, Kevin McCarthy, mató un acuerdo bipartidista que había sido acordado por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, y el republicano de más alto rango del panel, el representante John Katko de Nueva York. Ese acuerdo le habría dado a McCarthy casi todo lo que quería, incluyendo “un número par de demócratas y republicanos y la aprobación de ambos lados para las citaciones”. (Ver: Kevin McCarthy no apoyará la comisión del 6 de enero y se alía con los republicanos minimizando el asalto | CNN Política.”

Por supuesto, Mitch McConnell siguió el ejemplo: “McConnell convierte a los republicanos del Senado contra la comisión del 6 de enero – POLITICO.”

Más tarde, McCarthy se negó a designar a ningún miembro para el Comité Selecto: “Cómo Kevin McCarthy intentó sabotear la investigación de la Cámara sobre el 6 de enero | Vox.”

La campaña de meses de Kevin McCarthy para socavar el comité que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (D-CA), estableció para investigar el asalto del 6 de enero finalmente llegó a una culminación el miércoles, cuando anunció que no nominaría a ningún republicano para servir en él después de todo.

Eso, damas y caballeros, es cómo obtuvimos el Comité que tan mal torció las bragas del Dr. Hume.

En aras de la justicia, sin embargo, las quejas de Hume palidecieron en comparación con los propios lloriqueos de Trump. El viernes arremetió en las redes sociales [insertar la habitual palabrería y desinformación].

Imperturbable, Cheney respondió:

Donald, este no es la Unión Soviética. No puedes cambiar la verdad y no puedes silenciarnos.

¿Recuerdas todas tus mentiras sobre las máquinas de votación, los trabajadores electorales, tus innumerables acusaciones de fraude que nunca ocurrió? Muchos de tus abogados han sido sancionados, disciplinados o inhabilitados, los tribunales fallaron en tu contra, y decenas de tus propios asesores de la Casa Blanca, administración y campaña testificaron en tu contra.

¿Recuerdas cómo enviaste una turba a nuestro Capitolio y luego viste la violencia en la televisión y te negaste durante horas a instruir a la turba a irse? ¿Recuerdas cómo tu ex vicepresidente te impidió derrocar nuestra República?

Nosotros recordamos. Y ahora, mientras tomas posesión nuevamente, el pueblo americano necesita rechazar tus últimas maliciosas mentiras y erigirnos como las barreras de protección de nuestra República Constitucional —para proteger la América que amamos de ti.

El hombre más mezquino del mundo tiene algo para decir.

Pobre Auggie se rompió una de sus uñas, así que tiene que llevar la bota por un tiempo. La odia.

Mamá, ¿podrías quitársela? Por favor.