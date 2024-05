Incendios mortales resaltan la falta de seguridad en India.

Siete bebés recién nacidos perdieron sus vidas después de que su clínica neonatal de Nueva Delhi fuera consumida por las llamas. Lo que quedaba del edificio de dos pisos el domingo por la mañana era su fachada quemada, una escalera de caracol quemada y cilindros de oxígeno cubiertos de hollín.

Horas antes, en la ciudad occidental india de Rajkot, un parque de diversiones de trampolines y pistas de bolos se convirtió en un infierno. Las familias de las personas que habían venido a disfrutar de una oferta de jugar todo lo que quisieran para celebrar el inicio de las vacaciones de verano, se quedaron intentando identificar cuerpos entre al menos 27 muertos, muchos de ellos niños tan quemados que no se podían reconocer.

Al igual que después de cada episodio mortal de este tipo, los líderes políticos fueron rápidos con mensajes de condolencia, anuncios de arrestos, creación de investigaciones y señalamientos. Pero para analistas y expertos que habían advertido durante años sobre la pésima preparación para incendios de la India, los desastres uno tras otro el sábado fueron el recordatorio más reciente de que el cambio sistémico para hacer que el país sea más seguro aún faltaba.

El cumplimiento de las normas de seguridad de los edificios sigue siendo lamentable en toda la India, el país más poblado del mundo. Los servicios contra incendios han enfrentado durante mucho tiempo enormes brechas en el número de estaciones, personal y equipos. Las auditorías gubernamentales después de desastres con numerosas víctimas revelan deficiencias flagrantes, con escaso seguimiento.

Aunque el número ha disminuido en la última década, según las estadísticas gubernamentales, más de 20 muertes relacionadas con incendios ocurren todos los días en la India. Muchos de los incendios, especialmente en los centros urbanos abarrotados, son causados por cortocircuitos, una perspectiva alarmante dado que la India enfrenta un intenso período de olas de calor que tensiona los cables eléctricos.

R.C. Sharma, ex jefe del servicio de bomberos de Delhi, dijo que uno de los principales problemas es que las regulaciones contra incendios no se hacen cumplir. Otro es que los recursos de respuesta a incendios no han seguido el ritmo de la urbanización que está ocurriendo rápidamente y a menudo sin tener en cuenta la seguridad.

“No estamos en buena condición”, dijo el Sr. Sharma. “En otros países, tienes bocas de incendios y todo en todos los lugares. Pero en la India, ni siquiera tenemos agua potable las 24 horas, por lo que no pensamos en tener agua contra incendios las 24 horas”.

Los datos proporcionados al Parlamento indio en 2019 por el Ministerio del Interior del país pintaron un estado lamentable de preparación, con importantes deficiencias. La India tenía solo 3.377 estaciones de bomberos cuando las regulaciones exigían 8.559. La escasez de personal y equipos era aún peor. El servicio de bomberos contaba con alrededor de 55.000 personas, cuando se necesitaban medio millón, y 7.300 vehículos, cuando debería haber tenido 33.000.

No está claro cuánto de esas lagunas se han cubierto en los cinco años desde entonces. Un nuevo programa de expansión y modernización del servicio de bomberos anunciado por el gobierno central de la India el año pasado, con recursos adicionales provenientes de los estados, sugiere que gran parte de ello aún está por hacerse.

Las auditorías gubernamentales han señalado repetidamente la vulnerabilidad de los edificios públicos, especialmente los hospitales.

Un estudio el año pasado de hospitales en toda la India donde había habido un incendio en la última década mostró que la mitad no cumplía legalmente con las medidas de seguridad. Los hospitales privados y públicos eran igual de malos. Los cortocircuitos fueron la causa de los incendios en casi el 90 por ciento de los episodios.

En un estado, después de que un incendio matara a 10 bebés en una unidad de cuidados neonatales, las evaluaciones encontraron que más del 80 por ciento de los hospitales del estado nunca habían realizado auditorías de seguridad contra incendios; la mitad nunca había realizado simulacros de incendio; y solo unos pocos tenían certificados de seguridad contra incendios.

“La tendencia es cumplir en letra, no en espíritu”, dijo S.A. Abbasi, profesor emérito de la Universidad de Pondicherry, quien fue el autor principal del informe. “Lapsos y laxitud siguen siendo la norma en lugar de la excepción”.

Lo que causó el incendio en el parque de diversiones en Rajkot, en el estado de Gujarat, no se sabía. Pero la denuncia policial inicial, cuya copia fue vista por The New York Times, dejó claro que la instalación carecía tanto de un certificado de autorización del departamento de bomberos como de equipos y protocolos efectivos en caso de incendio.

Ilesh Kher, jefe de bomberos de Rajkot, dijo que el incendio en la instalación había comenzado justo antes de las 6 p.m., y las llamas se contuvieron en poco más de una hora. No sabía cuántas personas estaban presentes cuando comenzó el incendio, pero los testimonios de testigos en las noticias locales sugerían más de 100.

El edificio parecía ser una estructura temporal hecha de postes de hierro y láminas de metal.

Daksh Kujadia, un adolescente que había ido a jugar a los bolos con un primo, dijo que el incendio había comenzado bajo una salida de emergencia. Unas 30 personas quedaron atrapadas en las pistas de bolos.

“No tuvimos opción más que romper la lámina de metal en un rincón”, dijo a los medios locales. “Quince de nosotros salimos saltando desde allí”.

El hospital neonatal de dos pisos en Delhi que se incendió justo antes de la medianoche operaba en un edificio residencial. Los vecinos describieron disputas frecuentes, ya que los camiones a menudo bloqueaban la carretera fuera del hospital para descargar grandes cilindros de oxígeno.

“Algunos de nosotros trepamos unos sobre otros y entramos al edificio desde la parte de atrás”, dijo Ravi Gupta, que vive en la zona y ayudó a evacuar a una docena de bebés por la parte trasera del edificio mientras la parte delantera se incendiaba y se escuchaban múltiples explosiones al estallar los cilindros de oxígeno. “Trajimos escaleras y sábanas de nuestras casas. Llevé a los bebés en mis manos desde el fuego y los bajé”.

La atención médica en Delhi, la capital de la India, en años recientes ha estado envuelta en una lucha política desordenada entre el gobierno central del primer ministro Narendra Modi y el gobierno local electo de Delhi, dirigido por un partido de oposición más pequeño, el Partido Aam Aadmi, o A.A.P. La administración local ha acusado a Modi de utilizar su control sobre los funcionarios gubernamentales para obstaculizar sus esfuerzos.

Las acusaciones continuaron volando después del mortal incendio del hospital del sábado.

Pankaj Luthra, un funcionario local afiliado al partido de Modi en el vecindario donde está el hospital, culpó al A.A.P. de darle la licencia al hospital. Había, dijo, quejas de recargas ilegales de cilindros de oxígeno en el hospital.

Saurabh Bhardwaj, ministro de salud en Delhi por el A.A.P., publicó una declaración quejándose de que el funcionario más importante del departamento de salud de Delhi, un funcionario público técnicamente supervisado por el Sr. Bhardwaj, pero de hecho respondiendo al gobierno central, estaba ignorando sus llamadas y mensajes.

“Me enteré de este incidente a través de un flash mediático”, dijo el Sr. Bhardwaj.