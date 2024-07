Incendios forestales en California: Casi 30,000 evacuados

Decenas de miles de personas en el norte de California han sido avisadas de abandonar sus hogares debido a los incendios forestales que se extienden por todo el estado durante una ola de calor. Unos 28,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación el jueves después de que el incendio Thompson comenzara dos días antes, según el Departamento de Protección contra Incendios y Forestales de California (CalFire). Se espera que el clima peligrosamente caliente continúe con temperaturas de hasta 118°F (47°C) en algunas áreas hasta principios de la próxima semana. No ha habido muertos, mientras que 74 estructuras en todo el estado han sido destruidas o dañadas. La ciudad de Oroville, cerca de donde comenzó el incendio Thompson, canceló su celebración de fuegos artificiales del 4 de julio por el riesgo de provocar otro incendio. Según el Sheriff del Condado de Butte, Kory Honea, la zona ha visto cuatro incendios en las últimas semanas y advirtió que el peligro está lejos de terminar. “Esta es una mala temporada de incendios”, agregó. La temporada de incendios comenzó recientemente en California y suele durar hasta octubre. El tamaño e intensidad de los incendios en el estado han aumentado en los últimos años. La cantidad de áreas quemadas en verano en el norte y centro de California se ha incrementado cinco veces desde 1996 a 2021 en comparación con el periodo de 24 años anterior, lo que los científicos atribuyen al cambio climático provocado por el ser humano. Esta semana, el Servicio Nacional de Meteorología emitió advertencias de calor excesivo y de bandera roja – que indican clima caliente, seco y ventoso – en todo el estado. La agencia dijo que las temperaturas “peligrosas” representaban un riesgo importante a extremo de estrés por calor o enfermedades. Según CalFire, alrededor de una veintena de incendios han quemado más de 10 acres en todo el estado desde la última semana de junio. El más grande, de casi 14,000 acres, estaba en el condado de Fresno. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Butte para proporcionar recursos. El incendio Thompson comenzó en Oroville, aproximadamente a 70 millas al norte de la capital estatal Sacramento, el martes. La ciudad está a unos 20 millas de Paradise, que fue devastada por el incendio Camp Fire en 2018 que mató a 85 personas. Algunas 28,000 personas fueron afectadas por órdenes de evacuación o advertencias hasta el jueves, según el portavoz de CalFire, Robert Foxworthy. El incendio tenía alrededor de 3,500 acres y solo estaba contenido en un 7%. Dijo que el incendio ya no estaba creciendo debido a la disminución de la velocidad del viento, pero el calor – que se preveía que alcanzaría los 110°F (43°C) el jueves – era el “factor más importante” que impactaba a los bomberos. Dos días después de que comenzara el incendio, muchos residentes aún no podían regresar a sus hogares. Brittanie Hardie, una nativa de Luisiana y reciente residente de California, dijo al San Francisco Chronicle que no estaba en casa cuando su novia evacuó su piso, y que solo tenía la ropa que llevaba puesta. “Sabía que los incendios forestales eran malos en California, pero no sabía que era tan malo”, dijo Hardie al periódico. El concejal de la ciudad de Oroville,

Shawn Webber, publicó un video en Facebook el miércoles mostrando laderas humeantes a ambos lados de un camino, pero agradeció a los bomberos por evitar una mayor destrucción. El sistema de parques estatales de California dijo que las agencias que responden al incendio “también tienen empleados con familias desplazadas por estas evacuaciones que están ayudando incansablemente a la comunidad de Lake Oroville”.