Incendios en Brasil dejan al menos dos muertos.

Un granjero observa cómo un incendio arrasa una plantación de caña de azúcar cerca de Dumont. Se ha establecido un gabinete de crisis por parte del gobierno del estado de São Paulo para hacer frente a los incendios forestales que han puesto en alerta a 30 ciudades brasileñas. Las llamas han matado a dos personas y el humo ha interrumpido el tráfico en una docena de carreteras, mientras que la capital, São Paulo, está envuelta en una bruma gris. Las altas temperaturas y la baja humedad están avivando condiciones de incendio peligrosas en el estado, que ha sufrido una sequía prolongada. El gobierno local informó que dos empleados de una planta industrial en la ciudad de Urupes murieron el viernes mientras combatían un incendio, sin dar más detalles, según Reuters. Brasil ha experimentado recientemente un enorme incendio en los humedales del Pantanal y vastas inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul. El gobierno del estado también ha advertido que los incendios forestales podrían propagarse rápidamente por ráfagas de viento, potencialmente arrasando grandes áreas de vegetación natural. Escribiendo en las redes sociales, el gobernador Tarcísio de Freitas dijo: “Actualmente tenemos 30 ciudades en alerta por incendios grandes y estamos trabajando para controlar la situación y garantizar la seguridad”. En una publicación separada, luego escribió: “São Paulo está atravesando un momento difícil y estamos comprometidos, uniendo fuerzas, para controlar los incendios y mantener a las personas seguras. No descansaremos hasta que la situación vuelva a la normalidad”. Reuters Un dron muestra el incendio en una plantación de caña de azúcar cerca de la ciudad de Dumont en el estado de São Paulo. Mientras tanto, la capital del estado, São Paulo, ha sido cubierta por una densa niebla gris. “Con ráfagas de viento, el fuego puede propagarse rápidamente”, advirtió el gobierno en un comunicado. “Los incendios emiten humo denso y tóxico que daña el medio ambiente y la salud humana, causando problemas en el sistema respiratorio y trastornos cardiovasculares”, agregó. Reuters La capital São Paulo ha sido envuelta en una bruma. La situación era crítica en São José do Rio Preto, una ciudad de 480,000 habitantes, donde se han registrado más de 335 incendios en los últimos días, lo que provocó el cierre de escuelas, informó la AFP. Brasil ha sido golpeado por una serie de eventos climáticos extremos, más recientemente un incendio forestal masivo en los humedales del Pantanal en junio. En ese momento, los expertos en clima dijeron que la temporada de incendios de este año había comenzado antes y era más intensa que en años anteriores. A principios de este año, en mayo, Brasil también experimentó inundaciones históricas en el estado de Rio Grande do Sul, que dejaron más de 170 personas muertas y desplazaron a más de medio millón de personas de sus hogares.