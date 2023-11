Incendio mortal en la ciudad más rica de África reveló un secreto a la vista de todos

Funcionarios acusan a inmigrantes y leyes de vivienda progresistas, pero una investigación de The Times encontró los problemas arraigados que convirtieron el centro de Johannesburgo en un polvorín arruinado.10 de noviembre de 2023Días después del incendio, los funcionarios de Johannesburgo recurrieron a un guión bien conocido. Se reunieron con los medios de comunicación para una redada policial hecha para la televisión.El incendio había arrasado una propiedad del gobierno en el n.° 80 de la calle Albert, un edificio trampa mortal donde los ocupantes ilegales robaban electricidad, construían chozas interiores de cartón y cocinaban en estufas de parafina. Las autoridades no pudieron hacer nada más que tamizar las cenizas.Así que en lugar de eso, dirigieron su atención a otra propiedad de propiedad del gobierno, Vannin Court. Es un edificio de ocho pisos donde cientos de personas viven sin agua corriente ni electricidad.“Cuando la gente muere en estos edificios, se culpa a la ciudad de Johannesburgo”, dijo Kenny Kunene, un funcionario de la ciudad, a las cámaras de televisión minutos antes de que comenzara la redada. “Ahora vamos a salvar las vidas de nuestra gente”.Los coches de policía rodearon el edificio y los funcionarios entraron a encontrar basura obstruyendo el ascensor tres pisos de profundidad. Una bañera estaba llena de agua rancia. Los colchones estaban atascados en baños inutilizables. El edificio estaba lleno de olores a comida cocinada, basura en descomposición y desechos humanos. Un apartamento se incendia con frecuencia, pero las escaleras de la salida de incendios fueron cortadas y vendidas como chatarra hace tiempo.Los funcionarios de Johannesburgo han culpado públicamente a los inmigrantes y las leyes de vivienda progresistas por la gran cantidad de edificios deteriorados como este. Pero una investigación de The New York Times encontró que durante décadas, múltiples gobiernos y partidos políticos han ignorado el problema. Los registros financieros muestran que la agencia de gestión de propiedades de la ciudad está insolvente, a pesar de tener miles de propiedades, incluidas algunas en las secciones más ricas de la ciudad. La agencia, que ha sido acosada durante años por denuncias de corrupción, no tiene una lista auditada de sus propiedades. Algunos funcionarios municipales de bajo nivel se han aprovechado de esto cobrando alquiler ilegalmente de los ocupantes ilegales, según varios funcionarios actuales y anteriores de la ciudad.El gobierno de la ciudad ha abandonado efectivamente su catálogo de viviendas del centro, siguiendo los pasos de muchos propietarios privados que han abandonado sus edificios. Hombres armados, familias desesperadas y ocupantes ilegales oportunistas se han mudado, creando barriadas verticales a plena vista del gobierno.A pesar de los muchos peligros: incendios, delitos, y más, que conlleva tal negligencia generalizada, los funcionarios de la agencia de propiedades y la oficina del alcalde no han logrado catalogar durante años los edificios deteriorados de la ciudad, el primer paso para evitar futuros desastres.En respuesta al incendio, los reporteros de The Times compilaban una lista de edificios deteriorados en el centro de Johannesburgo. Revisaron documentos internos del gobierno de la ciudad, examinaron demandas de vivienda y consultaron a un abogado que representa a los propietarios. Luego visitaron los edificios e entrevistaron a inquilinos y otros para confirmar los datos.El recuento de The Times es conservador en una ciudad donde cuadras enteras están arruinadas por la decadencia y exhiben las inconfundibles señales de ocupación ilegal y peligrosa.La causa del incendio del n.° 80 de la calle Albert sigue siendo desconocida, pero estos edificios son tan peligrosos que parece inevitable otra tragedia. En las cuatro semanas posteriores al incendio de la calle Albert, hubo incendios en otros tres edificios deteriorados, dejando a docenas de personas sin hogar.“Hay edificios donde sería más seguro estar en la calle que vivir en ese edificio”, dijo Greg Vermaak, un abogado que representó a la ciudad a principios de la década de 2000 y ahora trabaja para propietarios privados.Vannin Court fue uno de varios edificios atacados en las redadas policiales después del incendio. El plan declarado era inspeccionar y tal vez desocuparlos para prevenir el próximo desastre. Pero nada cambiaría.Los residentes que se movían alrededor, observando el espectáculo, lo sabían. Al igual que los funcionarios. Después de todo, la ciudad no había logrado arreglar el edificio durante casi dos décadas, a pesar de numerosas redadas anteriores. De hecho, esta fue la segunda redada en unos cinco meses.Vannin Court siguió un camino familiar hacia la desesperación. A principios de la década de 1990, a medida que las familias blancas huyeron del centro de Johannesburgo, los bancos limitaron el vecindario, negándose a otorgar préstamos allí. Los valores inmobiliarios se desplomaron, desalentando la inversión de los arrendadores que de repente luchaban por encontrar inquilinos que pagaran.Las facturas de servicios públicos quedaron impagas y, finalmente, la ciudad cortó la electricidad y el agua. Fue entonces cuando hombres armados se mudaron, según Masindi Cabrali Mmbengwa, un concejal de barrio que representa al vecindario.Los hombres controlaban las unidades de apartamentos, cobraban alquiler y usaban el edificio como escondite, según la policía.“Se convirtió en una zona vedada”, dijo el Sr. Mmbengwa. La última vez que visitó el edificio solo fue cuando hizo campaña en 2004. No ha vuelto a entrar sin un escolta policial armado, dijo.En 2007, la ciudad incautó el edificio, pero no pudo hacer cambios importantes. Por ley, la vivienda se considera un derecho humano. Si el gobierno quiere desalojar a las personas, debe proporcionarles otro lugar para vivir.Los planes consecutivos de reurbanización de la ciudad han fracasado por este motivo. Los funcionarios municipales han propuesto dar edificios a desarrolladores o a agencias de la ciudad que construyen viviendas asequibles. Pero la ciudad no estaba dispuesta ni era capaz de construir viviendas temporales para inquilinos que serían desalojados durante las renovaciones.“Quieren rescatar los edificios”, dijo Nomzamo Zondo, abogada de vivienda en el Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica. “Les importa muy poco la gente”.Una razón de este punto muerto es que los políticos se indignan ante la idea de construir viviendas para inmigrantes.“La ciudad no tiene dinero para seguir construyendo propiedades para la afluencia de todos estos extranjeros”, dijo Shadrack Sibiya, quien hasta hace poco lideraba un grupo de trabajo gubernamental para abordar lo que se conocen como edificios “secuestrados”, aquellos tomados por criminales.Los funcionarios dicen que los recién llegados de Malawi, Zimbabue y Mozambique están llenando la ciudad y agotando sus recursos. Pero nunca proporcionaron datos para respaldar ese argumento. Efectivamente, los inmigrantes llegan a Johannesburgo en gran número, pero también lo hacen los migrantes de zonas rurales de Sudáfrica. Esto es cierto en Vannin Court, donde muchos de los inquilinos entrevistados por los periodistas eran sudafricanos.La empresa de gestión de propiedades de la ciudad, la Johannesburg Property Company, contribuye a la negligencia. La agencia está a cargo de arrendar y mantener casi 30,000 propiedades de la ciudad, pero se ha vuelto morosa por sí misma.Según sus registros financieros, la agencia está insolvente a pesar de estar respaldada por subsidios municipales y provinciales. Se resiste al escrutinio de sus contratos de arrendamiento, incluso por parte de funcionarios de la ciudad y su propio consejo de administración, según antiguos miembros de la junta directiva, concejales de barrio, y políticos que supervisaron el departamento.“Ni siquiera sabíamos cuántos edificios realmente poseíamos como ciudad”, dijo Mpho Phalatse, una exalcadesa.La directora ejecutiva de la agencia, Helen Botes, fue suspendida dos veces en los últimos tres años. Una unidad federal anticorrupción encontró que autorizó el gasto de millones en cuestionables contratos de limpieza durante la pandemia de coronavirus sin la aprobación del consejo. Una investigación interna separada acusó a su agencia de gastar millones para alojar su departamento de finanzas en un municipio diferente, a pesar del vasto portafolio de la ciudad.En entrevistas, antiguos miembros de la junta directiva de la Johannesburg Property Company describieron una cultura de intimidación y represalias. Según los antiguos miembros de la junta directiva, la señora Botes y sus ejecutivos les ocultaron información sobre las operaciones de la agencia. Pero la Sra. Botes, funcionaria pública, ha superado a 10 alcaldes.“Está destinado a ser caótico”, dijo Brenda Madumise, una exdirectora de la junta directiva, “para que luego haya dinero que desaparece en los bolsillos de las personas”.La Johannesburg Property Company también poseía y se suponía que debía mantener el edificio de la calle Albert n.° 80. Cuando los funcionarios visitaron el edificio en 2019, según registros y funcionarios, observaron las particiones improvisadas inflamables, las salidas de incendios obstruidas, las chozas en el techo y las ratas en cada piso. Pero nadie regresó para arreglar los problemas, ni nadie intentó arrebatar el control de los criminales que estaban cobrando alquiler ilegalmente.La Sra. Botes y la agencia de propiedades no respondieron a las solicitudes de comentarios, remitiendo las preguntas al gerente del ciudad. Un portavoz del gerente de la ciudad tampoco respondió.La misma negligencia se extendió hasta Vannin Court. En 2019, la Johannesburg Property Company contrató a un desarrollador privado para renovar el edificio y convertirlo en apartamentos de ingresos mixtos. Se realizó una encuesta entre los inquilinos y un contratista de seguridad instaló torniquetes para controlar quiénes entraban y salían. Los arquitectos midieron el interior y dibujaron planos.Pero el proyecto se estancó por razones familiares. La ciudad no hizo planes concretos para albergar a los inquilinos. Finalmente, el desarrollador se quedó sin dinero. Tanto la empresa de seguridad como el arquitecto dijeron que no se les había pagado.En el resueltamente prístino teatro de la política, dos funcionarios de la ciudad convirtieron la tragedia en un mensaje político…