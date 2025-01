Incendio mortal en hotel de Turquía en estación de esquí provoca dolor y indignación

La primera indicación de que la tragedia había golpeado a sus seres queridos llegó alrededor de las 5:30 a.m. en mensajes urgentes al grupo de WhatsApp de la familia.

Un hermano y una hermana, atrapados dentro de un refugio de esquí en Turquía que había prendido fuego, estaban suplicando ayuda.

“Sálvennos”, escribieron, dijo su tío, Ozgur Turkmen, en una entrevista telefónica. “No podemos comunicarnos con nuestros padres. No hay brigadas de bomberos.”

Dentro de horas, los hermanos y sus padres estaban muertos.

Se encontraban entre al menos 76 personas que murieron el martes cuando un incendio antes del amanecer estalló en el Hotel Grand Kartal en un complejo de esquí a 180 millas al este de Estambul.

A medida que el fuego arrasaba el albergue de 12 pisos rodeado de picos nevados, los huéspedes que habían llegado durante las vacaciones de invierno de Turquía para esquiar y los trabajadores que se hospedaban allí se encontraron inundados por el humo espeso y luchando por escapar.

Varios sobrevivientes han dicho que no escucharon alarmas de incendio y no pudieron encontrar salidas de emergencia. Un sindicato de ingenieros turcos dijo en un comunicado que las fotos del interior del hotel antes del incendio no mostraban signos de un sistema de rociadores, que se suponía que debía haber sido instalado años atrás.

La muerte repentina de tantas personas durante lo que se suponía sería un viaje alegre de invierno ha causado dolor e indignación entre los sobrevivientes y los familiares, algunos de los cuales han comenzado a exigir responsabilidad a los funcionarios que no garantizaron que el edificio fuera seguro.

“Estoy enojado, pero lo estoy reprimiendo ahora”, dijo el Sr. Turkmen. “Primero viviré mi dolor y luego buscaré justicia”.

El ministro de Justicia de Turquía dijo el martes que los fiscales estaban investigando el incendio, y el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que cualquiera cuya negligencia hubiera causado el incendio sería castigado.

El miércoles, asistiendo a un funeral cerca del complejo para una familia extendida que perdió 14 miembros en el incendio, el Sr. Erdogan adoptó un tono sombrío.

“Fuimos heridos. Nuestros corazones ardían”, dijo. “Deseo paciencia para la familia y para nuestra nación”.

El hotel estaba a poca distancia de las pistas y ofrecía comodidades destinadas a mimar a las familias de clase media alta que vacacionaban allí. Algunos regresaban con sus hijos año tras año.

Ofrecía masajes con piedras calientes y tejido profundo y tenía una sala de juegos y una piscina cubierta. Su acogedor bar y restaurante de paneles de madera tenían rincones para acurrucarse cerca de las chimeneas.

Las identidades de los fallecidos en el incendio, reportadas en declaraciones de duelo y publicaciones en redes sociales por colegas, familiares, escuelas a las que asistieron y clubes a los que pertenecían, indicaron principalmente a profesionales adinerados, muchos junto a sus hijos u otros miembros de la familia.

Incluían: Un decano de una escuela de negocios y su hija. Una nadadora competitiva de 10 años y su madre. Hermanos de sexto y noveno grado y su madre; el padre sobrevivió. Hermanos que eran gerentes en una empresa de energía, y un hijo cada uno. Una ortodoncista, su marido y sus dos hijos. Dos cocineros que trabajaban en el hotel.

Entre los que estaban siendo llorados en el funeral al que asistió el Sr. Erdogan estaba Zehra Gultekin, que trabajaba en ventas en Turkish Airlines. Murió en el incendio junto con su marido, sus cuatro hijos y otros nueve parientes.

El Sr. Turkmen, cuya sobrina y sobrino enviaron mensajes a sus familiares pidiendo ayuda, dijo que estaban de vacaciones con su padre, Nedim, un contable y columnista de periódico, y su madre, Ayse, una experta en seguridad en el lugar de trabajo.

La familia amaba el hotel y había regresado a él cada invierno durante más de una década, dijo.

La hija, Ala Dora, 18 años, estaba en su último año de secundaria y tenía la intención de estudiar inglés o ciencias sociales en Gran Bretaña.

Su hermano, Yuce Ata, 22 años, había obtenido un título en economía en Londres y regresó a Turquía para comenzar un negocio comercial.

Ella esquiaba. Él hacía snowboard.

Cuando otros familiares vieron los mensajes de los hermanos, el Sr. Turkmen dijo, lo llamaron y él condujo al hotel. Más tarde recibió los cuerpos de sus familiares, y parecía que estaban tratando de huir cuando perecieron.

“La tarjeta estaba en el bolsillo de mi hermano, y tomó efectivo”, dijo el Sr. Turkmen. “Mi cuñada tenía puesta su ropa”.

Deniz Bilici Gocmen, quien era la editora de Nedim en el periódico Sozcu, dijo en una entrevista telefónica que estaba cansada de que los desastres en Turquía causaran muertes que deberían haberse evitado.

“Como ciudadana, me acuesto cada noche pensando en qué voy a despertar cada mañana”, dijo, recordando terremotos recientes y una explosión mortal en una mina de carbón.

“Pérdidas tan graves y pesadas”, dijo.