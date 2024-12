Incendio en la sinagoga de Melbourne “probablemente” acto de terrorismo, según la policía.

Después de una reunión con la Policía Federal Australiana y la agencia de espionaje nacional, Asio, la fuerza policial estatal dijo que información adicional les había llevado a concluir que el incidente debería ser tratado como un probable ataque terrorista. El Comisionado Shane Patton dijo que la policía no tenía información antes del incendio que sugiriera que un ataque por incendio provocado era inminente. Declinó dar más detalles sobre la investigación mientras esta continuaba. La declaración del Sr. Patton llegó un día después de que el Primer Ministro Anthony Albanese describiera el incidente como “claramente un acto de terrorismo”, aunque reconoció que la policía aún no había tomado una decisión. Calificó su descripción como una “opinión personal”. El lunes, la Premier estatal Jacinta Allan dijo que la designación de terrorismo significaba que la policía ahora tendría recursos adicionales para su investigación. Líderes de la comunidad judía han dicho que creen que el ataque es una escalada de un aumento documentado reciente de antisemitismo en Australia, y que ha aumentado el miedo a la violencia. Algunos feligreses estaban dentro del edificio en el momento del incendio, y han descrito escuchar golpes y ver cómo una ventana se rompía, antes de que se arrojaran líquidos dentro y se prendieran fuego. “Todo pasó muy rápido”, dijo Benjamin Klein, miembro de la junta sinagoga, quien habló con testigos, al periódico The Age. Después de que los oficiales en la escena fueran confrontados por feligreses enojados y asustados el viernes, el Sr. Patton dijo que la policía estaba enfocada en garantizar su seguridad. “Hemos… desplegado oficiales de policía adicionales en aquellas áreas donde hay un gran número de personas judías viviendo y congregándose”, dijo. Allan también hizo un llamamiento para que la ciudad apoye a sus comunidades judías. “No podemos permitir que este conflicto en el extranjero continúe siendo un pretexto para comportamientos como [este]”.