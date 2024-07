Impuestos del 60% de Trump afectarían la economía de China, según UBS.

“

El candidato presidencial republicano Donald Trump ha dicho que podría imponer un arancel del 60% a las importaciones chinas si regresa a la Casa Blanca, y un nuevo análisis predijo que ralentizaría drásticamente la economía del segundo país más grande del mundo y la llevaría al borde de la deflación.

Teniendo en cuenta los efectos de los aranceles a China impuestos por Trump en 2018, los economistas de UBS ofrecieron un modelo simplificado de lo que haría una nueva ronda, asumiendo que China no contraataca, que otros países no igualan los aranceles de EE. UU. y que parte del comercio se desvía hacia otros lugares.

Estimaron que un arancel del 60% ralentizaría el crecimiento del PIB de China en 2.5 puntos porcentuales en los siguientes 12 meses. Alrededor de la mitad de esa ralentización provendría de menores exportaciones, mientras que el resto sería por impactos indirectos en el consumo y la inversión.

Las políticas de estímulo de Beijing para mitigar el impacto de los aranceles aliviarían la ralentización económica a 1.5 puntos porcentuales, lo que llevó a UBS a estimar que el crecimiento del PIB en 2025 y 2026 podría caer a alrededor del 3% si se implementa el aumento a mediados de 2025. Eso se reduce desde las previsiones básicas del banco del 4.6% y 4.2%, respectivamente.

“Con el tiempo, potencialmente más exportaciones a través de y producción en otras economías pueden ayudar a reducir el impacto de mayores aranceles de EE. UU., pero también existe el riesgo de que otros países incrementen los aranceles a las importaciones desde China”, escribieron los economistas de UBS en una nota publicada el lunes. “Además, el impacto duradero de una menor contratación y gastos de capital también pesará en la economía doméstica.”

Si China contraataca de forma similar, el impacto económico sería más severo, mientras que aranceles menos severos tendrían un efecto menor, añadió la nota.

Pero solo la amenaza de dicho aumento de aranceles podría perjudicar la economía de China. Incluso si se reduce o se evita el aumento de aranceles, “algo de daño a la economía sería inevitable a medida que los productores y los importadores estadounidenses se alejen de China para evitar el riesgo e incertidumbre”, advirtió UBS.

La economía de China ya se está desacelerando en medio de un colapso continuo en el mercado inmobiliario, débil demanda doméstica, deudas masivas del gobierno local y la ampliación de las restricciones comerciales por parte de la administración Biden.

En el segundo trimestre, el PIB creció un 4.7%, bajando abruptamente desde el ritmo del trimestre anterior del 5.3% y por debajo del objetivo del gobierno del 5%. Y una reciente reunión de los principales responsables políticos produjo pocas señales de que Beijing esté a punto de tomar medidas agresivas para estimular la economía.

Mientras tanto, la demanda en China ha sido tan anémica que la inflación al consumidor alcanzó una tasa anual de solo el 0.2% en junio. Al mismo tiempo, los precios de los productores ya están cayendo.

La nota de UBS dijo que los aranceles del 60% agregarían más presión deflacionaria al debilitar la demanda e intensificar la competencia de precios. El resultado sería que los precios de los productores internos se mantendrían en contracción en 2025 y la inflación al consumidor básica rondaría el 0%.

Esto significa que la inflación general al consumidor podría quedarse alrededor del 0.5% durante los próximos años, hasta 1 punto porcentual menos que la previsión básica actual del banco.

Incluso antes de que las probabilidades de elección de Trump mejoraran y aumentaran la posibilidad de nuevos aranceles, las opiniones sobre la economía de China ya estaban volviéndose sombrías.

“Años de políticas erráticas e irresponsables, excesivo control del Partido Comunista y promesas incumplidas de reforma han creado una economía china sin salida de demanda interna débil y crecimiento lento”, escribió Anne Stevenson-Yang, cofundadora de J Capital Research y autora de Wild Ride: A Short History of the Opening and Closing of the Chinese Economy, en un artículo de opinión en el New York Times en mayo.

