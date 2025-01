La mayoría del bombo en la comunidad de inversores en acciones de dividendos se centra en acciones que ya ofrecen pagos de dividendos elevados. Sin embargo, donde estas acciones de alto rendimiento pagan más a los inversores por adelantado, la mayoría ofrece un crecimiento mínimo de dividendos a largo plazo. Como inversor devoto que intenta pensar en décadas, estoy mucho más interesado en las acciones de dividendos en crecimiento que pueden ofrecer un pago más pequeño hoy pero un enorme potencial de ingresos pasivos en el futuro. Un ejemplo perfecto de una acción que se ajusta a esta descripción es el héroe desconocido Cintas (NASDAQ: CTAS). La compañía actualmente paga un rendimiento de dividendos del 0.8%. Sin embargo, los inversores que compraron y mantuvieron la acción hace 10 años recibirían ahora un rendimiento del 8% en comparación con su costo original, ya que los pagos de dividendos se multiplicaron por siete en ese tiempo. Tan impresionante como es este crecimiento de dividendos, Cintas no muestra signos de desacelerar sus pagos crecientes a los inversores. Tras una caída del 20% en el precio de las acciones en el último mes, esto es lo que hace que Cintas sea una magnífica acción de dividendos del S&P 500 para considerar comprar en 2025.

Ya sea alquilando y lavando uniformes, dando servicio o suministrando baños, o reponiendo artículos cotidianos, Cintas es el líder del mercado en asegurar que las empresas estén listas para la jornada laboral. El Director Ejecutivo Todd Schneider resumió recientemente las operaciones de la empresa de la siguiente manera: "Prácticamente todas las empresas tienen una necesidad que Cintas está lista para satisfacer, ya sea una puerta principal que necesita un tapete, un baño que atender, iluminación de salida, extintores de incendios y sistemas de rociadores, necesidades de primeros auxilios y seguridad, o una solución de vestuario." La compañía atiende a más de 1 millón de empresas, con un 70% de sus clientes provenientes de sectores de servicios como la salud, alimentos y hospitalidad y un 30% de sectores productores de bienes como la manufactura y la construcción. Creciendo para convertirse en el líder de esta nicho único en toda América del Norte, Cintas convirtió una inversión de $1,000 en 1989 en $1.1 millones hoy para sus accionistas. Sin embargo, no piense ni por un segundo que el tiempo de Cintas en el centro de atención ha terminado. Dado que América del Norte es el hogar de más de 16 millones de empresas, la tasa de penetración de la compañía sigue siendo relativamente baja, dejando un amplio margen para un mayor crecimiento. Lo más importante para los inversores es que la dirección de larga data de Cintas tiene una larga historia de ofrecer un crecimiento rentable, como lo demuestra el alto y creciente retorno sobre el capital invertido (ROIC) y la mejora en la generación de efectivo de la empresa.

Los ingresos de Cintas han aumentado un 9% anualmente en la última década a medida que la empresa impulsaba su expansión a través de fusiones y adquisiciones (M&A) y crecimiento orgánico. Sin embargo, la mejora en la generación de efectivo de la empresa es lo que ha hecho que Cintas sea una acción tan increíble recientemente. Desde 2014, la generación de efectivo de actividades de Cintas se ha cuadruplicado, mientras que los gastos de capital solo se han duplicado. En términos más simples, estos números significan que la empresa generó mucho más efectivo mientras gastaba relativamente menos en capex para hacerlo, lo que causó un aumento en la cantidad de flujo de efectivo libre (FCF) creado. Generando esta asignación desproporcionada de FCF en comparación con su deuda y capital, Cintas mantiene un ROIC de efectivo de primera categoría del 27%, que se encuentra en el 10% superior entre las acciones del S&P 500.

Como la compañía añade nuevos clientes a sus más de 11,000 rutas de distribución (ya sea a través de la adquisición de nuevos clientes o de M&A), su red logística se vuelve más "densa", lo que la hace cada vez más rentable. Gracias a esta rentabilidad creciente y generación de efectivo, la empresa ha aumentado sus pagos de dividendos en un 26% anual en la última década. Incluso después de este aumento, sin embargo, Cintas solo utiliza el 30% de su FCF para financiar estos pagos, lo que significa que teóricamente podría duplicar su rendimiento de dividendos del 0.8% sin perturbar sus operaciones. Además de este crecimiento de dividendos, la compañía ha reducido sus acciones en circulación en un 1.5% anual desde 2014, aumentando aún más los rendimientos para los accionistas. A pesar de superar las expectativas de ganancias y elevar el punto medio de sus proyecciones el 19 de diciembre, Cintas ha visto caer su acción en un 20% desde entonces. Sin embargo, esta reacción se debe más a que el mercado está valorando las acciones de Cintas como si fueran perfectas que a algo malo con el negocio. De hecho, durante el segundo trimestre, la compañía creció las ventas, el FCF y los pagos de dividendos en un 8%, 14% y 15%, respectivamente, lo cual son resultados fantásticos.

Ahora cotizando a solo 41 veces FCF, frente a las 51 de hace un mes, Cintas está mucho más cerca del precio promedio de FCF del S&P 500 en los bajos 30. Aunque esto está lejos de ser barato, las operaciones no discrecionales de Cintas, el largo camino restante de crecimiento, la mejora en la generación de efectivo y el rápido crecimiento de dividendos la convierten en una acción que merece esta valoración premium. Aunque Cintas no es una "compra de descuento profundo" tradicional en este momento, estoy seguro de que dentro de 10 años estaré feliz de haber comprado unas cuantas acciones de esta magnífica acción de dividendos en crecimiento a un precio justo en 2025.