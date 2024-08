Importante intercambio de misiles entre Israel y Hezbollah mientras la región teme una escalada. Por Reuters.

“

Por Maytaal Angel y Maya Gebeily

JERUSALÉN/BEIRUT (Reuters) -Hezbollah lanzó cientos de cohetes y drones contra Israel temprano el domingo, mientras que el ejército de Israel dijo que atacó a Líbano con alrededor de 100 aviones para frustrar un ataque mayor, en uno de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de guerra en la frontera.

Los misiles eran visibles enroscándose a través del cielo del amanecer, con vetas de vapor oscuro detrás de ellos, mientras sonaba una sirena de alerta aérea en Israel y una explosión en la distancia iluminaba el horizonte, mientras que el humo se elevaba sobre las casas en Khiam en el sur de Líbano.

Se confirmaron tres muertes en Líbano y una en Israel, donde los daños parecían ser limitados.

Hezbollah indicó que no planeaba más ataques por el momento y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el país no buscaba una guerra a gran escala, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: “Esto no es el final de la historia.”

Las dos partes han intercambiado mensajes de que ninguna quiere escalar más, con la idea principal de que el intercambio ya “terminó”, dijeron dos diplomáticos a Reuters.

Cualquier derrame importante en los combates, que comenzaron paralelamente a la guerra en Gaza, corre el riesgo de convertirse en una conflagración regional que implique al patrocinador de Hezbollah, Irán, y al principal aliado de Israel, Estados Unidos.

Hezbollah dijo que había disparado 320 cohetes Katyusha hacia Israel en lo que llamó la primera fase de su represalia por el asesinato de Fuad Shukr, un comandante de alto rango, el mes pasado.

Habían retrasado esta acción para dar tiempo a las conversaciones de alto el fuego en Gaza, dijo un funcionario de Hezbollah, agregando que el grupo había calibrado su respuesta para evitar desencadenar una guerra a gran escala. El grupo dijo que el resto de su respuesta al asesinato de Shukr llevaría “un tiempo”.

Netanyahu dijo que Israel había tomado acción preventiva contra Hezbollah y el ejército israelí dijo que había golpeado 40 sitios de lanzamiento después de evaluar que Hezbollah se estaba preparando para una lluvia de cohetes.

ALGUNOS VUELOS SUSPENDIDOS

Las expectativas de escalada habían aumentado desde un ataque con misiles en los Altos del Golán ocupados por Israel el mes pasado que mató a 12 jóvenes y que el ejército israelí asesinó a Shukr en Beirut en represalia.

El gabinete de seguridad de Israel se reunió temprano el domingo y el gabinete completo se reunió por la tarde. El ministro de Defensa Yoav Gallant declaró un estado de emergencia y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que Israel respondería a los acontecimientos en el terreno pero no buscaba una guerra a gran escala.

“Estamos decididos a hacer todo lo posible para defender nuestro país,” dijo Netanyahu en un comunicado, añadiendo “quien nos haga daño – nosotros le hacemos daño”.

El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, se reunió con ministros del gabinete en una sesión del comité de emergencia nacional. El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, hablará en televisión más tarde el domingo, dijo el grupo.

Los vuelos desde y hacia el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv fueron suspendidos durante alrededor de 90 minutos.

Algunos vuelos desde y hacia Beirut fueron suspendidos, dejando a pasajeros varados. “Sólo quiero salir de aquí de cualquier manera posible,” dijo Rana Saade, una mujer libanesa que vive en Nueva Jersey.

SIRENAS DE ALERTA

En el norte de Israel, sonaron las sirenas de alerta y se escucharon explosiones en varias áreas mientras el sistema de defensa aérea Iron Dome de Israel derribaba cohetes procedentes del sur de Líbano.

El ejército israelí indicó a la gente que limitara las reuniones, una restricción que levantó posteriormente, y dijo que la gente podía ir a trabajar si podían llegar rápidamente a los refugios antiaéreos. Los medios israelíes dijeron que la lluvia de cohetes que golpeaba las áreas del norte había dañado viviendas.

“Israel debería, como lo hizo esta mañana, efectuar un ataque preventivo. Pero si Hezbollah continúa, Israel debería golpear con mucha fuerza para eliminar la amenaza de Hezbollah de una vez por todas,” dijo Yuval Peleg, de 73 años, de Haifa.

El ejército israelí dijo que un soldado naval fue muerto y dos resultaron heridos.

Una fuente de seguridad en Líbano dijo que al menos 40 ataques israelíes habían golpeado varias localidades en el sur del país en uno de los bombardeos más densos desde que comenzaron las hostilidades en octubre.

Hezbollah dijo que los ataques mataron a dos de sus combatientes en al-Tiri. El grupo musulmán chiíta aliado de Hezbollah, Amal, dijo que un ataque en Khiam mató a uno de sus combatientes.

Un residente de la ciudad sureña libanesa de Zibqeen dijo a Reuters que se despertó “al sonido de aviones y las fuertes explosiones de los cohetes – incluso antes de la oración del amanecer. Se sentía como el apocalipsis.”

RIESGO DE CONFLICTO REGIONAL

La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba siguiendo los acontecimientos. “Seguiremos apoyando el derecho de Israel a defenderse y seguiremos trabajando por la estabilidad regional,” dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett.

Estados Unidos no estuvo involucrado en los ataques de Israel del domingo, pero proporcionó cierta inteligencia sobre los ataques inminentes de Hezbollah, dijo un funcionario de Estados Unidos.

La fuerza de paz de la ONU en Líbano y la oficina del coordinador especial de la ONU en el país pidieron a todas las partes que cesen el fuego, calificando los acontecimientos de “preocupantes”.

Egipto, uno de los mediadores en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, advirtió sobre los peligros de que se abriera un nuevo frente de guerra en Líbano.

Hezbollah disparó misiles contra Israel inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre por parte de milicianos de Hamas en Israel. Hezbollah e Israel han estado intercambiando fuego constantemente desde entonces, evitando una escalada importante mientras la guerra continúa en Gaza al sur.

Ese delicado equilibrio pareció cambiar después del ataque en los Altos del Golán, por el que Hezbollah negó ser responsable, y el subsiguiente asesinato de Shukr, uno de los comandantes militares más importantes de Hezbollah.

La muerte de Shukr en un ataque aéreo fue seguida rápidamente por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, lo que llevó a promesas de represalias contra Israel por parte de Irán.”