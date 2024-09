Impacto del informe del Comité Hema: Sruthi Hariharan llama a la creación de un comité similar en la industria cinematográfica en Kannada

El actor de Kannada Sruthi Hariharan ha pedido la apertura de un foro en la industria cinematográfica de Kannada siguiendo los pasos del Comité K. Hema, el cual fue constituido por el Gobierno de Kerala tras la petición de Women in Cinema Collective (WCC) en 2017.

Recientemente publicado, el informe del Comité Hema reveló terribles historias de explotación sexual, vetos ilegales, discriminación, abuso de drogas y alcohol, disparidades salariales y en algunos casos, condiciones inhumanas de trabajo en la industria cinematográfica de Malayalam. Tras el informe, las acusaciones de acoso sexual de varias mujeres han sacudido Mollywood.

Sruthi, conocida por películas como Lucia, Godhi Banna Sadharana Mykattu, Beautiful Manasugalu y Nathicharami, recurrió a Instagram para expresar su opinión sobre el tema en curso. “Sería genial tener un comité similar al del Justicia K. Hema para realizar una investigación imparcial y justa sobre las condiciones laborales de las mujeres en todos los departamentos de la industria cinematográfica de Kannada”, escribió.

“Por favor, no sensacionalicen esto y enfóquense solo en el ángulo del acoso sexual. Un comité como este irá mucho más allá de eso y ayudará a elevar y empoderar a las mujeres de muchas otras formas”, añadió la actriz ganadora de un Premio Nacional.

En 2018, Sruthi acusó al popular actor Arjun Sarja de acoso sexual en medio de la ola del #MeToo. A pesar de que Sarja negó las acusaciones, Sruthi presentó una denuncia contra Sarja en la comisaría de Cubbon Park en Bengaluru. Tres años después de la denuncia, la investigación fue cerrada por la policía debido a la “falta de pruebas”.

En 2019, la actriz dijo que no se arrepentía de alzar la voz, pero se sentía victimizada por hacerlo. “He sacrificado oportunidades profesionales en el medio de expresión que más me gustaba”, le dijo a The Hindu.

Recientemente, destacadas actrices, productoras y directoras exigieron que el gobierno de Telangana publique el informe de 2022 sobre acoso sexual en la industria cinematográfica de Telugu. La actriz Samantha Ruth Prabhu dijo que “acogió con satisfacción el informe del Comité Hema y elogió los esfuerzos persistentes del WCC en Kerala”.

En la industria cinematográfica tamil, la veterana actriz Radhika Sarathkumar dijo que los actores con ambiciones políticas deberían mostrar apoyo a las mujeres de su propia industria. Añadió que es responsabilidad de los productores asegurarse de que un set de filmación sea un ambiente propicio para las artistas mujeres.