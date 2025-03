iMessage ha tenido un error extraño durante unos años, y es hora de que Apple lo arregle

Durante los últimos años, he notado un extraño error en la aplicación de Mensajes de Apple, específicamente relacionado con las imágenes. He estado esperando que Apple lo arregle durante mucho tiempo, pero hasta ahora no lo han hecho.

Básicamente, si envías un archivo de imagen AVIF en iMessage, no se renderizará correctamente. AVIF es un formato de imagen cada vez más popular, por lo que es un poco molesto.

Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg. Sería una cosa si Apple simplemente no admitiera el formato del archivo. Pero, por alguna razón extraña, se muestra en una ventana pequeña, sin forma de expandir la vista previa. Como resultado, solo tienes una imagen realmente pequeña en tu pantalla que no puedes ver correctamente.

Se comporta de esta manera tanto en iOS como en macOS. Incluso puedes ver correctamente la imagen AVIF en la vista previa del envío de mensajes, por lo que nunca sospecharías nada antes de enviar una imagen.

Sería una cosa si Apple no admitiera AVIF en absoluto, pero lo hacen. Apple implementó soporte para archivos de imagen AVIF en Safari en iOS 16, hace más de dos años.

Por alguna razón, simplemente no han logrado ofrecer soporte en iMessage, a pesar de que los archivos AVIF son visibles para los usuarios. Simplemente no hay forma de verlos correctamente.

Esta experiencia es extraña, y espero sinceramente que Apple lo arregle pronto. Los AVIF son compatibles con Safari y Fotos, por lo que no hay nada que impida a los usuarios enviarlos por iMessage. Nunca se renderizarán correctamente, y terminas en una situación extraña en la que enviaste una imagen que no se puede ver. Es molesto.

