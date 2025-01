ImaginaAR otorga opciones sobre acciones mediante Investing.com

“

Vancouver, British Columbia–(Newsfile Corp. – January 17, 2025) – ImagineAR Inc. (CSE: IP) (OTCQB: IPNFF) (“ImagineAR” o “Compañía”) anuncia que ha celebrado un acuerdo de consultoría con un consultor independiente para ayudar con el desarrollo de nuevos conceptos empresariales para la Compañía, crear visibilidad para la Compañía y sus productos e identificar y facilitar oportunidades de asociación potenciales durante un período de 12 meses.

Como pago, la Compañía ha emitido 5,000,000 opciones de acciones al consultor. Las opciones son ejercitables a $0.075 por acción durante un período de tres años. Las opciones se han otorgado de acuerdo con el plan de opciones sobre acciones de la Compañía.

Sobre ImagineAR

Imagine AR Inc. (CSE: IP) (OTCQB: IPNFF) ha desarrollado una plataforma “AR como servicio” que permite a equipos deportivos y organizaciones de cualquier tamaño crear e implementar sus propias campañas de AR sin necesidad de programación o experiencia tecnológica. Cada organización, desde franquicias deportivas profesionales hasta pequeños minoristas, puede desarrollar campañas de AR interactivas que fusionan el mundo real y digital utilizando ImagineAR. Los clientes simplemente apuntan sus dispositivos móviles a logotipos, señales, edificios, productos, lugares emblemáticos y más para interactuar al instante con videos, información, anuncios, cupones, hologramas 3D y cualquier contenido interactivo, todo alojado en la nube y gestionado mediante un portal con menú. La aplicación móvil de ImagineAR está disponible en las tiendas de aplicaciones móviles de IOS y Android. La plataforma está disponible como SDK de modo nativo.

La CSE no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de esta publicación.

Información y Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta “información prospectiva” en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable y también puede contener declaraciones que pueden constituir “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Esta información prospectiva y las declaraciones prospectivas no representan datos o información históricos ni condición actual, sino que representan únicamente las creencias de la Compañía con respecto a eventos futuros, planes u objetivos, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de la Compañía. En general, dicha información prospectiva o declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como “planes”, “espera” o “no espera”, “se espera”, “presupuesto”, “programado”, “estima”, “pronósticos”, “pretende”, “anticipa” o “no anticipa”, o “cree”, o variaciones de tales palabras y frases o puede contener declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “serían”, “podrían” o “serán tomados”, “seguirán”, “ocurrirán” o “se lograrán”. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas contenidas en este documento pueden incluir, pero no se limitan a, información sobre la capacidad de la Compañía para generar ingresos, lanzar nuevos programas y lograr con éxito objetivos comerciales, y expectativas sobre otros factores económicos, comerciales y/o competitivos.

Al identificar esta información y declaraciones de esta manera, la Compañía está alertando al lector de que dicha información y declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la Compañía difieran materialmente de los expresados o implícitos por dicha información y declaraciones. Además, en relación con la información prospectiva y las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, la Compañía ha realizado ciertas suposiciones. Entre los principales factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva y las declaraciones prospectivas se encuentran los siguientes: cambios en las condiciones económicas, comerciales y políticas generales, incluidos los cambios en los mercados financieros; cambios en las leyes aplicables; cumplimiento con una extensa regulación gubernamental. Si uno o más de estos riesgos, incertidumbres u otros factores se materializan, o si las suposiciones subyacentes a la información prospectiva o a las declaraciones prospectivas resultan incorrectas, es posible que los resultados reales varíen materialmente de los descritos en este documento como previstos, planeados, anticipados, creídos, estimados o esperados.

Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores utilizados en la preparación, y las expectativas contenidas en, la información prospectiva y las declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en dicha información y declaraciones, y no se puede otorgar ninguna garantía o garantía de que dicha información prospectiva y declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información y declaraciones. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva y/o declaraciones prospectivas que se contengan o se hagan referencia en el presente, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables. Toda la información prospectiva y declaraciones prospectivas escritas y orales subsecuentes atribuibles a la Compañía o a personas que actúen en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por este aviso.

Para ver la versión original de esta nota de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/237719

