Imágenes de soborno de conductor de tren indio no relacionadas con festival hindú.

A medida que cientos de millones de peregrinos hindúes viajaron para asistir al Kumbh Mela de 2025 en India, surgió un video en publicaciones de redes sociales que falsamente afirmaba mostrar a un conductor de tren tomando dinero de un anciano hindú en camino al festival. El video fue filmado en 2019, y un portavoz de Indian Railways dijo a AFP que el conductor en el clip aceptó un soborno de un pasajero que no tenía boleto. "Hazlo viral para que pueda ser identificado. Deberían tomarse medidas estrictas en su contra porque este conductor se llevó todo el dinero de un pobre pasajero yendo al Kumbh Mela en Prayagraj", dice la leyenda en hindi de una publicación compartida el 4 de febrero de 2025. El video muestra a un hombre con abrigo negro tomando dinero de un anciano antes de devolver parte de él. Captura de pantalla de la publicación falsa tomada el 6 de febrero de 2025 El clip apareció mientras indios de todo el país viajaban a Prayagraj para asistir al Kumbh Mela – un festival hindú milenario de piedad religiosa y baños rituales donde se espera que acudan 400 millones de peregrinos durante seis semanas. Las imágenes se difundieron junto con afirmaciones similares en Facebook y X. Sin embargo, el clip fue filmado en 2019 y no está relacionado con el festival. Una búsqueda inversa de imágenes en Google encontró una captura de pantalla del falso video publicado por el medio de noticias en hindi ETV Bharat el 26 de julio de 2019. El titular en hindi dice: "Chandauli: Video del conductor extorsionando dinero a un pasajero de ferrocarril se vuelve viral, el conductor fue suspendido." ETV Bharat informó que el conductor tomó dinero del anciano y lo guardó en su bolsillo antes de devolver parte de él. "Se formó un equipo de funcionarios de ferrocarriles para investigar el video y se ha establecido una investigación", dice el artículo. Rahul Jha, un portavoz de Indian Railways, dijo a AFP el 6 de febrero de 2025 que el conductor tomó el dinero del pasajero, que no tenía boleto, como soborno. El pasajero luego le dijo al conductor que no le quedaba dinero, por lo que el conductor le devolvió algo de efectivo. "Este video es de 2019, en el que el conductor fue suspendido. Se está compartiendo con una falsa afirmación vinculándolo con Kumbh Mela", dijo Jha. Otros medios indios también cubrieron la historia con capturas de pantalla mostrando una escena similar. AFP ha desacreditado otra información errónea relacionada con el festival.