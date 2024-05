iFixit pone fin a la relación de reparación con Samsung.

La empresa de reparación de dispositivos iFixit está poniendo fin a su relación de reparación con Samsung, iFixit anunció en una publicación de blog hoy. La asociación se está disolviendo después de un período de dos años porque iFixit y Samsung no han podido negociar un nuevo acuerdo.

iFixit dijo que quería construir un ecosistema de reparación amigable para empresas independientes y consumidores con su Samsung Repair Hub, algo que no ha podido hacer. La empresa dice que en última instancia duda del “compromiso de Samsung de hacer que la reparación sea más accesible”.

Samsung utilizó iFixit para facilitar un programa de autorreparación para sus clientes, con iFixit ofreciendo guías de reparación paso a paso para reemplazar conjuntos de visualización, cristal trasero, puertos de carga y otros componentes. iFixit dice que hubo obstáculos continuos trabajando con Samsung, incluido el alto precio de los componentes.

Las piezas de repuesto “eran tan costosas” que los clientes terminaron reemplazando sus dispositivos en lugar de repararlos. Las baterías y pantallas, por ejemplo, estaban en paquetes preencolados y los clientes no podían reemplazar una batería sin también cambiar la pantalla, que es una reparación mucho más costosa. iFixit tampoco pudo proporcionar piezas a las tiendas de reparación a precios y cantidades “que tuvieran sentido comercial”, y el CEO de iFixit, Kyle Wiens, le dijo a The Verge que Samsung limitó a iFixit a vender no más de siete partes por cliente dentro de un período de tres meses.

Samsung ni siquiera envió componentes a iFixit para la serie Galaxy S23, el Z Flip 5 y el Z Fold 5, y no ha enviado nada desde que se lanzó la línea S22. En cambio, Samsung está vendiendo componentes para sus últimos smartphones a través de Encompass. Un informe separado de 404 Media proporciona más información sobre los requisitos de reparación de Samsung, con un contrato filtrado que sugiere que las tiendas de reparación independientes deben dar a Samsung la información de contacto y otros detalles de cada cliente que haya realizado una reparación. El contrato de Samsung también tiene una cláusula que exige a las tiendas de reparación “desarmar inmediatamente” cualquier smartphone que haya sido previamente reparado con piezas de posventa.

A partir de junio, iFixit ya no será el distribuidor designado de partes y herramientas de terceros de Samsung. La información de reparación existente no será eliminada de iFixit, pero iFixit tampoco colaborará con Samsung para desarrollar nuevos manuales de reparación. iFixit planea continuar vendiendo piezas y kits de reparación para dispositivos Samsung utilizando piezas OEM cuando estén disponibles, así como componentes de posventa, algo similar a lo que hace con las piezas de repuesto de iPhone.

Samsung anteriormente trabajó con iFixit para anunciar un programa Galaxy Upcycling que finalmente nunca se materializó, por lo que esta es la segunda empresa fallida de iFixit con Samsung. “Claramente no aprendimos nuestra lección la primera vez, y hace dos años les permitimos convencernos de que estaban seriamente comprometidos con la reparación”, dice el blog de iFixit.

iFixit dijo que “trató de que esto funcionara”, pero Samsung estaba obteniendo ganancias del trabajo no remunerado en guías de reparación. En última instancia, iFixit está “decepcionado” y no permitirá que “una manzana podrida arruine el montón”. iFixit sigue trabajando con Google, Valve, Lenovo, Motorola, Microsoft, y otros en proyectos de reparación.

Es probable que Samsung traiga más de sus opciones de autorreparación a la empresa, reflejando lo que hace Apple. Apple tiene un programa de Auto Servicio de Reparación que se introdujo en 2021, con Apple ofreciendo manuales de reparación y componentes para que los clientes puedan hacer sus propias reparaciones.