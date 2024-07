Icono especial de mensajes de Google para chats RCS de iOS-Android ha sido eliminado.

“

Con iOS 18 beta de desarrolladores 2 instalado, los usuarios de iPhone suscritos a AT&T, T-Mobile o Verizon pueden comenzar a enviar mensajes a sus amigos, parientes y compañeros de trabajo que tengan Android utilizando RCS. Esto trae características como confirmaciones de lectura, indicadores de escritura, imágenes de alta calidad y videos a las conversaciones entre usuarios de iOS y Android. Algunas de estas características aún no están funcionando, lo cual es típico de un lanzamiento beta. Los mensajes de RCS entre iPhone y Android de Apple no admiten cifrado de extremo a extremo en este momento, lo cual se indicaba en Google Messages con un icono de candado con una barra a través del icono. Google Messages tiene su propio cifrado de extremo a extremo para chats individuales y grupales que Apple no está apoyando. El icono se veía debajo de cada mensaje enviado y recibido en Google Messages cuando un usuario de Android estaba chateando con un usuario de iPhone con soporte de RCS. Si te estás preguntando por qué estoy escribiendo esto en pasado, es porque, a partir de hoy, el icono ‘sin cifrado de extremo a extremo’ ha desaparecido de Google Messages.

En el recuadro rojo a la izquierda está el icono ‘sin cifrado de extremo a extremo’ que se ha eliminado en la derecha|Crédito de imagen-9to5Mac

Un informe dice que la eliminación del icono ‘sin cifrado de extremo a extremo’ se debe a una actualización del servidor relacionada con lanzamientos beta de Google Messages. Realmente no hay razón para que Google continúe mostrando el icono ‘sin cifrado de extremo a extremo’ ya que no hay nada que un usuario de iPhone pueda hacer para eliminar esa barra que cubre el icono del candado. Hasta ahora, la versión de RCS admitida por iOS no incluye cifrado de extremo a extremo. Encripta los mensajes en tránsito pero tu operador podrá leer todos tus mensajes. Lo que sucederá con el cifrado de extremo a extremo cuando se lance la versión estable de iOS 18 es desconocido pero podemos decirte que las burbujas de texto seguirán siendo verdes cuando un usuario de iPhone esté chateando con un usuario de Android a través de RCS. Si eso significa que el acoso de las burbujas verdes por parte de los usuarios de iPhone continuará, solo el tiempo lo dirá.

De todas las mejoras que los usuarios de iPhone y Android experimentarán con las funciones disponibles para ellos con el soporte de RCS de iOS, quizás la mejor sea la forma en que aparecerán las imágenes y videos enviados y recibidos. Anteriormente, cuando los usuarios de iPhone y Android tenían que enviarse mensajes utilizando SMS y MMS, las imágenes compartidas a menudo eran borrosas y fuera de foco. Los videos también eran difíciles de ver. Pero eso puede llegar a su fin ahora mismo si te sientes con ganas de instalar la beta de desarrolladores de iOS 18.

Con la disminución de la duración de la batería y los típicos errores de las betas de iOS, es posible que te convenga esperar a que se lance la versión estable más adelante este año. Para entonces, podríamos ver a iOS agregar el cifrado de extremo a extremo de Google Messages con su soporte RCS.

