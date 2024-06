Ícono de la música y la moda francesa muere a los 80 años

Una de las cantantes y compositoras más queridas de Francia, Françoise Hardy, ha fallecido a la edad de 80 años.

“Mamá se fue”, escribió en redes sociales su hijo, Thomas Dutronc, quien también es músico.

Hardy irrumpió en la escena musical en 1962 y se convirtió en un ícono cultural que inspiró a artistas como Mick Jagger y Bob Dylan. Conocida por sus baladas melancólicas, simbolizó el movimiento pop Yé-yé de Francia, así llamado por su conexión con la música inglesa.

Sus canciones más famosas incluyeron All the Girls and Boys (Tous les garçons et les filles), It Hurts to Say Goodbye (Comment te dire adieu) y My Friend the Rose (Mon amie la rose).

Hardy nació en París ocupado por los nazis en 1944 y fue criada por su madre.

Al igual que muchas chicas de la época, creció escuchando a Elvis Presley, Cliff Richard y otros artistas estadounidenses y británicos en Radio Luxembourg y firmó su primer contrato discográfico a los 17 años.