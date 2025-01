Ícono de Coronation Street de ITV confirma diagnóstico de cáncer.

Kevin Webster (played by Michael Le Vell) shocked wife Abi Webster (Sally Carman) after telling her that he was undergoing tests following the discovery of a lump.

This proved extremely difficult for her to take in with the character already unraveling after trying to save the life of stab victim Mason Radcliffe (Luca Toolan).

Confirmación del diagnóstico de cáncer del personaje de Coronation Street después de encontrar un bulto



Próximamente…

Un gran incendio devastará la casa de los Platts la próxima semana, destruyendo no solo ladrillos y mortero, sino también las vidas de la familia de David y Shona y de quienes están cerca de ellos.

En las escenas que se emitirán esta noche (lunes 27 de enero), Kevin les dirá a sus amigos y familiares que le han diagnosticado cáncer testicular.

El amigo Dev Alahan (Jimmi Harkishin) y Abi estarán preocupados y sorprendidos por la noticia a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una actitud positiva.

Abi también confiará en Nina Lucas (Mollie Gallagher) sobre cómo la muerte de Mason ha reavivado su dolor por Seb, con temores sobre la salud de Kevin solo empeorando las cosas.

El miércoles, Abi estará camino a recoger a Kevin de su ecografía antes de sufrir otro ataque de pánico cuando ve el lugar donde murió Mason.

Mientras espera en el hospital, Kevin se sorprenderá al ver a su hermana Debbie Webster (Sue Devaney) esperándolo en la sala de espera en lugar de su esposa.

Cuando llega a casa, ve a Abi acurrucada en el sofá y le dice que recibirá los resultados de su escáner en un par de semanas.

Coronation Street se transmite por ITV y está disponible para ver a la carta a través de ITVX.