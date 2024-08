Iceberg colosal atrapado girando en trampa oceánica.

El iceberg A23a es vasto. Su parte superior plana y similar a una mesa se extiende hasta el horizonte. Algo notable ha sucedido con A23a, el iceberg más grande del mundo. Durante meses ha estado girando en su lugar al norte de la Antártida, cuando realmente debería estar avanzando junto a la corriente oceánica más poderosa de la Tierra. Los científicos dicen que el bloque congelado, que es más del doble del tamaño de Greater London, ha sido capturado en la parte superior de un enorme cilindro de agua en rotación. Es un fenómeno que los oceanógrafos llaman un Columna de Taylor, y es posible que A23a no escape de su carcelero durante años. “Por lo general, se piensa en los icebergs como cosas transitorias; se fragmentan y se derriten. Pero no este,” observó el experto polar Prof Mark Brandon. “A23a es el iceberg que se niega a morir,” dijo el investigador de la Open University a BBC News. La longevidad del iceberg está bien documentada. Se desprendió de la costa de la Antártida en 1986, pero casi inmediatamente quedó atrapado en los lodos del fondo del Mar de Weddell. Durante tres décadas fue una estática “isla de hielo”. No se movió. No fue hasta 2020 que volvió a flotar y comenzó a derivar nuevamente, lentamente al principio, para luego avanzar hacia el norte en dirección a aguas y aire más cálidos. El iceberg puede estar desmoronándose en sus bordes, pero su mayor parte permanece intacta. A principios de abril de este año, A23a se adentró en la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) – una fuerza que transporta cien veces más agua alrededor del mundo que todos los ríos de la Tierra combinados. Esto debería haber impulsado al iceberg de casi un billón de toneladas, llevándolo hacia el Atlántico Sur y su destino cierto. En cambio, A23a no fue a ninguna parte. Permanece en su lugar al norte de las Islas Orcadas del Sur, girando en sentido antihorario alrededor de 15 grados al día. Y mientras continúe haciendo esto, su degradación y eventual desaparición se retrasarán. A23a no ha vuelto a quedar varado; hay al menos mil metros de agua entre su parte inferior y el lecho marino. Ha sido detenido en seco por un tipo de vórtice descrito por primera vez en la década de 1920 por el brillante físico Sir G.I. (Geoffrey Ingram) Taylor. El académico de Cambridge fue un pionero en el campo de la dinámica de fluidos, e incluso fue llevado al Proyecto Manhattan para modelar la probable estabilidad de la primera prueba de la bomba atómica del mundo. El Prof. Taylor demostró cómo una corriente que choca con un obstáculo en el lecho marino puede, bajo las circunstancias adecuadas, dividirse en dos flujos distintos, generando una masa de agua rotativa de toda la profundidad entre ellos. En este caso, el obstáculo es un abultamiento de 100 km de ancho en el fondo del océano conocido como Banco Pirie. El vórtice se asienta en la parte superior del banco, y por ahora A23a es su prisionero. “El océano está lleno de sorpresas, y esta característica dinámica es una de las más curiosas que verás,” dijo el Prof. Mike Meredith del British Antarctic Survey. “Las Columnas de Taylor también pueden formarse en el aire; se ven en el movimiento de las nubes sobre las montañas. Pueden ser solo unos pocos centímetros en un tanque de laboratorio experimental o absolutamente enormes como en este caso, donde la columna tiene un gigantesco iceberg justo en el centro.” ¿Cuánto tiempo más A23a continuará con su rutina de trompo giratorio? Quién sabe, pero cuando el Prof. Meredith colocó una boya científica en una Columna de Taylor sobre otro obstáculo al este del Banco Pirie, el instrumento flotante todavía estaba rotando en su lugar cuatro años después. Una vez más, A23a es una ilustración perfecta de la importancia de comprender la forma del lecho marino. Las montañas submarinas, los cañones y las pendientes tienen una influencia profunda en la dirección y la mezcla de las aguas, y en la distribución de los nutrientes que impulsan la actividad biológica en el océano. Y esta influencia se extiende también al sistema climático: es el movimiento masivo del agua lo que ayuda a dispersar la energía térmica alrededor del mundo. El comportamiento de A23a se puede explicar porque el fondo marino justo al norte de las Islas Orcadas del Sur está razonablemente bien cartografiado. Eso no es así para gran parte del resto del mundo. Actualmente, solo se ha mapeado un cuarto del lecho marino de la Tierra con el mejor estándar moderno. Las áreas del suelo oceánico en negro aún no han sido debidamente estudiadas.