ICE planea aumentar las detenciones en las principales ciudades de EE. UU. después de que Trump tome posesión, dicen las fuentes.

Washington – La próxima administración de Trump está planeando intensificar las operaciones para arrestar inmigrantes no autorizados en las principales ciudades de los EE. UU. la próxima semana después de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, apuntando a jurisdicciones “santuario” que limitan la cooperación con los funcionarios federales de inmigración, dos fuentes familiarizadas con los planes le dijeron a CBS News.

Se espera que las ubicaciones objetivo de los equipos de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. incluyan aquellas con grandes poblaciones de inmigrantes, como el área de Chicago, dijo una de las fuentes.

Preguntado en Fox News sobre una posible operación de ICE en Chicago la próxima semana – un plan primero reportado por The Wall Street Journal – el próximo “zar de fronteras” de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que “habrá una gran redada en todo el país”.

Trump ha prometido llevar a cabo una amplia represión contra la inmigración ilegal inmediatamente después de prestar juramento, prometiendo supervisar el mayor esfuerzo de deportación en la historia de los EE. UU.

Se espera que la próxima administración deshaga rápidamente las reglas de la administración de Biden que limitan a quiénes deben priorizar los agentes de ICE para arresto y deportación, haciendo que la mayoría de aquellos en los EE. UU. ilegalmente estén sujetos a ser detenidos y expulsados del país. Las reglas de la era Biden generalmente limitaban la aplicación de ICE a criminales graves, recientes cruzadores de la frontera y amenazas a la seguridad nacional, protegiendo en gran medida a inmigrantes indocumentados de larga data sin antecedentes penales de la deportación.

Homan también ha prometido restablecer arrestos de inmigración a gran escala en lugares de trabajo que contratan trabajadores que viven en el país ilegalmente, una práctica que fue descontinuada por la administración de Biden.

Aunque Homan ha dicho que la próxima administración seguirá priorizando a los inmigrantes no autorizados con antecedentes penales para arresto, ha destacado que nadie en el país ilegalmente estará exento de la aplicación de la ley de inmigración. Si los agentes de ICE encuentran inmigrantes no autorizados que no son criminales durante las operaciones, podrían ser arrestados en lo que se conocen como “arrestos colaterales”, ha dicho Homan.

