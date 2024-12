Hyatt expande la marca de hoteles Me and All Films con su primer hotel en Suiza.

Hyatt Hotels afiliado ha alcanzado un acuerdo de franquicia con una subsidiaria del Grupo Hotelero Lindner para el estreno de Me and All Hotel Flims en Suiza. Este marca el quinto hotel de la marca Hyatt en Suiza y el primero fuera de Alemania desde su inclusión en la cartera global de estilo de vida de Hyatt. El hotel ofrece 73 llaves, incluyendo 47 habitaciones y 26 apartamentos. Situado en los Alpes de los Grisones, Me and All Hotel Flims ofrece un telón de fondo para viajeros de ocio y un lugar para retiros y eventos corporativos. El hotel está cerca del complejo Flims-Laax-Falera, un destino de esquí con 136 millas de pistas y 205 millas de senderos para bicicletas. Accessible cómodamente en tren y por carretera, la propiedad está a un paso de Zurich y el aeropuerto de Zurich. Director gerente de Hyatt North EAME, Michel Morauw dijo: “Este hotel representa un hito significativo como primera incursión de Me and All Hotels más allá de Alemania, marcando un paso importante en los planes de expansión ambiciosos de Hyatt para la marca”. La apertura de Me and All Hotel Flims es un movimiento de Hyatt para hacer crecer la marca Me and All Hotels en toda Europa. Conocida por su modelo operativo eficiente, la marca actualmente opera seis propiedades en Alemania y es reconocida por sus áreas públicas y diseño flexible. Presidente del consejo de supervisión del Grupo Hotelero Lindner, Jörg Lindner dijo: “Nuestra ambición siempre ha sido ver Me and All Hotels más allá de las fronteras de Alemania, y estamos emocionados de que el primer hotel de la marca en abrirse desde que se unió a Hyatt debutará en Suiza.” Vicepresidente regional de desarrollo de Hyatt Northern Europe, Briana Swift dijo: “Suiza es un mercado natural para el debut de la marca Me and All Hotel más allá de Alemania, y seguimos comprometidos a explorar oportunidades para expandir la marca en la región DACH y Europa en general.” La última oferta del Grupo Hotelero Lindner contará con una variedad de experiencias culinarias, combinando sabores suizos, mediterráneos, libaneses y japoneses, con un compromiso con la sostenibilidad y el abastecimiento local. El hotel tiene como objetivo destacar a los artesanos de la cocina alpina. Los huéspedes pueden disfrutar de espacios comunes, una terraza con vistas a las cumbres alpinas, y actividades después del esquí que incluyen sets de DJ y clases magistrales. El cine interno sirve como un espacio versátil para proyecciones de películas, eventos y reuniones, equipado con tecnología. El área de spa y fitness, que abarca más de 9,149 pies cuadrados, complementa los 1,442 pies cuadrados de espacios flexibles para reuniones y conferencias del hotel. Estos incluyen salas de reuniones dedicadas y salas de proyección multifuncionales, atendiendo a una variedad de eventos y necesidades empresariales. La información en este sitio ha sido incluida de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no garantizamos, ya sea de manera expresa o implícita, su precisión o integridad. Debes obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.