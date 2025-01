HUTCHMED anuncia venta de empresa conjunta no central por US$608 millones por Investing.com

“

“HUTCHMED continúa cumpliendo con su estrategia delineada en noviembre de 2022 para crear valor, priorizar su cartera y llevar medicamentos innovadores a pacientes a nivel mundial”

“Los ingresos por desinversión impulsarán la cartera y el negocio principal de medicamentos innovadores de HUTCHMED”

“La inversión en I+D se centra en la plataforma de terapias conjugadas con anticuerpos patentadas por HUTCHMED, con los primeros candidatos que se espera entren en ensayos clínicos en la segunda mitad de 2025”

HONG KONG y SHANGHÁI y FLORHAM PARK, N.J., 1 de enero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – HUTCHMED (China) Limited (HUTCHMED) (Nasdaq/AIM:HCM; HKEX:13) anuncia que ha firmado dos acuerdos para deshacerse de su participación accionaria del 45% en Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Limited (SHPL) por aproximadamente US$608 millones (RMB4,478 millones) en efectivo, a GP Health Service Capital Co., Ltd. (GP Health Service Capital) y Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. (Shanghai Pharma) (HKEX:02607; SSE (LON:):601607). HUTCHMED ha estado explorando oportunidades para monetizar el valor subyacente de SHPL, una empresa conjunta no principal y no consolidada. Estas transacciones permitirían a HUTCHMED enfocarse en su negocio principal de descubrir, desarrollar y comercializar terapias novedosas para el tratamiento de cánceres y enfermedades inmunológicas, incluido el avance de sus programas de terapia de conjugados de anticuerpos de próxima generación.

HUTCHMED organizará una breve llamada de actualización el martes 7 de enero de 2025. Los detalles estarán disponibles en www.hutch-med.com/event en su momento.

SHPL fabrica, vende y distribuye principalmente sus propios medicamentos de marca en China, predominantemente para enfermedades cardiovasculares. SHPL es una empresa conjunta 50:50 establecida entre HUTCHMED y Shanghai Pharma en 2001. En 2023, el ingreso neto consolidado atribuible a HUTCHMED de SHPL fue de US$47.4 millones. HUTCHMED no consolida los ingresos de SHPL.

HUTCHMED planea invertir los ingresos de estas transacciones para desarrollar aún más su cartera interna y avanzar en su estrategia comercial principal. Esta cartera y estrategia incluyen su plataforma de medicamentos anticuerpo-droga conjugada de próxima generación (ADC), que se basa en el amplio conocimiento de HUTCHMED en la exploración de vías oncológicas y experiencia comprobada en terapéuticas dirigidas a moléculas pequeñas. Al combinar anticuerpos con terapéuticas dirigidas en lugar de citotoxinas, estos conjugados de terapia dirigida con anticuerpos (ATTCs) ofrecen mecanismos duales para abordar un objetivo. La investigación preclínica ha demostrado una actividad antitumoral sólida con una respuesta duradera después de una sola administración, y una actividad antitumoral más fuerte en comparación con la administración de los componentes individuales de anticuerpos y terapéuticas dirigidas, mejorando la tolerabilidad asociada con la terapia dirigida. HUTCHMED planea llevar el primero de estos ATTCs a ensayos clínicos en la segunda mitad de 2025.

Esta transacción para enajenar la mayor parte de nuestra participación en SHPL es otro ejemplo de HUTCHMED cumpliendo con la estrategia delineada en 2022, acelerando nuestro camino hacia la rentabilidad y centrándonos en las operaciones principales. SHPL es un negocio bien establecido, que ha entregado más de US$370 millones en dividendos a HUTCHMED a lo largo de los años, y estamos seguros de que sigue teniendo perspectivas de crecimiento futuro prometedoras, dijo el Dr. Dan Eldar, Presidente y Director No Ejecutivo de HUTCHMED. Estamos enfocados en capitalizar nuestros dos décadas de profunda investigación sobre los impulsores oncogénicos de la enfermedad y en descubrir y desarrollar terapias altamente optimizadas, a través de nuestra plataforma única de ATTC.

GP Health Service Capital es una firma de capital privado con sede en China sin interés previo en SHPL. Antes de las transacciones, HUTCHMED y Shanghai Pharma tenían cada uno una participación accionaria del 50% en SHPL. Según los términos de los acuerdos, GP Health Service Capital ha acordado adquirir una participación accionaria del 35% en SHPL de HUTCHMED por aproximadamente US$473 millones en efectivo, y Shanghai Pharma ha acordado adquirir una participación del 10% de HUTCHMED por aproximadamente US$135 millones en efectivo y mantendrá una participación accionaria total del 60% en SHPL después de las transacciones. De su 35%, GP Health Service Capital retiene el derecho a designar a un fondo de inversión de un tercero para adquirir hasta un 10% de participación accionaria en SHPL. HUTCHMED retendrá una participación accionaria del 5% en SHPL después de las transacciones.

Se espera que HUTCHMED registre una ganancia por la enajenación de aproximadamente US$477 millones antes de impuestos. La ganancia real a registrarse está sujeta a revisión y auditoría. Los ingresos están sujetos a deducción de impuestos retenidos, que se determinarán antes del cierre. Habrá un período de transición de tres años en el que HUTCHMED propondrá al Gerente General de SHPL, y garantizará a GP Health Service Capital un crecimiento mínimo del beneficio neto de SHPL de al menos aproximadamente un 5% anual, sujeto a una compensación total que no exceda aproximadamente US$95 millones. Más detalles se encuentran en el anuncio de HUTCHMED titulado Transacción Principal (JO:) relacionada con la Enajenación de la Participación del 45% en Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Limited.

Se espera que HUTCHMED convoque una Junta General Extraordinaria (JGE) para que sus accionistas consideren y, si lo consideren oportuno, aprueben las transacciones. Se espera que las transacciones se cierren para fines del primer trimestre de 2025, condicionadas a la satisfacción (o, cuando corresponda, dispensa) de ciertas condiciones, incluida la aprobación de los accionistas de HUTCHMED y aprobaciones regulatorias. El cierre de ambas transacciones también está condicionado al cierre simultáneo entre sí.

El Dr. Weiguo Su, Director Ejecutivo y Director Científico de HUTCHMED, dijo: Seguimos invirtiendo en nuestra prolífica plataforma interna de I+D, incluidos nuestros nuevos programas ATTC que creemos que tienen un impacto potencial significativo en el tratamiento de los cánceres. Esta desinversión nos aporta recursos adicionales y un mayor enfoque.

Nuestro enfoque continuo de diseñar nuestros propios candidatos a medicamentos innovadores y altamente selectivos ha dado lugar a varios medicamentos con una selectividad mejorada y una actividad limitada fuera del blanco, lo que permite la inhibición sostenida del objetivo y flexibilidad para su uso como parte de terapias combinadas. También hemos adquirido un conocimiento sustancial de estas vías oncogénicas y de los problemas involucrados en abordarlas. A diferencia de los ADCs basados en citotoxinas tradicionales, creemos que nuestro enfoque sinérgico de terapia dirigida con anticuerpos también puede combinarse con las terapias inmunológicas o quimioterapias consideradas de primera línea, podría superar la resistencia a la quimioterapia y evitar las toxicidades relacionadas con las citotoxinas que limitan la administración a largo plazo. Esta plataforma también maximiza nuestra larga historia de abordar a pacientes con impulsores genéticos, que se benefician menos de las terapias ADC tradicionales.

Todas las cifras relacionadas con la transacción mencionadas en dólares estadounidenses (US$) se incluyen únicamente a efectos ilustrativos, y se basan en un tipo de cambio supuesto de US$1:RMB7.36. Todas las consideraciones en efectivo se denominarán en (RMB).

Acerca de HUTCHMED

HUTCHMED (Nasdaq/AIM:HCM; HKEX:13) es una empresa biofarmacéutica innovadora y comercial en etapa, comprometida con el descubrimiento, desarrollo global y comercialización de terapias dirigidas e inmunoterapias para el tratamiento del cáncer y enfermedades inmunológicas. Desde su inicio, se ha enfocado en llevar candidatos a medicamentos desde el descubrimiento interno hasta los pacientes de todo el mundo, con sus primeros tres medicamentos comercializados en China, el primero de los cuales también está aprobado en los Estados Unidos, Europa y Japón. Para más información, visite: www.hutch-med.com o síganos en LinkedIn.

Acerca de Shanghai Pharma

Shanghai Pharma (www.sphchina.com) es una empresa farmacéutica integrada nacional en la República Popular China que tiene posiciones líderes tanto en la producción como en los mercados de distribución farmacéutica. El público puede comprar las acciones A y H de Shanghai Pharma en la Bolsa de Valores de Shanghái (código de stock:601607) y en la Bolsa de Hong Kong (código de stock:02607), respectivamente.

Acerca de GP Health Service Capital

GP Health Service Capital es una empresa profesional de gestión de fondos comprometida con la inversión industrial, fusiones y adquisiciones e integraciones en el campo médico y de la salud. Su mayor accionista es GP Capital. Está constituida bajo las leyes de la República Popular China con responsabilidad limitada.

Declaraciones Prospectivas

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los EE. UU. de 1995. Estas declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de HUTCHMED con respecto a eventos futuros, incluidos, entre otros, declaraciones sobre: los planes y perspectivas futuras de HUTCHMED, sus expectativas sobre la cantidad anticipada de los ingresos, el uso previsto de los ingresos, la fecha de cierre anticipada de las transacciones propuestas y el potencial terapéutico y el desarrollo clínico de sus programas de I+D, así como la seguridad, eficacia, tolerabilidad, escalabilidad o combinabilidad de todos los candidatos bajo dichos programas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, suposiciones sobre la cantidad y la recepción oportuna de las consideraciones, la satisfacción de las condiciones precedentes para la consumación de las transacciones propuestas (incluida la capacidad de las partes para asegurar aprobaciones regulatorias en los términos esperados, en absoluto o de manera oportuna), la capacidad de las partes para completar la transacción propuesta, la suficiencia continua de los datos preclínicos y clínicos para respaldar el desarrollo y la aprobación de los programas de I+D en China, en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones, su potencial para obtener aprobaciones de ensayos clínicos de las autoridades regulatorias, el perfil de seguridad de los programas de I+D, la capacidad de HUTCHMED para financiar, implementar y completar sus planes posteriores de desarrollo clínico y comercialización para los programas de I+D, el momento de estos eventos; acciones de agencias regulatorias, que pueden afectar el inicio, el tiempo y el progreso de los ensayos clínicos o la vía regulatoria para los programas ATTC; y la capacidad de HUTCHMED para desarrollar y comercializar con éxito los programas de I+D. Además, cuando se utilizan aquí, las palabras y frases apuntan, anticipa, cree, continúa, estima, espera, tiene la intención, puede, en camino, predice, planes, potencial, prometedor, debería, ser, será y expresiones similares y sus variantes, en relación con HUTCHMED, pueden identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son ni hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro. Aunque HUTCHMED cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, HUTCHMED no puede garantizar que estas expectativas se cumplan. Se advierte a los lectores que los resultados reales, niveles de actividad, seguridad, rendimiento o eventos y circunstancias podrían diferir materialmente de las expresadas o implícitas en las declaraciones prospectivas de HUTCHMED debido a una variedad de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otras cosas, las suposiciones sobre la seguridad, eficacia, suministro, aprobación regulatoria continua de estas terapéuticas, y en algunos casos están relacionadas con los riesgos del uso de otros productos farmacéuticos como terapias combinadas. Las declaraciones prospectivas no son ni hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro. Se insta a los inversores existentes y potenciales a no depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, que hablan solo a la fecha en que se realizaron y están basadas en las suposiciones y estimaciones de la gerencia en esa fecha. Para obtener más información sobre estos y otros riesgos, consulte las presentaciones de HUTCHMED ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., la Bolsa de Valores de Hong Kong y en AIM. HUTCHMED no tiene la obligación de actualizar o revisar la información contenida en este anuncio, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o circunstancias o de otro modo.

Información Interna

Este anuncio contiene información interna a efectos del Artículo 7 del Reglamento (UE) n. ° 596/2014 (en la medida en que forme parte de las leyes de la UE retenidas según lo definido en la Ley de Retiro de la Unión Europea de 2018).

CONTACTOS

Consultas de Inversores +852 2121 8200 / [email protected] Consultas de Medios FTI Consulting “+44 20 3727 1030 / [email protected] Ben Atwell / Alex Shaw +44 7771 913 902 (Móvil) / +44 7779 545 055 (Móvil) Brunswick ” Zhou Yi +852 9783 6894 (Móvil) / [email protected] Panmure Liberum Asesor Nombrado y Corredor Conjunto Atholl Tweedie / Freddy Crossley / Rupert Dearden +44 20 7886 2500 HSBC Corredor Conjunto Simon Alexander / Alina Vaskina / Arnav Kapoor +44 20 7991 8888 Cavendish Corredor Conjunto Geoff Nash / Nigel Birks +44 20 7220 0500

Fuente: HUTCHMED (China) Limited”