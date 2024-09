Hunter Biden ofrece una confesión de culpabilidad de última hora en caso de evasión fiscal

Hunter Biden ha ofrecido declararse culpable en su caso de evasión fiscal federal, al parecer sorprendiendo a los fiscales federales que estaban listos para comenzar su juicio. Biden había negado previamente las acusaciones de que evitó intencionalmente pagar $1.4m en impuestos sobre la renta de 2016 a 2019. Inicialmente Biden dijo que quería presentar lo que se conoce como una declaración de Alford, donde aceptaría los cargos manteniendo su inocencia, pero los fiscales se opusieron. Luego dijo que simplemente se declararía culpable, pero los fiscales también se opusieron a esta última oferta, según CBS News, el socio de noticias de la BBC. Su reversión de último minuto, anunciada por primera vez en una corte de Los Ángeles el jueves, podría llevar a su segunda condena criminal este año. El abogado de Biden, Abbe Lowell, dijo que su cliente quería que el juicio terminara el jueves “por el bien del interés privado”, evitando que sus amigos y familiares testificaran sobre algo que sucedió “cuando estaba adicto a las drogas”. Cuando el juez Mark Scarsi le preguntó a Biden si entendía que la pena máxima que podría enfrentar es de 15 años de prisión, el hijo del presidente dijo: “Sí”. El juez también advirtió a Biden que las multas podrían oscilar entre $500,000 y $1m. El presidente Joe Biden ha dicho previamente que no usará su poder ejecutivo para indultar a su hijo. La fiscalía, representando al Departamento de Justicia del presidente Biden, dijo que estaban “shockeados” por la declaración de Alford sugerida y reacios a aceptar el trato si permitía que Hunter Biden mantuviera su inocencia. “Hunter Biden no es inocente. Hunter Biden es culpable”, dijo el fiscal principal Leo Wise en la corte. “Vinimos a la corte hoy para intentar este caso”. Biden había intentado previamente desechar el caso, argumentando que la investigación del departamento de justicia estaba motivada por la política y que fue blanco porque los legisladores republicanos están trabajando en un juicio político contra su padre. También argumentó que el consejero especial del caso, David Weiss, fue nombrado ilegalmente. Estos argumentos fueron desestimados por el juez Scarsi, un nominado de Trump que supervisa el caso y está considerando si aceptar la nueva declaración de Biden. El hijo del presidente fue acusado de tres delitos graves fiscales y seis delitos menores en diciembre. Estos incluyen la falta de presentación y pago de sus impuestos, evasión fiscal y presentación de una declaración falsa. Según la acusación, Biden ganó $7m en ingresos de sus negocios en el extranjero entre 2016 y 2019. La acusación también dijo que gastó casi $5m durante ese período en “todo menos sus impuestos”. Esas compras incluían drogas, escorts, hoteles de lujo, coches de lujo y ropa, según la acusación, que Biden supuestamente etiquetó falsamente como gastos comerciales. Los fiscales dijeron que las acciones de Biden constituyeron “un esquema de cuatro años”. “En cada año en el que no pagó sus impuestos, el acusado tenía suficientes fondos disponibles para pagar algunos o todos sus impuestos pendientes cuando se debían”, dijo la acusación. “Pero decidió no pagarlos”. Su juicio por evasión fiscal marca el segundo proceso penal federal para Biden este año. En junio, fue encontrado culpable de cargos relacionados con posesión de armas y consumo de drogas, convirtiéndose en el primer hijo de un presidente de EE. UU. en ser condenado penalmente. Específicamente, Biden fue condenado por tres cargos de felonía relacionados con su compra de un revólver, en 2018, mientras luchaba contra una adicción a las drogas, y por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario federal para comprar el arma.