Hunter Biden acusado de deber más de $300,000 en alquileres no pagados

Tras su indulto incondicional de su padre, Hunter Biden enfrenta acusaciones de deber a sus antiguos caseros más de $300,000 en alquileres impagos. Shaun Maguire, un socio de la firma de capital de riesgo Sequoia, respondió a la noticia del indulto de Hunter Biden afirmando en las redes sociales que el hijo del presidente debe cientos de miles de dólares en alquileres impagos. “¿Entonces qué pasa con los más de $300,000 en alquileres atrasados que Hunter Biden le debe a mi familia de 2019 a 2020? ¿Están ahora indultados? Gracias Joe,” escribió Maguire en una publicación en X. El presidente firmó un “indulto completo e incondicional” para su hijo Hunter el domingo que se aplica a los delitos federales que haya cometido o pueda haber cometido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024. Hunter Biden ha enfrentado cargos federales relacionados con delitos fiscales, así como un caso relacionado con mentir sobre sus problemas de abuso de sustancias en un formulario de verificación de antecedentes de armas de fuego. El presidente Joe Biden, acompañado por Hunter Biden y Beau Jr., sale de una librería en el centro de Nantucket, Massachusetts, el 29 de noviembre de 2024. REUTERS. El presidente Biden había dicho previamente que no indultaría a su hijo. “Hunter fue nuestro inquilino en Venice, CA. No pagó alquiler durante más de un año. Intentó pagar con arte hecho con sus propias heces. Un completo desastre,” escribió Maguire, añadiendo en una publicación de seguimiento que el alquiler era de $25,000 al mes por la casa, que está ubicada en los canales de Venice, California. Añadió que Hunter “cambió las cerraduras y utilizó al servicio secreto para hacer cumplir. No teníamos acceso a la propiedad.” Cuando un usuario de redes sociales le preguntó si Maguire y su familia intentaron desalojar a Hunter Biden por el alquiler impago, él dijo que los Biden son “una familia un poco intimidante para enfrentarse.” Shaun Maguire, un socio de la firma de capital de riesgo Sequoia, respondió a la noticia del indulto de Hunter Biden afirmando en las redes sociales que el hijo del presidente debe cientos de miles de dólares en alquileres impagos. Secuestrar Capital. Imagen del laptop de Hunter Biden. FOX Business se puso en contacto con Maguire y un representante de Hunter Biden. El alquiler impago como alegado por Maguire sería un problema civil y no estaría cubierto por un indulto presidencial, que solo se aplica a delitos federales. La afirmación de Maguire sigue a una acusación previa de que Hunter Biden no pagó a un arrendador decenas de miles de dólares en alquiler. DailyMail.com informó el año pasado, citando fuentes familiares con la disputa, que Hunter Biden le debía al CEO y cofundador de Sweetgreen, Jonathan Neman, $80,000 en alquiler atrasado – aproximadamente tres meses de alquiler en una casa diferente de $25,000 al mes en Venice.