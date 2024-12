Hungría provoca disputa con Polonia al otorgar asilo a exministro.

Hasta el jueves por la noche, el diputado de la oposición de 48 años no había sido visto durante casi dos semanas. Según se informa, no había utilizado sus teléfonos o tarjetas bancarias desde el 6 de diciembre y no asistió a una audiencia judicial tres días después que había ordenado que fuera detenido preventivamente antes del juicio. El jueves, un tribunal de Varsovia emitió una Orden Europea de Detención en base a la información de los fiscales de que había huido a un país de la UE. Se había especulado que el Sr. Romanowski estaba escondido en Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orban dijo el jueves que el gobierno polaco actual estaba tratando a Hungría como un enemigo y ofrecería refugio a cualquier persona que enfrentara persecución política en Polonia. Orban y el partido Ley y Justicia de Polonia comparten objetivos ideológicos, a pesar de que tuvieron diferencias por la invasión y la guerra de Rusia contra Ucrania. Están ampliamente de acuerdo en que lo que consideran una élite liberal de la UE está alejando a Europa de sus tradiciones cristianas y erosionando la soberanía de los estados miembros. Se informa que Romanowski es miembro del grupo católico conservador Opus Dei, que negó esta semana que el diputado estuviera siendo escondido por ellos. En octubre de 2022, dijo a una emisora de radio católica polaca que la comunidad LGBT+ era “desviación institucionalizada”. Un año después, abogó por la pena de muerte, incluso para menores, después de que un adolescente de 16 años fue golpeado hasta la muerte por otros adolescentes.